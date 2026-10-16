La serie de Timbiriche ya se estrenó en Estados Unidos a través de ViX. Osvaldo Benavides, Macarena García y Luis de la Rosa hablan

La serie de Timbiriche llegó a ViX

Osvaldo Benavides respeta el comunicado del grupo

La ficción aborda abuso y relaciones de poder La serie de Timbiriche ya se estrenó en Estados Unidos a través de ViX. La producción, inspirada en hechos reales, recrea el ascenso de una de las agrupaciones juveniles más reconocidas del pop en español y explora las experiencias personales que acompañaron su paso a la fama. En una entrevista con Alonso Bañuelas, Osvaldo Benavides, Macarena García y Luis de la Rosa hablaron sobre la producción, la preparación de sus personajes y la controversia generada después de que seis integrantes originales de Timbiriche se deslindaran del proyecto. Benavides, quien interpreta a Luis, expresó respeto por la postura de los músicos y explicó por qué considera importante abordar temas delicados dentro de una producción de entretenimiento. “Lo leí, me parece muy válida su postura, ¿no? Y la respeto y la entiendo”, declaró el actor al referirse al comunicado. Osvaldo Benavides responde al deslinde de Timbiriche [caption id="attachment_1696975" align="alignnone" width="1200"] Osvaldo Benavides interpreta a Luis en la serie de Timbiriche, producción de ficción de ViX inspirada en hechos reales. Fotos: ViX.[/caption] [caption id="attachment_1696975" align="alignnone" width="1200"]Osvaldo Benavides interpreta a Luis en la serie de Timbiriche, producción de ficción de ViX inspirada en hechos reales. Fotos: ViX.[/caption] El 6 de octubre, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Sasha Sokol difundieron un comunicado en el que aclararon que no participaron en la creación de la serie ni fueron consultados sobre las historias que se presentan. Ante esta postura, Benavides reiteró su empatía con el comunicado. “Respeto absoluto y empatizo con el comunicado”, agregó durante la entrevista, sin descalificar a los músicos ni atribuirles motivos para su decisión. Por su parte, ViX define oficialmente el proyecto como una serie de ficción inspirada en hechos reales. Durante una conferencia de prensa, el productor Pablo Cruz explicó que la investigación se realizó a partir de información y materiales públicos relacionados con la agrupación, según EFE.

¿Por qué la serie de Timbiriche aborda el abuso? [caption id="attachment_1696984" align="alignnone" width="1200"] Osvaldo Benavides habló sobre el comunicado de los integrantes de Timbiriche y expresó respeto por su postura frente a la serie. Fotos: ViX.[/caption] [caption id="attachment_1696984" align="alignnone" width="1200"]Osvaldo Benavides habló sobre el comunicado de los integrantes de Timbiriche y expresó respeto por su postura frente a la serie. Fotos: ViX.[/caption] Uno de los temas centrales de la producción es el abuso sexual infantil y las relaciones asimétricas de poder. Benavides explicó que la posibilidad de abordar estos asuntos fue uno de los aspectos que le interesaron del proyecto. “Sin dejar de ser un producto de entretenimiento”, señaló al hablar sobre la manera en que la serie incorpora temas delicados en su narrativa. La historia presenta la relación entre Sasha, interpretada por Macarena García, y Luis, personaje al que da vida Benavides. Su trama forma parte de una dramatización inspirada en personas y acontecimientos reales, por lo que es importante distinguir las escenas de ficción de los hechos documentados. El actor también se refirió a la inclusión de información de ayuda al final de la producción, al considerar la importancia de que las personas que se identifiquen con lo narrado puedan encontrar orientación. Sus declaraciones representan su perspectiva como intérprete sobre la responsabilidad de abordar estas problemáticas en televisión. La dramatización no sustituye los testimonios, documentos ni resoluciones relacionados con los hechos reales que inspiran la historia.

