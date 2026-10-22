Becky G: defender a los latinos es «personal» y su espanglish va «sin disculpas»
Publicado el 22/10/2026 a las 11:53
Becky G habló con franqueza de identidad, comunidad y música en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami Beach. La cantante participó el miércoles 21 de octubre de 2026 en la sesión de preguntas y respuestas «Superstar Q&A», en el Faena Forum, moderada por Jason Lipshutz, codirector de contenido de Billboard. Allí aseguró que defender a los latinos en Estados Unidos es algo «personal» y reivindicó el espanglish de su álbum «Baraja bendita», según EFE.
- Se define como una «200 %»: 100 % mexicana y 100 % estadounidense, nacida en Los Ángeles.
- Defiende «Baraja bendita», su quinto álbum de estudio, como un disco sin género y en espanglish, «sin disculpas».
- Acaba de terminar de filmar una película de boxeo y ya tiene claro su próximo proyecto musical.
Por qué importa: Becky G, de 29 años, es una de las artistas latinas más visibles de su generación. Sus palabras llegan un día antes de los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregan el jueves 22 de octubre, y a pocas semanas de los Latin Grammy, en los que tiene una nominación.
Una artista «200 %» y la voz de quienes no pueden hablar
Según EFE, así explicó por qué se involucra: «Estoy en una posición muy única como una ‘200 %’ (100 % mexicana y 100 % estadounidense), como una latina que nació aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles era México, al igual que toda California. Entonces, para mí, es algo personal, realmente lo es. Y se trata de ser una voz para quienes no pueden hablar».
Señaló el «momento por el que está atravesando la comunidad» latina como motivo para ser más abierta en sus posturas. Lo mostró con «Mi gran amor», la canción que lanzó con Carlos Santana en mayo de 2026 en honor a los migrantes. Puedes leer más sobre la canción que grabó con Santana y sobre el mensaje que dio en un concierto en Arizona este mes.
«Tengo muchísimas relaciones y alianzas increíbles con personas que trabajan sobre el terreno todos los días», dijo, según EFE. «Y creo que, como una artista con una plataforma, no utilizarla para elevar y amplificar sus voces es algo que simplemente no va conmigo. Sé que resulta intimidante para muchos artistas, pero no para mí».
«Baraja bendita»: un álbum en espanglish, sin género
«Baraja bendita» salió el 14 de agosto de 2026 con RCA Records. Tiene 17 canciones, entre ellas «Marathon», «Epa» y «Patrona», y debutó en el No. 2 de la lista Top Latin Pop Albums de Billboard. Antes, Becky G había grabado dos discos de música mexicana: «Esquinas» (2023) y «Encuentros» (2024).
«Hay una esencia que sigue presente y es mi dualidad», explicó. «Es el hecho de que hablo espanglish. Es el hecho de que soy una artista sin género musical y este es un álbum sin género y un álbum en espanglish, sin disculpas». Recordó que firmó con un sello en una época en la que eso no se celebraba como hoy, y describió el disco como una «acumulación» de su experiencia.
Según Billboard Español, contó que el título nace de la idea de que no controlas las cartas que te tocan, pero sí cómo las juegas. También confesó que llegar a su quinto disco «es una locura»: «Hubo un momento en mi carrera en el que no pensé que algún día podría lanzar siquiera uno». Su meta era «hacer música divertida», y defendió la alegría como parte de la causa: «El arte y la defensa de nuestras causas pueden coexistir. […] Necesitamos ver nuestra alegría. Para mí, eso es parte de la resistencia. Por eso creé la canción ‘Epa'».
Mujeres en la industria y salud mental
Sobre su camino, Becky G contó, según Billboard Español, que le decían que «las mujeres no venden boletos» y que solo había lugar para una mujer a la vez: «Había un solo asiento en la mesa. Y creo que ahora estamos en una etapa en la que estamos construyendo nuestra propia mesa. Y en nuestra mesa todos comen».
La semana anterior, el sábado 10 de octubre, había cerrado en Nueva York el festival por el Día Mundial de la Salud Mental de Project Healthy Minds, en una charla moderada por Morgan Radford, de NBC News. Según Billboard, dijo: «En lugar de ser un modelo a seguir, siempre he sentido la responsabilidad de ser un modelo real, lo que significa que no voy a tener todas las respuestas». Y añadió: «Tuve que convertirme en la persona que más necesitaba, y ahí fue cuando nació Becky G». NBC News publicó el 15 de octubre una entrevista de Radford con la artista sobre su álbum y su salud mental.
Qué sigue para Becky G
En el cine, contó que acaba de terminar de filmar una película de boxeo que conectó con ella «a nivel del alma», con temas como el paso a la adultez, la comunidad y la salud mental. Según Billboard, se trata de «House of Guerrero», la primera película de Gina Rodriguez como directora, con George Lopez y Rosario Dawson, en la que Becky G interpreta a Maya Alvarado. Actuar fue su primer amor: «Comencé cuando tenía 9 años». Ya apareció en «Power Rangers» (2017) y «Blue Beetle» (2023), y le gustaría producir y dirigir: «Soy una narradora».
En la música, adelantó: «Ya tengo muy claro cuál será mi próximo proyecto». Lo que la mantiene con los pies en la tierra, dijo, «siempre ha sido la familia».
Su próxima cita grande será el jueves 12 de noviembre de 2026, cuando se entreguen los Latin Grammy en Las Vegas, en vivo por Univision. Becky G está nominada a canción del año como compositora de «Mi gran amor», el tema que grabó con Santana.
Fuentes: EFE; Billboard Español; Billboard; NBC News. Datos consultados el 22 de octubre de 2026.