Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE.UU. y lanza advertencia por las elecciones

El actor mexicano Eugenio Derbez encendió el debate político al denunciar que la comunidad latina enfrenta intimidación en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre.

Durante una conferencia en Los Ángeles, el comediante cuestionó las presiones que, según afirmó, buscan desalentar la participación electoral de los hispanos.

Derbez sostuvo que el voto latino representa una herramienta de influencia política y advirtió que el temor podría afectar la participación de una comunidad decisiva en numerosos distritos.

Sus declaraciones ocurrieron este jueves 15 de octubre, durante un evento de apoyo a Xavier Becerra, candidato demócrata a la Gobernación de California.

Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE.UU.

[caption id="attachment_1696966" align="alignnone" width="1200"]Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE.UU. Foto Efe[/caption]

El protagonista de No se aceptan devoluciones planteó que las presuntas intimidaciones reflejan la importancia que ha adquirido el electorado hispano dentro del panorama político estadounidense.

“¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar?”, preguntó ante los asistentes al encuentro político.

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El actor también recordó que obtuvo la ciudadanía estadounidense hace varios años, una decisión que vinculó con su interés de participar activamente en asuntos públicos.

Aunque Derbez denunció un ambiente de temor, sus declaraciones no estuvieron acompañadas de cifras específicas sobre incidentes de intimidación electoral durante la conferencia descrita.