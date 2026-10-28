Paty Manterola tenía previsto viajar a Toledo y reacciona al choque de trenes en España
Publicado el 28/10/2026 a las 18:36
- Planeaba viajar a Toledo por trabajo
- Compartió su tristeza mediante un mensaje
- Envió condolencias a las familias afectadas.
Paty Manterola reveló que tenía previsto viajar en tren a Toledo para participar en un programa de televisión, cuando conoció la noticia del accidente ferroviario en esa provincia española. La cantante expresó su tristeza y solidaridad con las víctimas.
La exintegrante de Garibaldi se encuentra en España por compromisos profesionales. Según su mensaje de Instagram, reproducido por Mezcalent y TVyNovelas, había acudido para ofrecer un concierto en Cáceres y realizar entrevistas de promoción.
“Estoy en España, donde vine a cantar en concierto en Cáceres y a realizar una serie de entrevistas de promoción”, escribió la también actriz al explicar el motivo de su estancia.
Su viaje estaba previsto para el día siguiente
¡URGENTE! https://t.co/PDrT1WcA6x
Luego del incidente de dos trenes en España, trascendió que la actriz, Paty Manterola, viajaría en dicho transporte.
Cobertura informativa https://t.co/36bNy2Uob7
— @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 28, 2026
Manterola detalló que su traslado a Toledo formaba parte de esa agenda laboral. En su publicación situó el viaje al día siguiente de conocer la noticia, sin identificar una compañía ferroviaria, un horario o un servicio específico.
“Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de televisión”, señaló en el mensaje recogido por Mezcalent. Añadió que enterarse del accidente le había dejado “el corazón encogido”.
Aunque los titulares de ambas publicaciones presentan el episodio como una situación de la que se salvó, las declaraciones citadas no establecen que tuviera un boleto para alguno de los convoyes involucrados.
Lo que sí confirma su testimonio es que planeaba trasladarse a Toledo por trabajo. Tampoco anunció en los fragmentos publicados si cancelaría el viaje o modificaría sus actividades posteriores.
Paty Manterola: “No hay palabras para un dolor así”
La cantante centró el resto de su mensaje en las personas afectadas. “No puedo dejar de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos”, expresó al compartir su reacción.
“Qué tristeza tan grande. No hay palabras para un dolor así”, agregó Manterola, quien acompañó sus condolencias con un mensaje de apoyo para quienes atraviesan la pérdida de un familiar.
TVyNovelas también reprodujo las palabras con las que ofreció sus oraciones: “Desde lo más profundo de mi corazón, les envío todo mi cariño y mis oraciones”.
La intérprete pidió fortaleza y consuelo para las familias. Cerró su publicación con una frase dirigida al país donde se encuentra: “Hoy mi corazón está con ustedes y con toda España”.
El accidente que motivó su mensaje
De acuerdo con la información un tren de alta velocidad impactó la parte trasera de otro convoy que permanecía detenido en la provincia de Toledo.
El reporte citado situaba el balance en al menos 68 fallecidos y describía graves daños en varios vagones. La noticia fue el motivo del pronunciamiento de la cantante mexicana.
Las publicaciones consultadas recogen su reacción personal y sus compromisos profesionales en España. No aportan información que permita vincular su itinerario con uno de los servicios accidentados.