Sasha Sokol rechaza disculpa del productor

Denuncia nuevo incumplimiento de sentencia judicial

Cantante incorpora abogados especializados en materia penal.

Sasha Sokol rechazó la disculpa pública difundida por Luis de Llano y aseguró que el productor incumplió nuevamente la sentencia judicial relacionada con la demanda por daño moral que presentó en su contra.

El video apareció el 2 de noviembre en el canal de YouTube Cumplimiento Luis de Llano. Aunque el productor reconoció su responsabilidad civil, la cantante sostuvo que el mensaje no corresponde al texto ordenado por las autoridades.

"Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año", expresó Sokol mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con información de El Informador, El Financiero, El País y La Jornada, la artista señaló que el mensaje omitió reconocimientos fundamentales establecidos en la resolución judicial.

¿Qué debía reconocer Luis de Llano en su disculpa?

[caption id="attachment_1699819" align="alignnone" width="1200"]Luis de Llano difundió un video en YouTube en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral, aunque la cantante cuestionó su contenido. (foto mezcalent)[/caption]

Sokol explicó que el productor tenía que reconocer expresamente que ella no podía consentir una relación cuando tenía 14 años y él era un adulto de 39.

También debía admitir que actuó desde una posición de poder y aclarar que los padres de la cantante no fueron cómplices de aquella relación.

"Nada de eso aparece en el video que publicó", señaló la exintegrante de Timbiriche, quien cuestionó que el productor presentara una declaración distinta a la aprobada judicialmente.

La cantante recordó que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, excepto mediante los términos exactos de la disculpa establecida por el tribunal.

"Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia", advirtió en su comunicado.