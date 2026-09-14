Trump rechaza frenar la inteligencia artificial: Obama y la ONU advierten riesgos
Publicado el14/09/2026 a las 05:30
El presidente prioriza mantener la ventaja de Estados Unidos frente a China, mientras crecen las advertencias políticas, empresariales y globales sobre los peligros de avanzar sin suficientes controles.
- Donald Trump rechazó ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pese a las crecientes alertas sobre sus riesgos, y defendió que Estados Unidos debe conservar el liderazgo frente a China.
Por qué importa: El debate ya no ocurre solo en Silicon Valley: llegó al Congreso, preocupa a una mayoría de estadounidenses y Obama quiere llevarlo a las campañas electorales.
Trump pone la carrera contra China por encima de una pausa
“Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo”, declaró Trump en Irlanda, según EFE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tacha de «fuerzas negativas» a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos #AFP pic.twitter.com/d0k7XijyIA
— Agence France-Presse (@AFPespanol) September 13, 2026
- El mandatario sostuvo que Estados Unidos lidera actualmente la competencia tecnológica frente a China y dejó clara su prioridad: “Quien gane con la IA, gana”.
La diferencia: Trump no descartó establecer salvaguardas, pero sí rechazó ralentizar el desarrollo de la tecnología ante el riesgo de perder ventaja frente a China.
El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, también rechazó una moratoria de emergencia y pidió reunirse con compañías del sector.
Obama quiere llevar la regulación de la IA a las elecciones
Barack Obama tomó una posición diferente y pidió a los demócratas convertir la regulación de la inteligencia artificial en un asunto central de sus campañas.
El expresidente estadounidense Barack Obama pide a los líderes de su partido que regular la inteligencia artificial (IA) sea un tema central en las campañas de los demócratas para las elecciones legislativas y las próximas presidenciales. https://t.co/A3Gz99mbN6 pic.twitter.com/KZywUQxh9d
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 13, 2026
- “Esto es algo que avanza muy rápido en manos privadas y, si no nos ponemos en ello, creo que puede ser peligroso”, afirmó el expresidente, según reportes citados por EFE.
Obama considera además que quien aspire a la Casa Blanca en 2028 debería presentar un plan claro sobre cómo enfrentar los riesgos de esta tecnología.
El dato: Una encuesta de NBC News citada por EFE encontró que 70% de los estadounidenses está más preocupado que entusiasmado por la IA.
La ONU y líderes tecnológicos elevan las advertencias
Las preocupaciones trascienden la política estadounidense. La ONU advirtió que derechos como la vida, alimentación, privacidad, salud y seguridad están en riesgo ante el avance de la inteligencia artificial.
- Dentro de la industria también aumentan las alarmas. Dario Amodei, fundador de Anthropic, pidió avanzar a “un ritmo más lento”, mientras Sam Altman y Elon Musk se sumaron a las preocupaciones.
Amodei mencionó amenazas como posibles ciberataques, bioterrorismo, pérdida de control de los sistemas y disrupción económica, aunque rechazó una prohibición completa de la IA.
Qué sigue: Hakeem Jeffries anunció una reunión de los demócratas en la Cámara Baja donde la acción sobre inteligencia artificial será una prioridad.
El choque deja a Washington frente a una decisión compleja: encontrar controles para reducir riesgos sin entregar a China la ventaja tecnológica que Trump considera estratégica.