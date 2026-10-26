Muere El Komanche a los 30 años en Monterrey; investigan las causas
Publicado el 26/10/2026 a las 18:44
- Su representante confirmó públicamente el fallecimiento
- Las causas permanecen sin confirmación oficial.
- Creadores compartieron despedidas y pidieron respeto.
Muere El Komanche. La causa de muerte de El Komanche, streamer salvadoreño de 30 años, no había sido confirmada públicamente al momento de los reportes. Su representante, Byron Reyes, informó del fallecimiento, mientras las autoridades investigaban el hallazgo de una persona sin vida en Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con SDPnoticias y López-Dóriga Digital, el creador de contenido se llamaba Carlos Mauricio Gómez. La noticia provocó mensajes de despedida entre colegas y seguidores de sus transmisiones de videojuegos.
Muere El Komanche: Qué se sabe del hallazgo en Monterrey
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Mediotiempo, que retomó información de Milenio, reportó que el hallazgo ocurrió la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres.
Los primeros reportes situaron el cuerpo en el patio del inmueble. Aunque algunos medios vincularon el caso con el streamer, la identificación oficial seguía pendiente en la información preliminar atribuida a la Fiscalía de Nuevo León.
Las autoridades también debían establecer la causa del fallecimiento mediante las investigaciones y la autopsia. Las versiones periodísticas sobre un posible suicidio no equivalen a una conclusión oficial.
Byron Reyes confirmó la noticia
Mensaje de komanche dias antes del suicidio, fuerza para el y su familia, nadie escucho las señales https://t.co/JLNXDFPXKi
— Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 26, 2026
Según SDPnoticias, Byron Reyes comunicó el fallecimiento durante la madrugada del lunes 26 de octubre. El representante publicó en Instagram un mensaje en el que destacó su amistad y el cariño que tenía por el salvadoreño.
“Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”, escribió Reyes, de acuerdo con la publicación recogida por Mediotiempo.
El mánager también recordó las conversaciones que compartían. Por separado, López-Dóriga Digital señaló que Reyes pidió reflexionar sobre los comentarios en internet y afirmó que Gómez “recibió tanto hate desde hace años”.
El Komanche pidió pizza, música de Bad Bunny y anime para su funeral
Antes de su fallecimiento, El Komanche compartió durante una transmisión cómo quería que fuera su despedida. Según Infobae, pidió a sus padres que no organizaran un velorio católico y que ofrecieran pizza, su comida favorita.
También solicitó música de Bad Bunny y una pantalla con episodios de Naruto y Dragon Ball, películas de Harry Potter y momentos destacados de Messi.
“El que me conoce se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo”, expresó. El video volvió a circular tras su muerte, aunque sus palabras no permiten establecer las causas del fallecimiento.
Quién era El Komanche
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El Komanche construyó su comunidad mediante transmisiones de videojuegos en Twitch y Kick. Según López-Dóriga Digital, tenía casi medio millón de seguidores en YouTube y más de 880 mil en Instagram.
También fue reconocido por organizar los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft vinculada con figuras como AuronPlay y El Rubius. Sus proyectos lo mantuvieron dentro de distintas comunidades del entretenimiento digital.
El mismo medio informó que tenía previsto desarrollar un evento propio llamado Guante Fino, después de que se cancelara su participación en La Velada del Año 6.
Muere El Komanche: Las despedidas y el llamado contra el acoso
Este fue el último en vivo del streamer “El Komanche” hace aproximadamente 3 semanas.
Anoche fue localizado sin vida en el patio trasero del domicilio que rentaba en la Col. Paseo de Cumbres en #Monterrey…
El joven fue localizado suspendido, junto a una escalera, tras quitarse la vida…
En sus últimas publicaciones envió incluso un mensaje de como quería su funeral, con música de @sanbenito.
El joven manifestaba encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico , tras sufrir una severa depresión.
QEPD 🙏 🕊️
— Yadith Valdez (@yadithvaldez) October 26, 2026
AuronPlay lo recordó como “una buena persona”, mientras Spreen pidió prestar atención a quienes atraviesan dificultades emocionales. “Nunca sabemos por lo que está pasando el otro”, escribió este último en X, según López-Dóriga Digital.
Milenio también repasó controversias que enfrentó el streamer, incluidos señalamientos de presunto abuso sexual realizados por FernandaVaal y la respuesta pública de Gómez. Esas acusaciones deben distinguirse de hechos acreditados y de la investigación sobre su muerte.
Las reflexiones de sus compañeros sobre salud mental y hostigamiento digital tampoco permiten establecer qué provocó el fallecimiento. Hasta la información disponible en las fuentes, seguía pendiente una determinación oficial de las autoridades.