Trump rechaza frenar la inteligencia artificial: Obama y la ONU advierten riesgos

El presidente prioriza mantener la ventaja de Estados Unidos frente a China, mientras crecen las advertencias políticas, empresariales y globales sobre los peligros de avanzar sin suficientes controles.

Donald Trump rechazó ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pese a las crecientes alertas sobre sus riesgos, y defendió que Estados Unidos debe conservar el liderazgo frente a China.

Por qué importa: El debate ya no ocurre solo en Silicon Valley: llegó al Congreso, preocupa a una mayoría de estadounidenses y Obama quiere llevarlo a las campañas electorales.

Trump pone la carrera contra China por encima de una pausa

“Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo”, declaró Trump en Irlanda, según EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tacha de «fuerzas negativas» a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos #AFP pic.twitter.com/d0k7XijyIA — Agence France-Presse (@AFPespanol) September 13, 2026

El mandatario sostuvo que Estados Unidos lidera actualmente la competencia tecnológica frente a China y dejó clara su prioridad: “Quien gane con la IA, gana”.

La diferencia: Trump no descartó establecer salvaguardas, pero sí rechazó ralentizar el desarrollo de la tecnología ante el riesgo de perder ventaja frente a China.

El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, también rechazó una moratoria de emergencia y pidió reunirse con compañías del sector.