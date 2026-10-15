Penélope Menchaca revela por qué nunca reclamó manutención al padre de sus hijas
Publicado el 15/10/2026 a las 10:43
- Penélope Menchaca habló de la ausencia de su expareja.
- La conductora aseguró que nunca reclamó dinero.
- Sus declaraciones dividieron opiniones sobre la manutención infantil.
Penélope Menchaca habla de la ausencia del padre de sus hijas. Penélope Menchaca sorprendió al compartir uno de los capítulos más difíciles de su vida personal durante una conversación en Hoy día, el programa matutino de Telemundo. La conductora habló sobre la ausencia del padre de sus hijas y explicó cómo asumió sola la responsabilidad de sacarlas adelante.
De acuerdo con una publicación de People en Español, firmada por Teresa Aranguez y publicada el 14 de octubre de 2026, la presentadora compartió su testimonio durante un debate sobre las parejas y la familia. Sus palabras reflejaron el impacto que, según relató, tuvo el distanciamiento de su expareja en la vida familiar.
“Para bien mío, para mal de mis hijas, el papá de mis hijas nunca existió”, expresó Menchaca al describir la situación. También aseguró que él no se preocupó por ellas ni mantuvo contacto mediante llamadas o mensajes.
Penélope Menchaca: “Yo jamás le peleé un centavo”
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La conductora también explicó por qué decidió no reclamarle dinero a su expareja. Según sus declaraciones, consideraba que la ausencia del padre tendría consecuencias en la relación con sus hijas, quienes, de acuerdo con su relato, no quieren verlo.
“Está completamente perdido, pero yo jamás le peleé un centavo”, afirmó. Después explicó su postura: “Yo creo que él lo va a pagar en su vida y él lo ha pagado con mis hijas que no lo quieren ver”.
Menchaca dejó claro que, frente a las circunstancias que describió, se concentró en asumir la crianza de sus hijas. “Yo sí dije, yo soy mucha madre para mis hijas, y la única que se va a fregar por ellas en esta vida soy yo”, concluyó.
Las reacciones en redes sociales: apoyo y desacuerdo[caption id="attachment_1696861" align="alignnone" width="1200"] Penélope Menchaca habló sobre la ausencia del padre de sus hijas y su experiencia como madre. Foto: Mezcalent.[/caption]
El testimonio generó numerosas reacciones entre los usuarios que comentaron la publicación. Algunas mujeres se identificaron con la experiencia de la conductora y compartieron historias personales sobre haber criado a sus hijos sin recibir apoyo económico de sus exparejas.
“Esta mujer me representa. Así mismo yo fui mucha, muchísima madre para mi hijo”, escribió una usuaria. Otra comentó que logró sacar adelante a sus dos hijos con su trabajo, hasta que terminaron sus estudios universitarios.
Sin embargo, no todas las opiniones coincidieron con la decisión de Menchaca. Otros usuarios señalaron que la manutención no debe entenderse como un beneficio para la madre, sino como una responsabilidad hacia los hijos.
“Es que no se exige una pensión para uno, sino para los niños”, expresó una persona. Otra usuaria sostuvo que los padres deben cumplir con sus obligaciones, incluso cuando no mantienen una relación cercana con sus hijos.
También hubo comentarios que defendieron el derecho de cada mujer a tomar sus propias decisiones, mientras otros advirtieron sobre las dificultades económicas que puede implicar asumir sola todos los gastos de crianza.
De su primer matrimonio a una nueva etapa sentimental[caption id="attachment_1696862" align="alignnone" width="1200"] Las declaraciones de Penélope Menchaca provocaron un debate en redes sobre la crianza y la manutención infantil. Foto: Mezcalent.[/caption]
Según People en Español, Penélope Menchaca se casó a los 19 años con el padre de sus dos hijas, Yania y Natalia. Su matrimonio terminó en divorcio después de 11 años.
Tiempo después, la presentadora rehízo su vida sentimental con Warren, su actual esposo, a quien ha descrito como el amor de su vida. Su reciente testimonio volvió a poner sobre la mesa un tema que provocó opiniones encontradas: la ausencia de uno de los padres y las distintas formas de afrontar la crianza.
Las declaraciones de Menchaca dieron pie a una conversación que va más allá de su historia personal. Mientras algunos usuarios aplaudieron su fortaleza, otros insistieron en que la responsabilidad económica de los hijos debe mantenerse, independientemente de las decisiones que tome la expareja.