Muere la exnovia de Justin Bieber a los 34 años: deja una bebé de apenas meses
Publicado el 20/10/2026 a las 21:33
La muerte de Sahara Ray, modelo australiana y expareja de Justin Bieber, causó conmoción entre sus seguidores. La influencer tenía 34 años y recientemente había debutado como madre.
Su familia confirmó el fallecimiento a TMZ e informó que murió en un hospital, acompañada por sus seres queridos. La causa permanece sin revelarse.
La noticia resulta especialmente dolorosa porque Sahara había compartido públicamente su felicidad por el nacimiento de Snow, su primera hija, en enero de 2026.
Durante sus últimos meses, la modelo publicó fotografías y videos dedicados a la pequeña, convirtiendo su maternidad en una parte central de sus redes sociales.
Muere Sahara Ray meses después del nacimiento de su hija Snow
🚨 BREAKING: Australian model and swimwear designer Sahara Ray dies at 34, just months after welcoming her first child, daughter Snow, in January 2026.
Her family confirmed she died in hospital surrounded by loved ones. Ray, previously linked to pop star Justin Bieber, had publicly shared her battle with Guillain-Barré syndrome following a 2024 car accident.
Her cause of death remains undisclosed. 🕊️
— Roderick (@KyaloIntel) October 19, 2026
La influencer anunció su embarazo en agosto de 2025 y documentó diferentes momentos de esta nueva etapa, desde los primeros cambios físicos hasta el parto.
En enero de 2026, Sahara comunicó que los médicos le inducirían el parto. Reconoció sentirse emocionada y nerviosa ante la llegada de su bebé.
Una publicación de TikTok del 28 de enero apuntó a que Snow había nacido el día anterior. Posteriormente, la modelo compartió imágenes junto a ella.
En julio, dedicó una de sus últimas publicaciones de Instagram a su hija, acompañada de un mensaje que reflejaba el profundo cariño que sentía.
¿Qué enfermedad padecía Sahara Ray antes de morir?
Justin Bieber’s ex-girlfriend Sahara Ray died of a fentanyl overdose after her family were faced with the agonizing decision of turning off life support. https://t.co/xOWeY4TdsY https://t.co/QPWSgSOZDB
— Radar Online (@radar_online) October 20, 2026
En 2024, Sahara Ray reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente que afecta los nervios periféricos.
Según Mayo Clinic, esta enfermedad puede provocar debilidad muscular, pérdida de sensibilidad y, en determinados casos, parálisis que requiere atención hospitalaria.
La modelo explicó que sus problemas de salud se agravaron después de un accidente automovilístico. Durante su recuperación necesitó una silla de ruedas y un andador.
Sin embargo, no existe confirmación de que el síndrome de Guillain-Barré estuviera relacionado con su muerte. Su familia tampoco ha comunicado una causa oficial.
¿Quién era Sahara Ray y qué relación tuvo con Justin Bieber?
Ver esta publicación en Instagram
Sahara Ray nació en Australia y creció principalmente en Santa Cruz, California. Era hija de Tony Ray, reconocido por su trayectoria como surfista profesional.
Su carrera despegó dentro del modelaje y las redes sociales. Además, desarrolló su faceta empresarial mediante Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño.
En 2016, alcanzó notoriedad internacional después de aparecer junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái, cuando ambos mantuvieron un vínculo sentimental.
En 2023, también fue relacionada sentimentalmente con el músico Mod Sun. No obstante, su última etapa pública estuvo marcada principalmente por la maternidad.
La muerte de Sahara Ray deja preguntas sin respuesta
La noticia provocó nuevas preguntas sobre los problemas médicos que la modelo había enfrentado, aunque hasta ahora no se conocen las circunstancias exactas del fallecimiento.
Su historia también ha despertado interés por Snow, la bebé que apareció en numerosas publicaciones de Instagram durante los últimos meses de vida de Sahara.
Por ahora, sus familiares no han difundido información sobre posibles servicios funerarios ni han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.
Sahara Ray deja una trayectoria vinculada a la moda, el emprendimiento y las plataformas digitales, además de los recuerdos que compartió junto a su hija.
Fuente: Univision