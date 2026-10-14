Laura Bozzo reaparece tras cirugía de emergencia en Acapulco: su hija revela cómo se encuentra
Publicado el 14/10/2026 a las 18:38
- Laura Bozzo fue operada en Acapulco
- Su hija confirma que permanece estable
- La conductora reaparece y desmiente rumores
Laura Bozzo hospitalizada. La conductora peruana Laura Bozzo fue hospitalizada y sometida a una cirugía en Acapulco, Guerrero, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Su ingreso desató preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que circularan versiones que aseguraban que se encontraba grave e intubada.
Sin embargo, este miércoles 14 de octubre, tanto su hija como su representante ofrecieron información sobre su evolución. La propia presentadora también reapareció en Instagram con un mensaje para tranquilizar al público.
Laura Bozzo hospitalizada ¿Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué fue operada?
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De acuerdo con información difundida por el programa Hoy Día, la asistente de la conductora explicó que los médicos le detectaron una úlcera duodenal, una lesión localizada en la primera parte del intestino delgado.
Según esta versión, los especialistas realizaron una cirugía abierta para suturar la úlcera y posteriormente limpiar la cavidad abdominal. La intervención habría concluido satisfactoriamente y la presentadora quedó bajo observación médica.
Por su parte, People en Español contactó a su mánager, Alejandra Palomera, quien confirmó que Bozzo había sido operada después de presentar problemas estomacales desde tiempo atrás.
La representante explicó que se decidió adelantar un procedimiento quirúrgico previamente contemplado y rechazó las versiones que describían a la conductora en estado crítico.
Hija de Laura Bozzo rompe el silencio sobre su salud
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En declaraciones compartidas durante el programa de YouTube de Javier Ceriani, Alexandra Bozzo confirmó que su madre atravesó una situación complicada, pero aseguró que la intervención quirúrgica había salido bien.
"Sí, lamentablemente sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien", expresó en un audio difundido por el periodista.
La hija de la presentadora reconoció que fueron momentos difíciles para la familia y explicó que permanecía pendiente de su evolución médica.
"Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien", añadió, según la información publicada por TVNotas.
¿Laura Bozzo estuvo grave e intubada?
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La hospitalización provocó distintas versiones sobre la gravedad de su estado de salud. La periodista María Luisa Valdés Doria reportó que la conductora había requerido intubación, mientras otros comunicadores hablaron de posibles complicaciones intestinales.
Javier Ceriani también señaló que, según sus fuentes, la presentadora habría experimentado dificultades respiratorias y problemas para alimentarse. No obstante, estas afirmaciones no fueron respaldadas por un informe médico oficial difundido públicamente.
En contraste, Alejandra Palomera desmintió ante People en Español que Bozzo estuviera grave o intubada y aseguró que permanecía "estable y atendida con los mejores doctores de Acapulco".
Laura Bozzo reaparece: "De esta momia no se libran"
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En medio de la preocupación, la conductora publicó un mensaje en Instagram para agradecer las muestras de cariño y asegurar que estaba acompañada por su familia.
"Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran", escribió.
No es la primera ocasión en que Bozzo utiliza el humor para responder a rumores sobre su salud. En julio pasado, después de que circularan versiones sobre su supuesta muerte, aseguró que todavía tenía mucho por vivir.
Por ahora, la información confirmada por su entorno indica que la cirugía fue exitosa y que continúa recuperándose. No se ha anunciado una fecha para recibir el alta hospitalaria.