Nodal agradeció públicamente el cariño de Pepe

Pepe Aguilar besó la frente de su yerno

Ángela y Leonardo participaron en el concierto

Christian Nodal Pepe Aguilar. Christian Nodal sorprendió al público de Aguascalientes con una emotiva declaración dedicada a su suegro, Pepe Aguilar, durante un concierto en el que ambos compartieron escenario y expresaron públicamente el cariño y la admiración que sienten.

El encuentro ocurrió el viernes 6 de noviembre en la Megavelaria de la Isla San Marcos, durante el Festival Cultural de Calaveras 2026. La presentación sinfónica reunió a integrantes de la familia Aguilar.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Pepe besó la frente de Nodal después de intercambiar palabras de reconocimiento, provocando aplausos entre los asistentes.

Christian Nodal Pepe Aguilar agradece frente al público

😂 ¡Pero qué bonita familia, qué bonita familia!, diría el mismísimo Pompín Iglesias. Y es que la de Pepe Aguilar, sus hijos y su yerno, Christian Nodal, dieron tremendo show anoche en Aguascalientes. 🤭🎤 Y a la hora de las presentaciones entre Pepe y Christian, o sea, suegro y yerno, ¡nombre!, se desvivieron en halagos, flores y palabras bonitas. 🌹🥰 ¡Puras muestras de cariño y una relación familiar que parece estar de maravilla! 👏 ¡Qué bonita familia! ❤️ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 7, 2026

Durante el espectáculo, Pepe Aguilar elogió la trayectoria musical de su yerno, a quien describió como uno de los mejores intérpretes que ha conocido.

“Sinceramente, de verdad, de los mejores artistas que he conocido”, expresó el cantante, de acuerdo con la cobertura publicada por Eje Central.

Nodal respondió con un mensaje que combinó humor y agradecimiento, destacando la calidad humana de Pepe más allá de su trayectoria artística.

“Se habla mucho de Pepe Jones, que está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón”, expresó ante los asistentes, según la versión difundida por El Universal.

El intérprete también manifestó su orgullo por formar parte de la familia Aguilar y reconoció los más de 30 años de carrera de su suegro.