¿Adiós a “Christian Nodal”?

Marca registrada por su padre

Solicita registro de “El Forajido” La controversia alrededor de Christian Nodal suma un nuevo capítulo que ha encendido las redes y sacudido a sus seguidores. Tras su boda con Ángela Aguilar y los rumores de distanciamiento con sus padres, el intérprete sonorense ahora enfrenta especulaciones sobre la posible pérdida de su nombre artístico. El tema estalló luego de que se diera a conocer información relacionada con el registro legal de la marca “Christian Nodal”. La situación ha alimentado versiones sobre una ruptura familiar que podría estar impactando directamente en el control de su carrera. El registro que desató la tormenta De acuerdo con datos revelados recientemente, la marca “Christian Nodal” se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El titular del registro es Jesús Jaime González Terrazas, padre del cantante, desde el 7 de abril de 2026, con vigencia hasta 2036. TE PUEDE INTERESAR: Incendios forestales fuera de control en el sureste de EEUU: evacuaciones, humo tóxico y temor por lo que viene Este movimiento legal habría generado tensión, pues otorga derechos sobre el uso del nombre y productos asociados a la marca. Aunque el cantante no ha emitido un comunicado formal, el registro abrió la puerta a especulaciones sobre un posible conflicto familiar. “Mi nombre no es mío” La polémica cobró mayor fuerza tras un concierto en Querétaro, donde Nodal lanzó un mensaje que muchos interpretaron como confirmación del distanciamiento.

“Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes”, expresó ante sus seguidores. En el mismo discurso agregó: “Si algo me ha enseñado la vida es que propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar”. Sus palabras fueron entendidas como una alusión directa a la situación con su entorno cercano, especialmente su familia. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico 5inco (@periodico5inco) ¿Nuevo nombre en camino? En medio de la controversia, también trascendió que el 22 de abril de 2026 el cantante habría solicitado el registro del nombre “El Forajido”. Este movimiento fue interpretado como un intento por recuperar el control de su identidad artística.

En redes sociales, el intérprete ocultó todas sus publicaciones y modificó su descripción, lo que incrementó las especulaciones sobre un cambio de nombre. Para sus seguidores, estos ajustes no fueron casuales y podrían anticipar una nueva etapa profesional. Tensiones familiares y entorno mediático El contexto familiar también ha estado bajo el escrutinio público tras intercambios en redes entre Silvia Nodal y Pepe Aguilar. Estos episodios alimentaron rumores de fricciones entre ambas familias luego del matrimonio del cantante con Ángela Aguilar. Además, surgieron versiones sobre diferencias relacionadas con el conflicto legal que involucra a Cazzu y la manutención de la hija del artista.