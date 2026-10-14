Becky G desafía a ICE en pleno concierto y lanza mensaje sobre el voto latino
Publicado el 14/10/2026 a las 08:00
La cantante Becky G volvió a generar conversación sobre inmigración y política estadounidense durante su presentación en la Feria Estatal de Arizona, donde exhibió un cartel contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El mensaje también hizo referencia a la participación electoral de las mujeres latinas, cuando Arizona se prepara para las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.
Becky G muestra cartel contra ICE durante concierto en Arizona
Becky G durante su concierto en el Arizona State Fair.
“Hot Latinas Melt Ice”. https://t.co/xxOCxO84Gq
— Becky G México (@BeckyGMexico2) October 10, 2026
La intérprete de origen mexicano-estadounidense aprovechó su presentación del 9 de octubre para exhibir un mensaje que rápidamente circuló en redes sociales.
El cartel contenía dos frases: “Hot Latinas vote” y “Hot Latinas melt ICE”, traducidas como “Las latinas atractivas votan” y “Las latinas atractivas derriten ICE”.
La combinación de ambas expresiones vinculó la participación electoral con una crítica a las políticas de control migratorio implementadas por las autoridades federales.
Las imágenes difundidas en plataformas digitales mostraron el momento, que sumó otro episodio a los pronunciamientos públicos de Becky G sobre inmigración.
Elecciones en Arizona 2026: el mensaje sobre el voto latino
El concierto ocurrió dos días después del inicio de la votación anticipada en Arizona, programada desde el 7 de octubre.
Los comicios del 3 de noviembre definirán cargos importantes, incluida la gobernación, además de representantes federales, legisladores estatales y otras posiciones públicas.
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El contexto migratorio también forma parte del debate nacional. Según Pew Research Center, el temor a posibles deportaciones aumentó entre los adultos latinos durante 2025.
Una encuesta de abril registró 42% de preocupación por una posible deportación propia o de alguien cercano. En noviembre, la proporción alcanzó 52%.
Los resultados reflejan preocupación entre los encuestados, aunque no permiten establecer cómo influirá ese sentimiento en las elecciones de noviembre.
Becky G y sus anteriores protestas contra ICE
⭕️ Becky G protestó contra el ICE en una gala previa a los Grammy
👉 La cantante mostró una manicura personalizada con el mensaje "Fuck ICE" en la alfombra roja.
📍 El momento ocurrió durante la gala MusiCares Person of the Year, celebrada en Los Ángeles.
📸 Reuters https://t.co/TXMHnZau5I
— Filo.news (@filonewsOK) January 31, 2026
La cantante ya había expresado su rechazo a ICE durante la gala Persona del Año de MusiCares, celebrada en Los Ángeles en enero de 2026.
En aquella ocasión, Becky G mostró una manicura con la expresión “F—k ICE”, durante el homenaje musical dedicado a Mariah Carey.
Su posicionamiento público sobre inmigración también tiene antecedentes en 2015, cuando lanzó “We Are Mexico” tras las declaraciones de Donald Trump sobre inmigrantes mexicanos.
La canción estuvo dedicada a las personas que llegaron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y reflejó su conexión con las comunidades de origen mexicano.
¿Qué significa el mensaje de Becky G para las elecciones de 2026?
La nueva aparición del cartel sitúa nuevamente a Becky G dentro de una conversación pública que combina entretenimiento, identidad latina, inmigración y participación ciudadana.
Arizona permite votar anticipadamente por correo o presencialmente. Las autoridades electorales ofrecen información sobre identificación, boletas y centros de votación.
El episodio también muestra cómo figuras del entretenimiento utilizan sus presentaciones para expresar posiciones políticas, sin que eso permita medir su efecto electoral.
Por ahora, el mensaje de Becky G suma otro capítulo a sus declaraciones públicas sobre inmigración, mientras Arizona avanza hacia las elecciones de noviembre.