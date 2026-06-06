Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte del ‘Licenciado Cortillo’
Publicado el06/06/2026 a las 11:39
- Eugenio Derbez de luto
- Fallece actor mexicano
- Serie pierde integrante
La noticia del fallecimiento de Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al ‘Licenciado Cortillo’ en La Familia P. Luche, conmocionó a seguidores de la popular serie de comedia.
El deceso fue reportado el viernes 5 de junio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fanáticos compartieron escenas y frases del personaje.
Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte, distintos medios retomaron la información tras difundirse inicialmente en plataformas digitales.
La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de sus familiares ha generado incertidumbre, mientras el público lamenta la partida de uno de los personajes secundarios más recordados del programa.
Eugenio Derbez envía mensaje de despedida
Ante la inesperada noticia, Eugenio Derbez reaccionó públicamente a través de la cuenta de Instagram de Sensacine México, donde se informó sobre el fallecimiento del actor.
“Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”, escribió el intérprete de Ludovico P. Luche, dejando ver el cariño y respeto que mantenía hacia Abraham Pérez.
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Posteriormente, en otra publicación del mismo medio que recordaba momentos destacados del ‘Lic. Cortillo’, Derbez volvió a pronunciarse.
“Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!”, expresó el comediante, reconociendo el tributo dedicado a su excompañero de reparto.
La noticia se difundió en redes sociales
El fallecimiento fue dado a conocer inicialmente por el creador de contenido Omar Pardo a través de su cuenta de Instagram, aunque sin ofrecer información adicional.
“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, escribió en su mensaje de despedida.
Horas más tarde, medios como Televisa Espectáculos, El Heraldo de México y El Universal replicaron la noticia, ampliando su alcance entre el público.
La difusión masiva provocó una ola de comentarios de seguidores que recordaron con humor y nostalgia las apariciones del personaje en la serie.
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Un personaje que dejó huella
El ‘Licenciado Cortillo’ se convirtió en uno de los personajes recurrentes que aportaban situaciones cómicas y memorables dentro de La Familia P. Luche.
Su estilo particular y su interacción con los protagonistas ayudaron a consolidar momentos que hoy forman parte del imaginario colectivo de la televisión mexicana.
Aunque no era el personaje central, su presencia logró destacar en distintos episodios que aún son recordados por la audiencia.
Con su partida, el elenco de la serie pierde a uno de sus integrantes, mientras colegas y seguidores continúan compartiendo mensajes que celebran su trayectoria y legado en la comedia.