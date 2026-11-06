Lourdes Stephen confirma su separación de Michael Puchades tras 18 años de matrimonio y pide respeto por su hijo
Publicado el 06/11/2026 a las 17:44
- Lourdes Stephen confirma el fin matrimonial
- Michael Puchades ofreció disculpas tras polémica
- La periodista pide proteger a su hijo.
Lourdes Stephen confirma separación. La periodista dominicana Lourdes Stephen confirmó oficialmente su separación de Michael Puchades, con quien estuvo casada durante 18 años y tiene un hijo en común. La conductora de Al Rojo Vivo, de Telemundo, anunció la decisión mediante un comunicado publicado en Instagram este viernes 6 de noviembre.
"Quiero compartir con ustedes que el padre de mi hijo y yo nos encontramos formalmente separados y hoy cada uno continúa su propio camino, con la libertad de construir una nueva etapa en su vida personal", expresó la comunicadora.
El anuncio pone fin a semanas de especulaciones sobre la situación matrimonial de Stephen, luego de que Puchades publicara mensajes contra ella en redes sociales que provocaron una controversia pública.
De acuerdo con la revista ¡HOLA! Américas, la pareja contrajo matrimonio en 2008 y renovó sus votos durante la celebración de su décimo aniversario.
Lourdes Stephen confirma separación: La periodista pide respeto por el bienestar de su hijo[caption id="attachment_1699920" align="alignnone" width="1200"] La conductora de Al Rojo Vivo pidió respeto y discreción para proteger el bienestar emocional de su hijo Michael Víctor, de 10 años. Foto: Mezcalent.[/caption]
En su comunicado, Lourdes Stephen dejó claro que su principal preocupación durante esta nueva etapa es proteger a Michael Víctor, el hijo de 10 años que comparte con Puchades.
"Por encima de todo, está nuestro hijo, quien siempre será nuestra mayor prioridad", señaló la presentadora, quien pidió comprensión ante el momento que atraviesa su familia.
La periodista también solicitó "respeto, sensibilidad, comprensión y discreción" para preservar la tranquilidad y el bienestar emocional del menor, evitando profundizar en las circunstancias que llevaron a la separación.
"Agradezco profundamente todas las muestras de cariño que he recibido y el respeto con el que nos acompañan en esta etapa", concluyó Stephen en su publicación.
Lourdes Stephen confirma separación: ¿Qué ocurrió entre Lourdes Stephen y Michael Puchades?
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La confirmación llega después de una polémica que comenzó en septiembre, cuando Michael Puchades utilizó sus redes sociales para cuestionar públicamente el comportamiento de su entonces esposa.
Según People en Español y El Nuevo Día, el abogado llegó a calificarla como una "diva promiscua de las redes sociales" y criticó algunas de sus publicaciones en Instagram.
Las declaraciones provocaron controversia debido al carácter personal de los señalamientos, que hicieron pública una situación que hasta entonces pertenecía al ámbito privado de la pareja.
Sin embargo, a principios de octubre, Puchades se retractó y ofreció sus "más profundas y sinceras disculpas" a Stephen y a su familia, de acuerdo con People en Español.
El abogado reconoció que sus expresiones surgieron de la "ira y profundo resentimiento" y asumió la responsabilidad por haber expuesto públicamente asuntos personales.
Famosos muestran su apoyo a Lourdes Stephen
Tras conocerse el comunicado, varias figuras del entretenimiento y la televisión expresaron solidaridad con la periodista mediante comentarios en su cuenta de Instagram.
Jacky Bracamontes escribió: "Un abrazo fuerte mi querida Lourdes. Te quiero", mientras que Clarissa Molina le envió un mensaje de ánimo: "¡Para delante!".
De acuerdo con ¡HOLA! Américas, Andrea Meza, Amara La Negra, Karla Monroig, Francisca, Clovis Nienow, Jimena Gallego y Lourdes del Río también manifestaron su apoyo.
Por ahora, Stephen no ha ofrecido más detalles sobre la separación. Su mensaje se concentró en confirmar que ambos seguirán caminos distintos y solicitar respeto para su familia.