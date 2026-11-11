Jorge Ramos sorprende con importante anuncio tras las elecciones en EEUU: ¡56 millones respaldan su proyecto!
Publicado el 10/11/2026 a las 18:24
- Jorge Ramos anuncia 56 millones de vistas
- Su proyecto independiente celebra importante logro
- Paola Ramos felicita públicamente a su padre
Jorge Ramos sorprendió a sus seguidores con una noticia sobre el alcance de su proyecto periodístico independiente, Así veo las cosas, después de la cobertura de las recientes elecciones en Estados Unidos.
El periodista mexicano anunció que sus contenidos acumularon 56 millones de visualizaciones durante la semana electoral, una cifra que celebró como una muestra del respaldo de la audiencia a su nueva etapa profesional.
El comunicador Jorge Ramos compartió la noticia mediante un video en sus redes sociales, donde agradeció la confianza de quienes continúan siguiendo su trabajo.
Jorge Ramos revela la cifra que lo emocionó
Ver esta publicación en Instagram
El periodista explicó que recientemente recibió los resultados de audiencia correspondientes a los días de cobertura electoral, periodo en el que trabajó junto a su colega María Elena Salinas.
“En los últimos días ha salido mucha información sobre los medios de comunicación en español y sobre quiénes son los ganadores, y cuánta gente nos está viendo, particularmente en las redes sociales y sistemas digitales”, comenzó diciendo.
Ramos señaló que los números corresponden específicamente al periodo comprendido entre el lunes y el viernes de la semana electoral.
“Tuvimos 56 millones de vistas en todas nuestras plataformas, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok”, anunció el periodista, visiblemente satisfecho por el resultado.
La cifra corresponde al total de visualizaciones reportadas por el propio comunicador en esas plataformas y no necesariamente a 56 millones de espectadores diferentes.
Jorge Ramos ¿Qué significa este logro para su periodismo independiente?
Más allá de los números, Ramos destacó que el resultado tiene un significado especial porque su proyecto funciona fuera de las estructuras tradicionales de los grandes medios televisivos.
“Esto es muy importante porque se trata de un esfuerzo de periodismo independiente”, expresó al explicar por qué decidió compartir públicamente los resultados.
El periodista reconoció que actualmente existen numerosas alternativas informativas para el público hispano, pero consideró que la respuesta de sus seguidores fortalece su apuesta profesional.
“Para nosotros está reforzando la idea de que el periodismo independiente puede sobrevivir y puede tener éxito”, afirmó durante su mensaje.
También subrayó otro aspecto que considera fundamental: la confianza que su audiencia mantiene en el trabajo periodístico que realiza a través de sus plataformas digitales.
María Elena Salinas participó en la cobertura electoral
Uno de los elementos destacados de esta etapa fue la colaboración de Ramos con María Elena Salinas durante las recientes elecciones estadounidenses.
Ambos periodistas realizaron una cobertura que incluyó entrevistas, análisis y contenidos informativos dirigidos a las audiencias interesadas en el proceso electoral.
La colaboración reunió nuevamente a dos figuras reconocidas del periodismo en español en Estados Unidos, ahora dentro del proyecto independiente del comunicador mexicano.
Paola Ramos celebra el éxito de su padre
Después de revelar los resultados, Ramos dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes siguieron la cobertura a través de sus diferentes plataformas sociales.
“Por estos 56 millones, de verdad, muchísimas gracias”, expresó al concluir el mensaje compartido con sus seguidores.
La publicación recibió comentarios de apoyo y felicitaciones, entre ellos uno especialmente significativo para el periodista: el de su hija, Paola Ramos.
“¡Eso papi!”, escribió la también comunicadora, sumándose a las reacciones por el anuncio de su padre.
Con este resultado, Jorge Ramos celebra un nuevo logro de Así veo las cosas y reafirma públicamente su confianza en el futuro del periodismo independiente y en la relación que mantiene con su audiencia.