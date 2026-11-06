Lourdes Stephen confirma su separación de Michael Puchades tras 18 años de matrimonio y pide respeto por su hijo

Lourdes Stephen confirma el fin matrimonial

Michael Puchades ofreció disculpas tras polémica

La periodista pide proteger a su hijo.

Lourdes Stephen confirma separación. La periodista dominicana Lourdes Stephen confirmó oficialmente su separación de Michael Puchades, con quien estuvo casada durante 18 años y tiene un hijo en común. La conductora de Al Rojo Vivo, de Telemundo, anunció la decisión mediante un comunicado publicado en Instagram este viernes 6 de noviembre.

"Quiero compartir con ustedes que el padre de mi hijo y yo nos encontramos formalmente separados y hoy cada uno continúa su propio camino, con la libertad de construir una nueva etapa en su vida personal", expresó la comunicadora.

El anuncio pone fin a semanas de especulaciones sobre la situación matrimonial de Stephen, luego de que Puchades publicara mensajes contra ella en redes sociales que provocaron una controversia pública.

De acuerdo con la revista ¡HOLA! Américas, la pareja contrajo matrimonio en 2008 y renovó sus votos durante la celebración de su décimo aniversario.

Lourdes Stephen confirma separación: La periodista pide respeto por el bienestar de su hijo

[caption id="attachment_1699920" align="alignnone" width="1200"]La conductora de Al Rojo Vivo pidió respeto y discreción para proteger el bienestar emocional de su hijo Michael Víctor, de 10 años. Foto: Mezcalent.[/caption]

En su comunicado, Lourdes Stephen dejó claro que su principal preocupación durante esta nueva etapa es proteger a Michael Víctor, el hijo de 10 años que comparte con Puchades.

"Por encima de todo, está nuestro hijo, quien siempre será nuestra mayor prioridad", señaló la presentadora, quien pidió comprensión ante el momento que atraviesa su familia.

La periodista también solicitó "respeto, sensibilidad, comprensión y discreción" para preservar la tranquilidad y el bienestar emocional del menor, evitando profundizar en las circunstancias que llevaron a la separación.

"Agradezco profundamente todas las muestras de cariño que he recibido y el respeto con el que nos acompañan en esta etapa", concluyó Stephen en su publicación.