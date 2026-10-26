Trump comenta sobre el trasero de Nicki Minaj y le pide levantarse durante un mitin
Publicado el 26/10/2026 a las 19:19
- Trump comentó sobre el físico de Minaj
- La rapera se levantó y saludó
- Ambos viajaron juntos al mitin republicano
Trump y Nicki Minaj. Donald Trump interrumpió su discurso durante un mitin en Michigan para comentar sobre el trasero de Nicki Minaj y pedirle que se levantara frente a los asistentes. Según EFE, el presidente elogió su “culo precioso” y añadió: “Ponte de pie, es difícil no verlo”.
El episodio ocurrió el domingo 25 de octubre en Port Huron, durante un acto de apoyo a Mike Rogers, candidato republicano al Senado. La cantante estaba entre el público y no compartió el escenario con el mandatario.
De acuerdo con la crónica de Geovanni Rodríguez Catarino proporcionada para esta nota, Minaj se puso de pie y saludó mientras los asistentes reaccionaban con aplausos. El intercambio quedó registrado en video.
El comentario de Trump durante su discurso
Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO
— Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026
Trump desvió su intervención hacia la rapera mientras hablaba del físico de otros políticos. Después de pedirle que se levantara, reconoció que se había apartado del tema y expresó que esperaba no haberla ofendido.
El presidente continuó elogiando a Minaj y destacó que lo había respaldado durante mucho tiempo. La reacción visible de la artista fue levantarse y saludar; las fuentes no recogen una respuesta directa suya al comentario sobre su cuerpo.
El encuentro formó parte de la campaña previa a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que decidirán el control del Congreso estadounidense.
Trump y Nicki Minaj acompañó al presidente en el Air Force One
After telling the crowd that Nicki Minaj had a beautiful ass that is hard to miss, US president Donald Trump got her to stand up so everyone could see! 🍑👀 What a great president! https://t.co/2v2K6ySAjm
— Dr. Bubba Booty (@dr_bubbabooty) October 26, 2026
Antes del mitin, la rapera trinitense viajó junto a Trump en el avión presidencial. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó en X un video de Minaj elogiando las políticas del mandatario desde el interior del Air Force One.
“Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca”, escribió Cheung. Según EFE, la artista respondió a la publicación con un emoji de risa.
En Port Huron, Trump buscó impulsar a Rogers, quien compite contra el demócrata Abdul El-Sayed en una ajustada contienda por un escaño del Senado.
Trump y Nicki Minaj: De las críticas migratorias al respaldo político
#AirForceOneBARBIE ✈️ https://t.co/REMx618QHj
— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 25, 2026
Minaj pasó de cuestionar políticas del primer Gobierno de Trump a convertirse en una de las artistas que lo apoyan abiertamente. Ha participado en eventos gubernamentales y se ha declarado su “fan número uno”.
En 2018, la cantante reveló que llegó a Estados Unidos de manera irregular cuando tenía cinco años. Entonces criticó la separación de familias migrantes aplicada durante la primera administración republicana.
Según la crónica proporcionada, ahora expresó su intención de continuar apoyándolo y pidió respaldar a los candidatos republicanos. También manifestó sentirse honrada de trabajar con él.
Qué ocurrió con la tarjeta dorada
Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX
— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026
En enero, Minaj aseguró haber recibido gratuitamente una “tarjeta dorada” de Trump, vinculada al programa que ofrece una vía hacia la residencia permanente a extranjeros que aporten un millón de dólares al Gobierno estadounidense.
Sin embargo, funcionarios aclararon a The New York Times, según EFE, que la tarjeta era un recuerdo. La rapera ya contaba con residencia permanente desde hacía aproximadamente dos décadas.
Por esa condición, podía solicitar la ciudadanía estadounidense, un trámite que la propia artista dijo estar completando.
🚨 Donald J. Trump:
"I looked at one hell of a beautiful ass before: Nicki Minaj. That's hard to miss." https://t.co/ITuADMPyZg
— Wolf Brief (@wolfbrief_) October 26, 2026