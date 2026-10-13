Shakira comparte foto con Antonio de la Rúa y le dedica emotivo mensaje: ¿regresaron como pareja?
Publicado el 13/10/2026 a las 19:58
- Shakira comparte fotografía con su expareja.
- Antonio recibió emotivo agradecimiento durante concierto.
- Seguidores especulan sobre una posible reconciliación.
Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a despertar rumores de una posible reconciliación sentimental después de que la cantante colombiana compartiera una fotografía junto a su expareja y le dedicara un emotivo mensaje durante el cierre de sus conciertos en Madrid.
La imagen provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores comenzaron a preguntarse si ambos podrían retomar su relación después de más de una década separados. Sin embargo, ninguno ha confirmado un nuevo romance.
Shakira dedica emotivo mensaje a Antonio de la Rúa
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Durante el último concierto de su residencia en Madrid, Shakira sorprendió al público al reconocer la participación del empresario argentino en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y en la creación de Macondo Park.
“Muy especialmente quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira”, expresó la artista ante miles de asistentes.
De acuerdo con las revistas Quién y El Financiero, la colombiana destacó que Antonio trabajó detrás de la creación y los detalles del complejo construido especialmente para sus presentaciones en la capital española.
“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero dar las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma. Antonio de la Rúa. Gracias”, declaró.
¿Shakira y Antonio de la Rúa podrían regresar?[caption id="attachment_1696663" align="alignnone" width="1200"] Shakira foto Mezcalent[/caption]
Las palabras de la intérprete de Antología, sumadas a la fotografía que circuló en redes sociales, alimentaron las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad entre ambos.
En una publicación del programa Sale el Sol, los seguidores expresaron opiniones divididas. Algunos celebraron el acercamiento, mientras otros consideraron que podría tratarse únicamente de una amistad y colaboración profesional.
“Cuando anuncien oficialmente que volvieron, nos hacemos todos los sorprendidos”, comentó Flor Mora, mientras Luis Cubillos López escribió: “Que vuelvan, que vuelvan”.
Otros usuarios destacaron el apoyo profesional del argentino. “Me encanta que Antonio sí la apoya y la ayuda a que siga brillando como la estrella mundial que es”, expresó Eco Detox.
Por su parte, Nancy Arias comentó: “Q VIVA LA AMISTAD O EL AMOR, PERO LA AMISTAD DURA PARA SIEMPRE”.[caption id="attachment_1696671" align="alignnone" width="1086"] Foto IG Shakira[/caption]
¿Por qué terminaron Shakira y Antonio de la Rúa?
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Shakira y Antonio comenzaron su relación sentimental en 2000 y estuvieron juntos aproximadamente 11 años. Durante ese periodo, el empresario también participó en la administración de los negocios y la carrera internacional de la cantante.
La pareja anunció su separación en enero de 2011, aunque había terminado su relación meses antes. Posteriormente enfrentaron una disputa legal relacionada con los negocios de la artista.
En 2013, Antonio presentó una demanda por 100 millones de dólares, que fue desestimada por un tribunal de California por cuestiones de jurisdicción, según recordó El Financiero.
Antonio de la Rúa vuelve a tener un papel importante en su carrera[caption id="attachment_1696665" align="alignnone" width="1200"] Shakira foto Mezcalent[/caption]
El acercamiento profesional comenzó a hacerse visible nuevamente durante 2025, cuando el argentino asistió a algunas presentaciones de Shakira, incluida una en Ciudad de México donde interpretó Día de enero, canción que le dedicó años atrás.
Ahora, su participación en Macondo Park confirma que ambos mantienen una relación de colaboración. El proyecto incluyó un estadio, espacios culturales, gastronomía y experiencias inspiradas en Latinoamérica.
Aunque los seguidores mantienen la esperanza de una reconciliación, las declaraciones públicas de Shakira apuntan, por ahora, a una amistad cercana y una renovada alianza profesional.
Fuentes: El Financiero (13 de octubre de 2026), revista Quién (13 de octubre de 2026) y publicación de Sale el Sol con comentarios de usuarios de Facebook.