El cantante Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Peter Hernández, a los 74 años.

El artista, de 41 años, compartió la noticia el jueves 19 de noviembre mediante una publicación en Instagram, acompañada de fotografías familiares.

En una de las imágenes aparece abrazando a su padre en una cama de hospital, mientras otras muestran momentos que compartieron durante años.

La despedida también recordó a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fallecida en 2013, y reveló la profunda influencia musical de Peter Hernández.

Bruno Mars dedica un emotivo mensaje a su padre tras su muerte

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El intérprete de Just the Way You Are reveló que pudo despedirse personalmente de su padre días antes de su fallecimiento.

En su publicación, Mars recordó que Peter fue su primer maestro musical y una figura fundamental en su formación artística y personal.

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El cantante también expresó su agradecimiento por la crianza que recibió junto a sus cinco hermanos, destacando el amor y la dedicación de su progenitor.

Su mensaje terminó con una referencia a su madre, fallecida por un aneurisma cerebral en 2013, a quien pidió que su padre saludara en el cielo.