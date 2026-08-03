¿Pone en peligro su trabajo por apoyar a Alejandra Jaramillo? Jorge Bernal manda mensaje a conductora ecuatoriana que se burló de mexicanos

Jorge Bernal apoya a Alejandra Jaramillo.

Jaramillo triunfa tras salir de Univision.

Público mexicano critica postura del conductor

Jorge Bernal Alejandra Jaramillo. ¿Otro que sentencia su salida? Jorge Bernal rompe el silencio y, tras mantenerse al margen de la polémica, decidió darle su total apoyo a Alejandra Jaramillo. Esta jugada editorial es sumamente arriesgada, considerando que fue el propio conductor cubano quien anunció en vivo la salida de su excompañera del show ¡Siéntese quien pueda!.

La drástica decisión de Bernal ha encendido las alarmas en los pasillos de Univision, dejando en el aire la gran duda: ¿Le ocasionará esto problemas definitivos con los altos ejecutivos y con el sensible público mexicano? Y es que muchos podrían pensar que siendo cubano y una de las caras principales de la tarde, el presentador debería cuidar su puesto en lugar de avivar el fuego en las plataformas digitales.

Rompiendo toda neutralidad corporativa, Bernal no dudó en dejarle un contundente comentario público a la ecuatoriana directamente en el post donde ella celebraba su éxito en Europa, desafiando el rechazo generalizado de la audiencia azteca que exigió la cabeza de la conductora semanas atrás.

“A mí no me sorprende en lo absoluto todo lo que te está pasando ni de lo que viene en camino para ti. Te lo dije y te lo reafirmo otra vez: papá Dios te tiene agarradita de la mano”, escribió Jorge Bernal en un post de la ecuatoriana.

El contexto del escándalo: De la burla al refugio en España

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Para entender la gravedad del respaldo de Bernal, hay que recordar que Alejandra Jaramillo fue fulminada de Univision tras presumir y burlarse abiertamente en sus redes de la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial de 2026. Aunque nunca borró los posts y después pidió disculpas alegando «rivalidad deportiva», la presión de los televidentes mexicanos obligó a la cadena a despedirla.

Tras el veto en Estados Unidos, Jaramillo rompió el silencio desde Barcelona, España, donde reapareció públicamente para presumir que está feliz tras recibir un reconocimiento por parte de la comunidad migrante ecuatoriana. Desde ahí, la presentadora se desahogó en una emotiva publicación sobre cómo se siente tras el golpe que significó su despido de la televisión hispana.

«A veces me pregunto qué es todo esto que está pasando? y solo se me ocurre mirar al cielo y decir gracias Dios, porque aunque no siempre lo entienda, solo Él me muestra el camino y las respuestas. Anoche en Barcelona me entregaron un premio a mi trayectoria como conductora y actriz».

La ex panelista recibió el galardón especial ‘Ecuador Moves the World’ de manos de Flor Andino, presidenta de la Cámara de Comercio de Ecuador en España, afirmando que el premio representa «elevarse por encima de las dificultades, libertad, resiliencia, visión y sabiduría, paciencia y estrategia: «pero además me sorprendieron con el galardón especial ‘Ecuador Moves the World” con el cóndor que tiene mi bandera, cóndor que es de las aves más emblemáticas de los Andes y que representa: elevarse por encima de las dificultades, libertad, resiliencia, visión y sabiduría, paciencia y estrategia».

La ecuatoriana dijo: «Gracias a la presidenta de la cámara de comercio de Ecuador en España: Flor Andino, por siempre apoyar el talento ecuatoriano e impulsarlo internacionalmente. Eso necesitamos, que el mundo conozca nuestra esencia, nuestros valores, nuestra forma de tratar a los demás, lo que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo. Qué felicidad poder vivir todo esto con mis hombres de la mano, mi equipo favorito, gracias mi Dios.”, confesó Jaramillo en su Instagram.