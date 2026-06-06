Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte del ‘Licenciado Cortillo’

Eugenio Derbez de luto

Fallece actor mexicano

Serie pierde integrante

La noticia del fallecimiento de Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al ‘Licenciado Cortillo’ en La Familia P. Luche, conmocionó a seguidores de la popular serie de comedia.

El deceso fue reportado el viernes 5 de junio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fanáticos compartieron escenas y frases del personaje.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte, distintos medios retomaron la información tras difundirse inicialmente en plataformas digitales.

La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de sus familiares ha generado incertidumbre, mientras el público lamenta la partida de uno de los personajes secundarios más recordados del programa.

Eugenio Derbez envía mensaje de despedida

Ante la inesperada noticia, Eugenio Derbez reaccionó públicamente a través de la cuenta de Instagram de Sensacine México, donde se informó sobre el fallecimiento del actor.

“Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”, escribió el intérprete de Ludovico P. Luche, dejando ver el cariño y respeto que mantenía hacia Abraham Pérez.

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Posteriormente, en otra publicación del mismo medio que recordaba momentos destacados del ‘Lic. Cortillo’, Derbez volvió a pronunciarse.

“Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!”, expresó el comediante, reconociendo el tributo dedicado a su excompañero de reparto.