La gira mundial de Maluma pasará por 17 ciudades de EE.UU. en 2027
Publicado el 07/11/2026 a las 15:40
La gira mundial de Maluma ya es oficial. El viernes 6 de noviembre de 2026, el cantante colombiano anunció el "Loco X Volver World Tour 2027" con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, y la gira arrancará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, según el sitio oficial.
- Más de 60 ciudades de América Latina, Norteamérica, Europa y África, con 17 ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá, según el sitio oficial.
- Las únicas fechas publicadas son Bogotá (5 de febrero de 2027) y Buenos Aires (19 y 20 de febrero de 2027).
- Para Estados Unidos aún no hay fechas, recintos, precios ni fecha de venta de boletos.
Por qué importa: la gira pasará por muchas ciudades de Estados Unidos con una gran comunidad latina, diez años después de su primera gira mundial. Por ahora conviene informarse bien y no caer en ofertas falsas.
Las ciudades de Estados Unidos en la gira
Maluma anunció la gira en la terminal de American Airlines del aeropuerto de Miami, frente a viajeros que esperaban vuelos a Colombia. Con su banda interpretó "Según quién", "Felices los 4", "Hawái" y "Loco x volver", según Billboard Español, que también informó del estreno del video oficial de la gira ese mismo día.
Según el sitio oficial (maluma.online/tour), estas son las ciudades de Estados Unidos incluidas, todavía sin fecha:
- California: Los Ángeles, Ontario y Sacramento
- Florida: Orlando, Miami y Tampa
- Texas: San Antonio y El Paso
- Nueva York y Nueva Jersey: Brooklyn y Newark
- Otras ciudades: Chicago (Illinois), Reading (Pensilvania), Charlotte (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia), Boston (Massachusetts), Washington D. C. y Phoenix (Arizona)
En Canadá, el sitio oficial menciona Toronto y Montreal.
América Latina, Europa y África
Según el sitio oficial, la gira empezará en El Corazón de Bogotá Arena y seguirá con dos noches en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 19 y el 20 de febrero de 2027. Esas son las únicas fechas publicadas hasta ahora.
Además, figuran Córdoba (Argentina), Santa Cruz (Bolivia), Asunción, Santiago, Lima, San José (Costa Rica), Managua, San Salvador y Ciudad de Guatemala. En México aparecen siete ciudades: Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.
En Europa y África, la lista incluye Rabat, Lisboa, Braga, Barcelona, Valencia, Madrid, Colonia, Berlín, Amberes, París, Milán, Zúrich, Viena, Cracovia, Budapest y Pristina. Según un comunicado de Visa del 6 de noviembre, se sumarán más ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México en las próximas semanas.
¿Cuándo salen los boletos?
En Estados Unidos y Canadá todavía no hay información de venta. El sitio oficial no publica fechas, recintos ni precios, y medios locales como Telemundo 48 El Paso y KFOX, citados por Hoodline, señalaron lo mismo sobre El Paso.
En América Latina, Visa es patrocinador principal y socio oficial de pagos, según su comunicado. Quienes tengan tarjetas Visa tendrán una preventa exclusiva que abre el lunes 9 de noviembre para Bogotá y el jueves 12 de noviembre para Argentina. En esos mercados también se podrá pagar en cuotas con Visa.
Mientras llega el anuncio para Estados Unidos, lo más prudente es seguir el sitio oficial y desconfiar de reventas antes de que empiece la venta oficial.
Un regreso a las raíces, diez años después
La gira lleva el nombre de "Loco X Volver", el séptimo álbum de estudio de Maluma, lanzado en mayo de 2026. Según Billboard Español, el disco trata de volver a las raíces y reencontrarse con las personas y los lugares que lo formaron. Si quieres seguir lo último de su música, puedes leer Pedro Capó, Maluma y Rauw Alejandro sacuden la música latina con estrenos. Según EFE, el repertorio incluirá canciones del álbum y sus grandes éxitos.
EFE informó también que la producen Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN), con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual creada para el espectáculo. Antes del anuncio hubo una campaña de dos semanas con pistas en Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México, con instalaciones callejeras inspiradas en los puestos de vendedores colombianos, según Billboard Español.
La gira llega una década después del "Maluma World Tour 2017", su primera gira mundial, que según EFE sumó 105 conciertos y más de un millón de entradas vendidas. EFE recuerda que el artista, nacido en Medellín como Juan Luis Londoño Arias, ha llenado escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.
En su comunicado, Maluma dijo: "Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa".
Fuentes: EFE vía Primicias; Billboard Español; Sitio oficial de Maluma; Visa; Telemundo 48 El Paso; Hoodline. Datos consultados el 7 de noviembre de 2026.