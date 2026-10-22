Becky G habló con franqueza de identidad, comunidad y música en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami Beach. La cantante participó el miércoles 21 de octubre de 2026 en la sesión de preguntas y respuestas «Superstar Q&A», en el Faena Forum, moderada por Jason Lipshutz, codirector de contenido de Billboard. Allí aseguró que defender a los latinos en Estados Unidos es algo «personal» y reivindicó el espanglish de su álbum «Baraja bendita», según EFE.

Se define como una «200 %»: 100 % mexicana y 100 % estadounidense, nacida en Los Ángeles.

Defiende «Baraja bendita», su quinto álbum de estudio, como un disco sin género y en espanglish, «sin disculpas».

Acaba de terminar de filmar una película de boxeo y ya tiene claro su próximo proyecto musical.

Por qué importa: Becky G, de 29 años, es una de las artistas latinas más visibles de su generación. Sus palabras llegan un día antes de los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregan el jueves 22 de octubre, y a pocas semanas de los Latin Grammy, en los que tiene una nominación.

Una artista «200 %» y la voz de quienes no pueden hablar

Según EFE, así explicó por qué se involucra: «Estoy en una posición muy única como una ‘200 %’ (100 % mexicana y 100 % estadounidense), como una latina que nació aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles era México, al igual que toda California. Entonces, para mí, es algo personal, realmente lo es. Y se trata de ser una voz para quienes no pueden hablar».

Señaló el «momento por el que está atravesando la comunidad» latina como motivo para ser más abierta en sus posturas. Lo mostró con «Mi gran amor», la canción que lanzó con Carlos Santana en mayo de 2026 en honor a los migrantes. Puedes leer más sobre la canción que grabó con Santana y sobre el mensaje que dio en un concierto en Arizona este mes.

«Tengo muchísimas relaciones y alianzas increíbles con personas que trabajan sobre el terreno todos los días», dijo, según EFE. «Y creo que, como una artista con una plataforma, no utilizarla para elevar y amplificar sus voces es algo que simplemente no va conmigo. Sé que resulta intimidante para muchos artistas, pero no para mí».

«Baraja bendita»: un álbum en espanglish, sin género

«Baraja bendita» salió el 14 de agosto de 2026 con RCA Records. Tiene 17 canciones, entre ellas «Marathon», «Epa» y «Patrona», y debutó en el No. 2 de la lista Top Latin Pop Albums de Billboard. Antes, Becky G había grabado dos discos de música mexicana: «Esquinas» (2023) y «Encuentros» (2024).

«Hay una esencia que sigue presente y es mi dualidad», explicó. «Es el hecho de que hablo espanglish. Es el hecho de que soy una artista sin género musical y este es un álbum sin género y un álbum en espanglish, sin disculpas». Recordó que firmó con un sello en una época en la que eso no se celebraba como hoy, y describió el disco como una «acumulación» de su experiencia.