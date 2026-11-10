¿Viste las cifras? Kanye West volvió a romper un récord, y otra vez fue el suyo. El sábado 7 de noviembre, el rapero, que ahora se llama legalmente Ye, reunió a 83,132 personas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la casa de los Dallas Cowboys, según su representante a Variety.

¿Qué pasó exactamente en Texas?

Según Variety y EFE, el concierto recaudó más de $18 millones en una sola noche. Eso lo coloca como el quinto con mayor recaudación en la historia de EE.UU.

El estadio tiene una capacidad normal de unas 80,000 personas, pero puede ampliarse con zonas de pie. El estadio lo describió como el concierto de rap con más asistencia en la historia del país, según KRLD/Audacy. La misma emisora informó de que no hubo heridos ni incidentes graves.

Hubo también invitados. Kid Cudi, con quien forma el dúo Kids See Ghosts, cantó con él "Father Stretch My Hands, Pt. 1" y "Ghost Town". Erykah Badu, nacida en Dallas, interpretó "Tyrone" y "Didn't Cha Know", según KRLD y EFE/Billboard. Y el escenario era una media esfera iluminada como la Tierra, en el centro del campo, según Variety.

¿Es la primera vez que rompe su marca?

No, y de hecho ya es costumbre este año. Según Variety y EFE, en abril vendió más de 74,000 entradas en cada una de sus dos noches en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El 31 de octubre, el día de Halloween, reunió a unas 80,210 personas en el NRG Stadium de Houston. Y ahora, 83,132 en Arlington.

Según USA Today, con esto Ye tiene los tres primeros lugares entre los conciertos de rap con más público en estadios de EE.UU. ¿Se acabó la gira? Todavía no. Según EFE, su próxima fecha en el país este año es el 21 de noviembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

¿Quién aplaude y quién no?

Aquí hay dos miradas, y conviene escucharlas las dos.