Macarena García explica cómo preparó su personaje de Sasha [caption id="attachment_1696981" align="alignnone" width="1200"] Macarena García interpreta a Sasha en la serie de Timbiriche, una historia que explora la fama, las relaciones personales y las relaciones de poder. Fotos: ViX.[/caption] [caption id="attachment_1696981" align="alignnone" width="1200"]Macarena García interpreta a Sasha en la serie de Timbiriche, una historia que explora la fama, las relaciones personales y las relaciones de poder. Fotos: ViX.[/caption] Macarena García, quien interpreta a Sasha, contó que su preparación comenzó con la lectura de los guiones y las conversaciones que sostuvo con el director Beto Hinojosa. La actriz también recibió materiales de investigación, archivos y videos recopilados por el equipo creativo para conocer el contexto de la historia y construir su interpretación. A ese proceso se sumaron talleres de actuación, canto y baile, además del tiempo que compartió con sus compañeros para desarrollar las relaciones entre los personajes. La preparación fue importante para recrear el ambiente de una agrupación juvenil que alcanzó la popularidad durante los años ochenta, cuando Timbiriche se convirtió en uno de los fenómenos musicales más reconocidos de Latinoamérica. Durante la entrevista también surgió la pregunta de si García había hablado directamente con Sasha Sokol para preparar el papel. Sin embargo, la información disponible no permite confirmar que ambas hayan sostenido una conversación.

Luis de la Rosa habla de la ficción y la música [caption id="attachment_1696988" align="alignnone" width="1200"] Luis de la Rosa da vida a Erik en la producción de ViX, cuya preparación incluyó trabajo vocal para recrear el repertorio musical. Fotos: ViX.[/caption] [caption id="attachment_1696988" align="alignnone" width="1200"]Luis de la Rosa da vida a Erik en la producción de ViX, cuya preparación incluyó trabajo vocal para recrear el repertorio musical. Fotos: ViX.[/caption] Luis de la Rosa, quien interpreta a Erik, destacó la diferencia entre representar a una figura reconocible y reproducir fielmente todos los aspectos de su vida. El actor explicó que la producción construye personajes y relaciones ficticias a partir de información pública. Esta distinción cobra relevancia ante el debate sobre la participación de los integrantes originales en el proyecto. La música también fue una parte fundamental de la preparación del elenco. De la Rosa contó que grabaron las canciones con Kiko Campos, a quien identificó como productor de las versiones originales. El trabajo vocal representó uno de los retos de su interpretación, pues las canciones forman parte de la identidad de una agrupación cuya música permanece en la memoria de varias generaciones.

Al hablar de sus temas favoritos, García mencionó “Ámame hasta con los dientes” y “Princesa tibetana”. De la Rosa también destacó “Princesa tibetana” y “La vida es mejor cantando”.

¿De qué trata la serie de Timbiriche? [caption id="attachment_1696978" align="alignnone" width="1200"] La serie de Timbiriche recrea el ambiente de los años ochenta, época en la que la agrupación se convirtió en un fenómeno juvenil. Fotos: ViX.[/caption] [caption id="attachment_1696978" align="alignnone" width="1200"]La serie de Timbiriche recrea el ambiente de los años ochenta, época en la que la agrupación se convirtió en un fenómeno juvenil. Fotos: ViX.[/caption] De acuerdo con el comunicado de ViX la serie recrea el nacimiento y el ascenso de una agrupación juvenil que pasó de los ensayos y las primeras audiciones a conquistar escenarios, portadas y al público latinoamericano. La historia explora la amistad, la ambición, la presión de la industria musical y las decisiones que marcaron el crecimiento de sus integrantes. Conforme aumenta la popularidad, también aparecen rivalidades y cambios que ponen a prueba sus relaciones. La plataforma describe la producción como una mirada a la parte humana de quienes crecieron bajo los reflectores, con una narrativa que combina la emoción de alcanzar el éxito con los sacrificios y desafíos que acompañan la fama. La serie fue producida por EL ESTUDIO, con Pablo Cruz y Enrique Lavigne como productores y Beto Hinojosa en la dirección, según el anuncio oficial de ViX.