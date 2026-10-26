Trump comentó sobre el físico de Minaj

La rapera se levantó y saludó

Ambos viajaron juntos al mitin republicano

Trump y Nicki Minaj. Donald Trump interrumpió su discurso durante un mitin en Michigan para comentar sobre el trasero de Nicki Minaj y pedirle que se levantara frente a los asistentes. Según EFE, el presidente elogió su “culo precioso” y añadió: “Ponte de pie, es difícil no verlo”.

El episodio ocurrió el domingo 25 de octubre en Port Huron, durante un acto de apoyo a Mike Rogers, candidato republicano al Senado. La cantante estaba entre el público y no compartió el escenario con el mandatario.

De acuerdo con la crónica de Geovanni Rodríguez Catarino proporcionada para esta nota, Minaj se puso de pie y saludó mientras los asistentes reaccionaban con aplausos. El intercambio quedó registrado en video.

El comentario de Trump durante su discurso

Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO — Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026



Trump desvió su intervención hacia la rapera mientras hablaba del físico de otros políticos. Después de pedirle que se levantara, reconoció que se había apartado del tema y expresó que esperaba no haberla ofendido.

El presidente continuó elogiando a Minaj y destacó que lo había respaldado durante mucho tiempo. La reacción visible de la artista fue levantarse y saludar; las fuentes no recogen una respuesta directa suya al comentario sobre su cuerpo.

El encuentro formó parte de la campaña previa a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que decidirán el control del Congreso estadounidense.