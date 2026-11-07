La gira mundial de Maluma ya es oficial. El viernes 6 de noviembre de 2026, el cantante colombiano anunció el "Loco X Volver World Tour 2027" con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, y la gira arrancará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, según el sitio oficial.

Más de 60 ciudades de América Latina, Norteamérica, Europa y África, con 17 ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá, según el sitio oficial.

Las únicas fechas publicadas son Bogotá (5 de febrero de 2027) y Buenos Aires (19 y 20 de febrero de 2027).

Para Estados Unidos aún no hay fechas, recintos, precios ni fecha de venta de boletos.

Por qué importa: la gira pasará por muchas ciudades de Estados Unidos con una gran comunidad latina, diez años después de su primera gira mundial. Por ahora conviene informarse bien y no caer en ofertas falsas.

Las ciudades de Estados Unidos en la gira

Maluma anunció la gira en la terminal de American Airlines del aeropuerto de Miami, frente a viajeros que esperaban vuelos a Colombia. Con su banda interpretó "Según quién", "Felices los 4", "Hawái" y "Loco x volver", según Billboard Español, que también informó del estreno del video oficial de la gira ese mismo día.

Según el sitio oficial (maluma.online/tour), estas son las ciudades de Estados Unidos incluidas, todavía sin fecha:

California : Los Ángeles, Ontario y Sacramento

: Los Ángeles, Ontario y Sacramento Florida : Orlando, Miami y Tampa

: Orlando, Miami y Tampa Texas : San Antonio y El Paso

: San Antonio y El Paso Nueva York y Nueva Jersey : Brooklyn y Newark

: Brooklyn y Newark Otras ciudades: Chicago (Illinois), Reading (Pensilvania), Charlotte (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia), Boston (Massachusetts), Washington D. C. y Phoenix (Arizona)

En Canadá, el sitio oficial menciona Toronto y Montreal.

América Latina, Europa y África

Según el sitio oficial, la gira empezará en El Corazón de Bogotá Arena y seguirá con dos noches en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 19 y el 20 de febrero de 2027. Esas son las únicas fechas publicadas hasta ahora.