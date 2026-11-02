José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación: revelan los motivos y ella responde a las críticas

José Eduardo y Paola confirman separación.

Ambos seguirán unidos por su hija.

Paola responde duramente a críticas digitales.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación después de casi siete años de relación y meses de rumores sobre una crisis sentimental. La pareja anunció la noticia mediante un video publicado en Instagram el 1 de noviembre de 2026.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo explicó que la decisión se tomó tiempo atrás, pero ambos necesitaron encontrar el momento adecuado para comunicarla. También aseguraron que seguirán unidos por el bienestar de su hija Tessa.

¿Por qué se separaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En el video, Paola fue la primera en hablar sobre la ruptura y reconoció que habían mantenido la situación en privado porque todavía no estaban preparados para compartirla públicamente.

“Lo decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”, expresó la creadora de contenido, según las declaraciones recogidas por Infobae y la revista Quién.

José Eduardo confirmó que su noviazgo había terminado, aunque destacó que la separación ocurrió en buenos términos y que el cariño entre ambos permanece.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, explicó el actor durante el anuncio.