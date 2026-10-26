Muere El Komanche a los 30 años en Monterrey; investigan las causas

Su representante confirmó públicamente el fallecimiento

Las causas permanecen sin confirmación oficial.

Creadores compartieron despedidas y pidieron respeto.

Muere El Komanche. La causa de muerte de El Komanche, streamer salvadoreño de 30 años, no había sido confirmada públicamente al momento de los reportes. Su representante, Byron Reyes, informó del fallecimiento, mientras las autoridades investigaban el hallazgo de una persona sin vida en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con SDPnoticias y López-Dóriga Digital, el creador de contenido se llamaba Carlos Mauricio Gómez. La noticia provocó mensajes de despedida entre colegas y seguidores de sus transmisiones de videojuegos.

Muere El Komanche: Qué se sabe del hallazgo en Monterrey

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Mediotiempo, que retomó información de Milenio, reportó que el hallazgo ocurrió la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres.

Los primeros reportes situaron el cuerpo en el patio del inmueble. Aunque algunos medios vincularon el caso con el streamer, la identificación oficial seguía pendiente en la información preliminar atribuida a la Fiscalía de Nuevo León.

Las autoridades también debían establecer la causa del fallecimiento mediante las investigaciones y la autopsia. Las versiones periodísticas sobre un posible suicidio no equivalen a una conclusión oficial.