Karime Pindter estrena documental en Estados Unidos y cumple uno de sus grandes sueños
Publicado el 19/10/2026 a las 19:31
- Karime estrena documental en plataformas estadounidenses
- La influencer cumple otro sueño profesional
- Revela sus miedos y nuevos proyectos.
Karime Pindter cumple uno de sus grandes sueños profesionales con el estreno de The Real Matryoshka: A Documentary by Karime Pindter, una producción que ya está disponible en Hulu y Disney+ en Estados Unidos, después de su paso por los cines mexicanos.
La estrella de los realities no solo protagoniza este proyecto, también participa como productora y codirectora, mostrando una faceta que pocos conocían de su trayectoria en el entretenimiento.
En entrevista Karime habló de sus miedos, los obstáculos que enfrentó y su decisión de explorar nuevos caminos profesionales.
Karime Pindter cumple su sueño y conquista el streaming[caption id="attachment_1697495" align="alignnone" width="1200"] Tras conquistar al público de los realities, Karime Pindter apuesta por una nueva etapa profesional detrás de cámaras. Crédito: Luis High Point Agency. [/caption]
El documental muestra la preparación de la influencer para presentarse ante 20,000 personas en la final de La Más Draga, uno de los desafíos más importantes de su carrera.
Aunque no sabía bailar, aceptó el reto y comenzó una preparación que incluyó meses de ensayos, momentos de frustración y un intenso trabajo personal.
Según un comunicado de Miércoles Entertainment Studios, distribuido por Luis High Point Agency, la producción busca mostrar a la mujer detrás del personaje que millones conocen en televisión y redes sociales.
La película fue dirigida por Karime junto con Jerry Budar y Stefano Vidal. Su llegada a las plataformas estadounidenses representa una nueva oportunidad para acercarse al público latino.
Karime Pindter estrena documental : Los miedos que Karime enfrentó antes del espectáculo[caption id="attachment_1697496" align="alignnone" width="1200"] Karime Pindter enfrentó meses de preparación para presentarse ante 20,000 personas durante la final de La Más Draga. Crédito: Luis High Point Agency.[/caption]
La influencer reconoció que el proceso estuvo lejos de ser sencillo. Durante meses trabajó para dominar una coreografía que comenzó a salirle bien hasta las últimas semanas.
“No salen a la primera”, confesó al recordar las dificultades que enfrentó durante su preparación.
También reveló que acudía a su psicóloga cuando necesitaba apoyo y que aprendió a disfrutar los errores, en lugar de concentrarse únicamente en el resultado.
Para Karime, esta experiencia significó descubrir que podía enfrentar desafíos fuera de su zona de comodidad.
¿Por qué Karime Pindter no quiere regresar a los realities?
Aunque programas como Acapulco Shore y La Casa de los Famosos impulsaron su popularidad, la mexicana considera que llegó el momento de explorar otras oportunidades.
“Disfruté mucho mi época de realities, a la cual no quiero volver”, declaró durante la entrevista.
Ahora busca involucrarse en proyectos de producción y dirección, áreas que despertaron su interés mientras desarrollaba su documental.
Sin embargo, conserva buenos recuerdos de La Casa de los Famosos y aseguró que mantiene una relación cercana con sus compañeros del Team Mar.
Karime revela cómo enfrenta las críticas[caption id="attachment_1697494" align="alignnone" width="1190"] La influencer mexicana muestra una faceta íntima de su vida en una producción que también codirigió y produjo. Crédito: Luis High Point Agency.[/caption]
La influencer también habló de los cuestionamientos que ha recibido por su desempeño como conductora y reconoció que algunas críticas la motivaron a prepararse.
Explicó que estudió con Álvaro Gordoa y que llegaba antes a un programa matutino para practicar y mejorar su trabajo frente a las cámaras.
Además, admitió que aceptar nuevos proyectos no significa sentirse completamente segura, pues en ocasiones experimenta miedo antes de enfrentar un desafío.
¿Karime Pindter tiene pareja actualmente?
En el terreno sentimental, Karime confirmó que está soltera y enfocada en su crecimiento personal, espiritual y profesional.
Contó que una relación al inicio del año terminó por distraerla de sus objetivos, por lo que decidió priorizar su bienestar.
“Ahorita no cabe un amor”, expresó, aunque aclaró que no descarta enamorarse nuevamente.
Finalmente, envió un mensaje de apoyo a los migrantes latinos y los invitó a mantenerse unidos. También espera que su documental les permita disfrutar de un momento de entretenimiento.