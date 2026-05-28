Carlos Santana y Becky G lanzan canción contra redadas migratorias
Publicado el28/05/2026 a las 09:39
- Critican redadas migratorias
- Denuncian arrestos de ICE
- Migrantes viven con miedo
Carlos Santana y Becky G unieron sus voces para denunciar las redadas migratorias en Estados Unidos con el lanzamiento de “Mi gran amor”.
La colaboración fue publicada este jueves.
La canción mezcla ritmos de pop/rock con una narrativa centrada en la experiencia de miles de migrantes latinoamericanos.
Por qué importa: El sencillo llega en medio de una ofensiva migratoria impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.
La canción aborda el impacto humano de las detenciones y deportaciones contra migrantes en Estados Unidos.
“Mi gran amor” retrata el miedo migrante
Carlos Santana, Becky G y su canción sobre las redadas a migranteshttps://t.co/T2BQ1jz3tK
— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 28, 2026
El tema cuenta la historia de varios migrantes que dejaron su país buscando el llamado sueño americano. Sin embargo, el relato cambia rápidamente.
Los protagonistas son detenidos camino al trabajo pese a no haber cometido delitos.
La canción describe cómo estas detenciones afectan a familias completas.
Becky G interpreta una de las frases centrales del sencillo. “Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos”, canta la artista.
La voz de Becky G aparece acompañada por los acordes de guitarra de Carlos Santana. El tema también lanza críticas directas a la “migra”.
Así se conoce coloquialmente a las agencias encargadas del control migratorio y el cumplimiento de leyes fronterizas en Estados Unidos.
La narrativa menciona casos ficticios que representan situaciones comunes entre migrantes detenidos.
Desde personas confundidas con criminales hasta padres indocumentados cuyo único objetivo era trabajar.
La canción insiste en que muchos de los arrestados no tenían antecedentes violentos.
Santana y Becky G lanzan mensaje político
Carlos Santana y Becky G cantan juntos contra las políticas migratoriashttps://t.co/gVJvzqvuel
— Enrique Santos (@enriquesantos) May 28, 2026
La colaboración llega en un contexto marcado por redadas masivas en centros laborales y lugares de reunión de migrantes.
El Gobierno estadounidense ha defendido estas operaciones argumentando el estatus migratorio irregular de las personas detenidas.
La canción conecta directamente con esa realidad.
Carlos Santana y Becky G utilizan la música para visibilizar el temor que viven comunidades latinas.
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El sencillo también pone atención en el impacto emocional de las políticas migratorias.
Las familias separadas aparecen como uno de los temas centrales de la letra.
La producción mezcla sonidos melódicos con un mensaje de denuncia social.
El lanzamiento generó atención por el perfil de ambos artistas.
Carlos Santana es uno de los guitarristas mexicanos más reconocidos internacionalmente.
Becky G mantiene una fuerte conexión con la comunidad latina en Estados Unidos.
Ambos decidieron abordar el tema migratorio en un momento especialmente sensible.
Las cifras del ICE aparecen en el debate
El lanzamiento coincide con datos recientes sobre arrestos migratorios en Estados Unidos.
Según información revelada por CBS el pasado febrero, cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por ICE en el primer año de la actual Administración Trump no tenían historial criminal violento.
La cadena citó un documento del Departamento de Seguridad Nacional.
Las cifras también muestran un aumento importante en los arrestos.
Las detenciones realizadas por ICE durante el primer año de Trump superaron por más del triple las 113.000 registradas en 2024.
Ese fue el último año completo de la presidencia de Joe Biden.
La canción utiliza ese contexto como base para su mensaje principal.
“Mi gran amor” presenta historias ficticias, pero relacionadas con situaciones que viven miles de migrantes en Estados Unidos.
El sencillo convierte esas experiencias en una crítica directa contra las políticas migratorias actuales.