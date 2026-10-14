La cantante Becky G volvió a generar conversación sobre inmigración y política estadounidense durante su presentación en la Feria Estatal de Arizona, donde exhibió un cartel contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El mensaje también hizo referencia a la participación electoral de las mujeres latinas, cuando Arizona se prepara para las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

Becky G muestra cartel contra ICE durante concierto en Arizona

Becky G durante su concierto en el Arizona State Fair. “Hot Latinas Melt Ice”. https://t.co/xxOCxO84Gq — Becky G México (@BeckyGMexico2) October 10, 2026

La intérprete de origen mexicano-estadounidense aprovechó su presentación del 9 de octubre para exhibir un mensaje que rápidamente circuló en redes sociales.

El cartel contenía dos frases: “Hot Latinas vote” y “Hot Latinas melt ICE”, traducidas como “Las latinas atractivas votan” y “Las latinas atractivas derriten ICE”.

La combinación de ambas expresiones vinculó la participación electoral con una crítica a las políticas de control migratorio implementadas por las autoridades federales.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales mostraron el momento, que sumó otro episodio a los pronunciamientos públicos de Becky G sobre inmigración.