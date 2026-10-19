Karime Pindter estrena documental en Estados Unidos y cumple uno de sus grandes sueños

Karime estrena documental en plataformas estadounidenses

La influencer cumple otro sueño profesional

Revela sus miedos y nuevos proyectos.

Karime Pindter cumple uno de sus grandes sueños profesionales con el estreno de The Real Matryoshka: A Documentary by Karime Pindter, una producción que ya está disponible en Hulu y Disney+ en Estados Unidos, después de su paso por los cines mexicanos.

La estrella de los realities no solo protagoniza este proyecto, también participa como productora y codirectora, mostrando una faceta que pocos conocían de su trayectoria en el entretenimiento.

En entrevista Karime habló de sus miedos, los obstáculos que enfrentó y su decisión de explorar nuevos caminos profesionales.

Karime Pindter cumple su sueño y conquista el streaming

[caption id="attachment_1697495" align="alignnone" width="1200"]Tras conquistar al público de los realities, Karime Pindter apuesta por una nueva etapa profesional detrás de cámaras. Crédito: Luis High Point Agency.[/caption]

El documental muestra la preparación de la influencer para presentarse ante 20,000 personas en la final de La Más Draga, uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Aunque no sabía bailar, aceptó el reto y comenzó una preparación que incluyó meses de ensayos, momentos de frustración y un intenso trabajo personal.

Según un comunicado de Miércoles Entertainment Studios, distribuido por Luis High Point Agency, la producción busca mostrar a la mujer detrás del personaje que millones conocen en televisión y redes sociales.

La película fue dirigida por Karime junto con Jerry Budar y Stefano Vidal. Su llegada a las plataformas estadounidenses representa una nueva oportunidad para acercarse al público latino.