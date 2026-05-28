Carlos Santana y Becky G lanzan canción contra redadas migratorias

Critican redadas migratorias

Denuncian arrestos de ICE

Migrantes viven con miedo

Carlos Santana y Becky G unieron sus voces para denunciar las redadas migratorias en Estados Unidos con el lanzamiento de “Mi gran amor”.

La colaboración fue publicada este jueves.

La canción mezcla ritmos de pop/rock con una narrativa centrada en la experiencia de miles de migrantes latinoamericanos.

Por qué importa: El sencillo llega en medio de una ofensiva migratoria impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

La canción aborda el impacto humano de las detenciones y deportaciones contra migrantes en Estados Unidos.

“Mi gran amor” retrata el miedo migrante

Carlos Santana, Becky G y su canción sobre las redadas a migranteshttps://t.co/T2BQ1jz3tK — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 28, 2026

El tema cuenta la historia de varios migrantes que dejaron su país buscando el llamado sueño americano. Sin embargo, el relato cambia rápidamente.

Los protagonistas son detenidos camino al trabajo pese a no haber cometido delitos.

La canción describe cómo estas detenciones afectan a familias completas.

Becky G interpreta una de las frases centrales del sencillo. “Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos”, canta la artista.