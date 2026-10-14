Laura Bozzo reaparece tras cirugía de emergencia en Acapulco: su hija revela cómo se encuentra

Laura Bozzo fue operada en Acapulco

Su hija confirma que permanece estable

La conductora reaparece y desmiente rumores

Laura Bozzo hospitalizada. La conductora peruana Laura Bozzo fue hospitalizada y sometida a una cirugía en Acapulco, Guerrero, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Su ingreso desató preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que circularan versiones que aseguraban que se encontraba grave e intubada.

Sin embargo, este miércoles 14 de octubre, tanto su hija como su representante ofrecieron información sobre su evolución. La propia presentadora también reapareció en Instagram con un mensaje para tranquilizar al público.

Laura Bozzo hospitalizada ¿Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué fue operada?

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De acuerdo con información difundida por el programa Hoy Día, la asistente de la conductora explicó que los médicos le detectaron una úlcera duodenal, una lesión localizada en la primera parte del intestino delgado.

Según esta versión, los especialistas realizaron una cirugía abierta para suturar la úlcera y posteriormente limpiar la cavidad abdominal. La intervención habría concluido satisfactoriamente y la presentadora quedó bajo observación médica.

Por su parte, People en Español contactó a su mánager, Alejandra Palomera, quien confirmó que Bozzo había sido operada después de presentar problemas estomacales desde tiempo atrás.

La representante explicó que se decidió adelantar un procedimiento quirúrgico previamente contemplado y rechazó las versiones que describían a la conductora en estado crítico.