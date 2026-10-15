Penélope Menchaca revela por qué nunca reclamó manutención al padre de sus hijas

Penélope Menchaca habló de la ausencia de su expareja.

La conductora aseguró que nunca reclamó dinero.

Sus declaraciones dividieron opiniones sobre la manutención infantil.

Penélope Menchaca habla de la ausencia del padre de sus hijas. Penélope Menchaca sorprendió al compartir uno de los capítulos más difíciles de su vida personal durante una conversación en Hoy día, el programa matutino de Telemundo. La conductora habló sobre la ausencia del padre de sus hijas y explicó cómo asumió sola la responsabilidad de sacarlas adelante.

De acuerdo con una publicación de People en Español, firmada por Teresa Aranguez y publicada el 14 de octubre de 2026, la presentadora compartió su testimonio durante un debate sobre las parejas y la familia. Sus palabras reflejaron el impacto que, según relató, tuvo el distanciamiento de su expareja en la vida familiar.

“Para bien mío, para mal de mis hijas, el papá de mis hijas nunca existió”, expresó Menchaca al describir la situación. También aseguró que él no se preocupó por ellas ni mantuvo contacto mediante llamadas o mensajes.

Penélope Menchaca: “Yo jamás le peleé un centavo”

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La conductora también explicó por qué decidió no reclamarle dinero a su expareja. Según sus declaraciones, consideraba que la ausencia del padre tendría consecuencias en la relación con sus hijas, quienes, de acuerdo con su relato, no quieren verlo.

“Está completamente perdido, pero yo jamás le peleé un centavo”, afirmó. Después explicó su postura: “Yo creo que él lo va a pagar en su vida y él lo ha pagado con mis hijas que no lo quieren ver”.

Menchaca dejó claro que, frente a las circunstancias que describió, se concentró en asumir la crianza de sus hijas. “Yo sí dije, yo soy mucha madre para mis hijas, y la única que se va a fregar por ellas en esta vida soy yo”, concluyó.