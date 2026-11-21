Bruno Mars despide a su padre con un doloroso mensaje: “Te quiero, papá”
Publicado el 20/11/2026 a las 21:14
El cantante Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Peter Hernández, a los 74 años.
El artista, de 41 años, compartió la noticia el jueves 19 de noviembre mediante una publicación en Instagram, acompañada de fotografías familiares.
En una de las imágenes aparece abrazando a su padre en una cama de hospital, mientras otras muestran momentos que compartieron durante años.
La despedida también recordó a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fallecida en 2013, y reveló la profunda influencia musical de Peter Hernández.
Bruno Mars dedica un emotivo mensaje a su padre tras su muerte
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El intérprete de Just the Way You Are reveló que pudo despedirse personalmente de su padre días antes de su fallecimiento.
En su publicación, Mars recordó que Peter fue su primer maestro musical y una figura fundamental en su formación artística y personal.
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El cantante también expresó su agradecimiento por la crianza que recibió junto a sus cinco hermanos, destacando el amor y la dedicación de su progenitor.
Su mensaje terminó con una referencia a su madre, fallecida por un aneurisma cerebral en 2013, a quien pidió que su padre saludara en el cielo.
¿Quién era Peter Hernández, el padre de Bruno Mars?
Peter Hernández nació en Brooklyn, Nueva York, en una familia vinculada a la música latina y las tradiciones culturales puertorriqueñas.
Desde adolescente desarrolló una pasión por el doo-wop, género que lo llevó a adoptar el nombre artístico de Dr. Doo-Wop.
Posteriormente fundó Love Notes, una agrupación musical establecida en Hawái que llegó a reunir hasta 18 integrantes y obtuvo reconocimiento en 2014.
Durante la década de 1990, Hernández organizaba espectáculos musicales en el hotel Sheraton Waikiki, donde sus hijos comenzaron a participar desde pequeños.
La influencia de Peter Hernández en la carrera de Bruno Mars
Aquellas presentaciones familiares permitieron que Bruno Mars desarrollara sus primeras habilidades sobre el escenario y descubriera su talento para interpretar a Elvis Presley.
Su experiencia como imitador infantil le abrió las puertas del cine con una participación en Honeymoon in Vegas, estrenada en 1992.
Sin embargo, la infancia del cantante también estuvo marcada por dificultades económicas después del divorcio de sus padres, cuando tenía aproximadamente 12 años.
En una entrevista con 60 Minutes en 2016, Mars recordó que, pese a las condiciones de vivienda que enfrentaron, el apoyo familiar resultó fundamental.
Bruno Mars recuerda el legado musical y familiar de su padre
La influencia de Peter Hernández trascendió los escenarios y también quedó reflejada en la personalidad, los gustos musicales y el estilo del cantante.
Mars ha reconocido que heredó de su padre detalles como su afición por los automóviles Cadillac y determinados accesorios que forman parte de su imagen.
En una entrevista con Midweek en 2014, Peter expresó su orgullo por la trayectoria artística de Bruno y destacó la importancia del cariño familiar.