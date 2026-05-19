¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira
Publicado el19/05/2026 a las 14:29
- ¿Quién es Clovis Nienow?
- Momento viral con Shakira
- Entrevista en evento FIFA
Un intercambio breve pero lleno de sonrisas bastó para que Shakira y el conductor mexicano Clovis Nienow se convirtieran en tendencia en redes sociales.
Durante una entrevista en un evento relacionado con la FIFA, la química entre ambos desató comentarios y teorías sobre un supuesto “coqueteo”.
El clip comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios analizaron cada gesto y mirada.
La escena no solo impulsó la conversación sobre la cantante colombiana, sino que también despertó curiosidad sobre quién es el joven presentador.
¿Quién es Clovis Nienow?
Clovis Nienow es un conductor, actor y modelo mexicano nacido el 19 de junio de 1993.
Antes de consolidarse en la televisión, desarrolló su carrera en el modelaje, lo que le permitió abrirse paso en el mundo del entretenimiento.
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Su popularidad creció tras integrarse a diversos programas y realities, entre ellos “La Casa de los Famosos 4” en su versión de Telemundo.
En ese programa ganó mayor reconocimiento entre el público latino en Estados Unidos y México.
Romance televisivo y nuevos reflectores
Durante su participación en el reality, Clovis protagonizó un romance con Aleska Génesis que acaparó titulares.
La relación trascendió el programa e incluso anunciaron su compromiso tras salir del show.
Sin embargo, en 2025 se dio a conocer que la pareja había terminado su relación en medio de controversia.
Ese antecedente volvió a colocarlo en la conversación pública cuando surgieron los comentarios sobre su encuentro con Shakira.
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La entrevista que encendió las redes
El momento viral ocurrió mientras promovían “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Usuarios en redes aseguraron que la artista mostró una actitud especialmente cercana con el conductor mexicano.
Tras la ola de comentarios, Clovis reaccionó con humor y se mostró agradecido por la oportunidad profesional.
«Yo no sé de lenguaje corporal, lo que sí sé es lo que siento y lo que siento es que estoy super agradecido con Shakira, con Telemundo, que me hayan concedido esta entrevista», mencionó-
«En ese momento, yo estaba concentrado en la entrevista. Fue muy corto tiempo, me hubiera encantado que fuera más largo, porque yo tenía una entrevista preparada para ella con muchas preguntas. Ojalá se pueda dar en un futuro», dijo en el programa Hoy Día.
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