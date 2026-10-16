Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE.UU. y lanza advertencia por las elecciones
Publicado el 15/10/2026 a las 22:12
El actor mexicano Eugenio Derbez encendió el debate político al denunciar que la comunidad latina enfrenta intimidación en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre.
Durante una conferencia en Los Ángeles, el comediante cuestionó las presiones que, según afirmó, buscan desalentar la participación electoral de los hispanos.
Derbez sostuvo que el voto latino representa una herramienta de influencia política y advirtió que el temor podría afectar la participación de una comunidad decisiva en numerosos distritos.
Sus declaraciones ocurrieron este jueves 15 de octubre, durante un evento de apoyo a Xavier Becerra, candidato demócrata a la Gobernación de California.
Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE.UU.[caption id="attachment_1696966" align="alignnone" width="1200"] Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE.UU. Foto Efe[/caption]
El protagonista de No se aceptan devoluciones planteó que las presuntas intimidaciones reflejan la importancia que ha adquirido el electorado hispano dentro del panorama político estadounidense.
“¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar?”, preguntó ante los asistentes al encuentro político.
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El actor también recordó que obtuvo la ciudadanía estadounidense hace varios años, una decisión que vinculó con su interés de participar activamente en asuntos públicos.
Aunque Derbez denunció un ambiente de temor, sus declaraciones no estuvieron acompañadas de cifras específicas sobre incidentes de intimidación electoral durante la conferencia descrita.
Xavier Becerra recibe respaldo de Eugenio Derbez en California[caption id="attachment_1696965" align="alignnone" width="1200"] Foto Efe[/caption]
La intervención coincidió con el cierre del Mes de la Herencia Hispana, una celebración que reconoce las contribuciones culturales, sociales y económicas de esta población.
Derbez expresó su respaldo a Xavier Becerra, exsecretario de Salud federal y exfiscal general de California, durante su campaña para dirigir el estado.
Derbez destacó la posibilidad de que California tenga un gobernador latino después de más de 150 años, en un estado con fuerte presencia hispana.
Los latinos representan cerca del 40 % de la población de California, mientras que aproximadamente un tercio de sus habitantes tiene origen mexicano.
Elecciones de California: Becerra y Steve Hilton disputan la gobernación
Becerra enfrenta al republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News y figura vinculada políticamente al presidente Donald Trump.
Según las cifras de una encuesta de UC Berkeley citadas en la información proporcionada, Becerra registraba 58 % de apoyo frente al 37 % de Hilton.
Estos porcentajes reflejan preferencias medidas en un momento determinado y no constituyen resultados oficiales ni garantizan el desenlace de las elecciones.
La intervención de Derbez coloca nuevamente la participación política de los hispanos en la conversación pública, mientras California se prepara para elegir a su próximo gobernador.