José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación: revelan los motivos y ella responde a las críticas
Publicado el 02/11/2026 a las 11:53
- José Eduardo y Paola confirman separación.
- Ambos seguirán unidos por su hija.
- Paola responde duramente a críticas digitales.
José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación después de casi siete años de relación y meses de rumores sobre una crisis sentimental. La pareja anunció la noticia mediante un video publicado en Instagram el 1 de noviembre de 2026.
El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo explicó que la decisión se tomó tiempo atrás, pero ambos necesitaron encontrar el momento adecuado para comunicarla. También aseguraron que seguirán unidos por el bienestar de su hija Tessa.
¿Por qué se separaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?
En el video, Paola fue la primera en hablar sobre la ruptura y reconoció que habían mantenido la situación en privado porque todavía no estaban preparados para compartirla públicamente.
“Lo decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”, expresó la creadora de contenido, según las declaraciones recogidas por Infobae y la revista Quién.
José Eduardo confirmó que su noviazgo había terminado, aunque destacó que la separación ocurrió en buenos términos y que el cariño entre ambos permanece.
“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, explicó el actor durante el anuncio.
José Eduardo revela qué ocurrió en su relación
Posteriormente, en declaraciones a la prensa retomadas por Infobae, José Eduardo reconoció que atravesaron una etapa complicada durante la cual intentaron resolver sus diferencias.
“Obviamente no es algo fácil, es una decisión que se tomó hace un rato. Se analizó, se platicó muchísimo”, comentó sobre el proceso que llevó al rompimiento.
El actor también explicó que hubo momentos en los que consideraron continuar juntos, pero finalmente no encontraron una solución a sus problemas sentimentales.
“Las relaciones tienen subidas y bajadas. Pero, pues hay veces que las bajadas son más”, reconoció. También descartó que una infidelidad hubiera provocado la separación.
Paola Dalay responde a los ataques en Instagram
Horas después del anuncio, Paola enfrentó comentarios negativos en redes sociales. Una usuaria la acusó de buscar atención tras compartir fotografías tomadas durante el Gran Premio de México.
“Ps como no si ya subía fotos con otros, se ve que le gusta llamar la atención”, escribió la internauta, de acuerdo con Infobae.
La influencer respondió directamente y cuestionó que personas ajenas a su relación aseguraran conocer los motivos del rompimiento.
“Qué joya que ahora resulta que son adivinos y saben por qué y cómo pasaron las cosas”, escribió Paola, antes de señalar que sus críticos desconocían lo ocurrido en su casa.
¿Qué pasará con su hija Tessa?
Aunque dejaron de ser pareja, ambos aseguraron que continuarán compartiendo responsabilidades como padres de Tessa, nacida el 30 de junio de 2024.
“Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella”, afirmó José Eduardo durante el video.
Paola también aclaró que su separación no significa que dejarán de aparecer juntos públicamente: “Y nos seguirán viendo juntos también a veces”.
Los rumores comenzaron meses antes
Las especulaciones surgieron en julio, cuando Paola eliminó fotografías de la pareja y José Eduardo viajó a España acompañado únicamente por su hija.
En agosto, el actor negó que estuvieran separados. Paola también desestimó los rumores en octubre, aunque ahora confirmaron que atravesaban dificultades desde tiempo atrás.
Su historia comenzó en Instagram en 2019, cuando José Eduardo respondió a una publicación de Paola. Tras conocerse personalmente en Toluca, iniciaron una relación que terminó en noviembre de 2026.