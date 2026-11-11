Jorge Ramos anuncia 56 millones de vistas

Su proyecto independiente celebra importante logro

Paola Ramos felicita públicamente a su padre

Jorge Ramos sorprendió a sus seguidores con una noticia sobre el alcance de su proyecto periodístico independiente, Así veo las cosas, después de la cobertura de las recientes elecciones en Estados Unidos.

El periodista mexicano anunció que sus contenidos acumularon 56 millones de visualizaciones durante la semana electoral, una cifra que celebró como una muestra del respaldo de la audiencia a su nueva etapa profesional.

El comunicador Jorge Ramos compartió la noticia mediante un video en sus redes sociales, donde agradeció la confianza de quienes continúan siguiendo su trabajo.

Jorge Ramos revela la cifra que lo emocionó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Ramos: Así Veo las Cosas (@_asiveolascosas)

El periodista explicó que recientemente recibió los resultados de audiencia correspondientes a los días de cobertura electoral, periodo en el que trabajó junto a su colega María Elena Salinas.

“En los últimos días ha salido mucha información sobre los medios de comunicación en español y sobre quiénes son los ganadores, y cuánta gente nos está viendo, particularmente en las redes sociales y sistemas digitales”, comenzó diciendo.

Ramos señaló que los números corresponden específicamente al periodo comprendido entre el lunes y el viernes de la semana electoral.

“Tuvimos 56 millones de vistas en todas nuestras plataformas, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok”, anunció el periodista, visiblemente satisfecho por el resultado.

La cifra corresponde al total de visualizaciones reportadas por el propio comunicador en esas plataformas y no necesariamente a 56 millones de espectadores diferentes.