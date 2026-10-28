Paty Manterola tenía previsto viajar a Toledo y reacciona al choque de trenes en España

Planeaba viajar a Toledo por trabajo

Compartió su tristeza mediante un mensaje

Envió condolencias a las familias afectadas.

Paty Manterola reveló que tenía previsto viajar en tren a Toledo para participar en un programa de televisión, cuando conoció la noticia del accidente ferroviario en esa provincia española. La cantante expresó su tristeza y solidaridad con las víctimas.

La exintegrante de Garibaldi se encuentra en España por compromisos profesionales. Según su mensaje de Instagram, reproducido por Mezcalent y TVyNovelas, había acudido para ofrecer un concierto en Cáceres y realizar entrevistas de promoción.

“Estoy en España, donde vine a cantar en concierto en Cáceres y a realizar una serie de entrevistas de promoción”, escribió la también actriz al explicar el motivo de su estancia.

Su viaje estaba previsto para el día siguiente

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Luego del incidente de dos trenes en España, trascendió que la actriz, Paty Manterola, viajaría en dicho transporte.

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Manterola detalló que su traslado a Toledo formaba parte de esa agenda laboral. En su publicación situó el viaje al día siguiente de conocer la noticia, sin identificar una compañía ferroviaria, un horario o un servicio específico.

“Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de televisión”, señaló en el mensaje recogido por Mezcalent. Añadió que enterarse del accidente le había dejado “el corazón encogido”.

Aunque los titulares de ambas publicaciones presentan el episodio como una situación de la que se salvó, las declaraciones citadas no establecen que tuviera un boleto para alguno de los convoyes involucrados.

Lo que sí confirma su testimonio es que planeaba trasladarse a Toledo por trabajo. Tampoco anunció en los fragmentos publicados si cancelaría el viaje o modificaría sus actividades posteriores.