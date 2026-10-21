Muere la exnovia de Justin Bieber a los 34 años: deja una bebé de apenas meses

La muerte de Sahara Ray, modelo australiana y expareja de Justin Bieber, causó conmoción entre sus seguidores. La influencer tenía 34 años y recientemente había debutado como madre.

Su familia confirmó el fallecimiento a TMZ e informó que murió en un hospital, acompañada por sus seres queridos. La causa permanece sin revelarse.

La noticia resulta especialmente dolorosa porque Sahara había compartido públicamente su felicidad por el nacimiento de Snow, su primera hija, en enero de 2026.

Durante sus últimos meses, la modelo publicó fotografías y videos dedicados a la pequeña, convirtiendo su maternidad en una parte central de sus redes sociales.

Muere Sahara Ray meses después del nacimiento de su hija Snow

🚨 BREAKING: Australian model and swimwear designer Sahara Ray dies at 34, just months after welcoming her first child, daughter Snow, in January 2026.

Her family confirmed she died in hospital surrounded by loved ones. Ray, previously linked to pop star Justin Bieber, had publicly shared her battle with Guillain-Barré syndrome following a 2024 car accident.

Her cause of death remains undisclosed. 🕊️ — Roderick (@KyaloIntel) October 19, 2026

La influencer anunció su embarazo en agosto de 2025 y documentó diferentes momentos de esta nueva etapa, desde los primeros cambios físicos hasta el parto.

En enero de 2026, Sahara comunicó que los médicos le inducirían el parto. Reconoció sentirse emocionada y nerviosa ante la llegada de su bebé.

Una publicación de TikTok del 28 de enero apuntó a que Snow había nacido el día anterior. Posteriormente, la modelo compartió imágenes junto a ella.

En julio, dedicó una de sus últimas publicaciones de Instagram a su hija, acompañada de un mensaje que reflejaba el profundo cariño que sentía.