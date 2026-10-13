Shakira comparte fotografía con su expareja.

Antonio recibió emotivo agradecimiento durante concierto.

Seguidores especulan sobre una posible reconciliación.

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a despertar rumores de una posible reconciliación sentimental después de que la cantante colombiana compartiera una fotografía junto a su expareja y le dedicara un emotivo mensaje durante el cierre de sus conciertos en Madrid.

La imagen provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores comenzaron a preguntarse si ambos podrían retomar su relación después de más de una década separados. Sin embargo, ninguno ha confirmado un nuevo romance.

Shakira dedica emotivo mensaje a Antonio de la Rúa

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Durante el último concierto de su residencia en Madrid, Shakira sorprendió al público al reconocer la participación del empresario argentino en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y en la creación de Macondo Park.

“Muy especialmente quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira”, expresó la artista ante miles de asistentes.

De acuerdo con las revistas Quién y El Financiero, la colombiana destacó que Antonio trabajó detrás de la creación y los detalles del complejo construido especialmente para sus presentaciones en la capital española.

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero dar las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma. Antonio de la Rúa. Gracias”, declaró.