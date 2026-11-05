Sasha Sokol rechaza disculpa de Luis de Llano y anuncia defensa penal por nuevo incumplimiento
Publicado el 05/11/2026 a las 17:20
- Sasha Sokol rechaza disculpa del productor
- Denuncia nuevo incumplimiento de sentencia judicial
- Cantante incorpora abogados especializados en materia penal.
Sasha Sokol rechazó la disculpa pública difundida por Luis de Llano y aseguró que el productor incumplió nuevamente la sentencia judicial relacionada con la demanda por daño moral que presentó en su contra.
El video apareció el 2 de noviembre en el canal de YouTube Cumplimiento Luis de Llano. Aunque el productor reconoció su responsabilidad civil, la cantante sostuvo que el mensaje no corresponde al texto ordenado por las autoridades.
"Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año", expresó Sokol mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.
De acuerdo con información de El Informador, El Financiero, El País y La Jornada, la artista señaló que el mensaje omitió reconocimientos fundamentales establecidos en la resolución judicial.
¿Qué debía reconocer Luis de Llano en su disculpa?[caption id="attachment_1699819" align="alignnone" width="1200"] Luis de Llano difundió un video en YouTube en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral, aunque la cantante cuestionó su contenido. (foto mezcalent)[/caption]
Sokol explicó que el productor tenía que reconocer expresamente que ella no podía consentir una relación cuando tenía 14 años y él era un adulto de 39.
También debía admitir que actuó desde una posición de poder y aclarar que los padres de la cantante no fueron cómplices de aquella relación.
"Nada de eso aparece en el video que publicó", señaló la exintegrante de Timbiriche, quien cuestionó que el productor presentara una declaración distinta a la aprobada judicialmente.
La cantante recordó que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, excepto mediante los términos exactos de la disculpa establecida por el tribunal.
"Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia", advirtió en su comunicado.
Luis de Llano reconoce daño moral en video
🚨 ¡DE ÚLTIMA HORA! 🚨 Después de un largo proceso legal, el productor Luis de Llano Macedo ofrece una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol, en cumplimiento de la sentencia que quedó firme luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara otorgarle un amparo. ⚖️
Recordemos que, como parte de la resolución por daño moral, el productor fue obligado a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización y abstenerse de mencionar públicamente a la cantante.
Un caso que ha marcado un precedente en materia de justicia para las víctimas de violencia sexual durante la infancia. ⚖️🕊️
— Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 5, 2026
En la grabación, el productor aceptó su responsabilidad civil por los hechos ocurridos durante la década de los ochenta y reconoció que sus declaraciones posteriores fueron inapropiadas.
"Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra", afirmó De Llano en el mensaje difundido a través de YouTube.
También calificó como "desafortunadas e inexactas" las declaraciones que realizó durante una entrevista con Yordi Rosado en marzo de 2022.
El productor aseguró que respetaría la privacidad, el honor y la dignidad de Sokol, además de comprometerse a no volver a referirse públicamente a ella.
Sin embargo, la cantante considera que estas manifestaciones no satisfacen las condiciones específicas establecidas por la justicia.
Sasha Sokol anuncia abogados en materia penal[caption id="attachment_1699821" align="alignnone" width="1200"] Sasha Sokol anunció que contará con representación jurídica en materia penal después de señalar un nuevo incumplimiento de la sentencia. (FOTO MEZCALENT)[/caption]
La controversia podría abrir una nueva etapa legal después de que Sokol anunciara la incorporación de especialistas en derecho penal a su representación jurídica.
"Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal", informó.
La artista no precisó si presentará una nueva denuncia, pero dejó clara su inconformidad con el cumplimiento de la resolución judicial.
La sentencia que confirmó la Suprema Corte
Sokol denunció públicamente el caso en marzo de 2022, después de que De Llano hablara sobre la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad.
En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo solicitado por el productor, dejando firme la resolución civil por daño moral.
La sentencia estableció obligaciones de reparación, incluida una disculpa pública y restricciones para referirse nuevamente a la cantante.
Ahora, el desacuerdo sobre el contenido del video mantiene abierta la controversia sobre el cumplimiento de esas medidas.