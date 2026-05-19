¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

¿Quién es Clovis Nienow?

Momento viral con Shakira

Entrevista en evento FIFA

Un intercambio breve pero lleno de sonrisas bastó para que Shakira y el conductor mexicano Clovis Nienow se convirtieran en tendencia en redes sociales.

Durante una entrevista en un evento relacionado con la FIFA, la química entre ambos desató comentarios y teorías sobre un supuesto “coqueteo”.

El clip comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios analizaron cada gesto y mirada.

La escena no solo impulsó la conversación sobre la cantante colombiana, sino que también despertó curiosidad sobre quién es el joven presentador.

¿Quién es Clovis Nienow?

Clovis Nienow es un conductor, actor y modelo mexicano nacido el 19 de junio de 1993.