¿Cambia de papá? Christian Nodal dedica emotivo mensaje a Pepe Aguilar y recibe un beso de su suegro
Publicado el 08/11/2026 a las 16:31
- Nodal agradeció públicamente el cariño de Pepe
- Pepe Aguilar besó la frente de su yerno
- Ángela y Leonardo participaron en el concierto
Christian Nodal Pepe Aguilar. Christian Nodal sorprendió al público de Aguascalientes con una emotiva declaración dedicada a su suegro, Pepe Aguilar, durante un concierto en el que ambos compartieron escenario y expresaron públicamente el cariño y la admiración que sienten.
El encuentro ocurrió el viernes 6 de noviembre en la Megavelaria de la Isla San Marcos, durante el Festival Cultural de Calaveras 2026. La presentación sinfónica reunió a integrantes de la familia Aguilar.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando Pepe besó la frente de Nodal después de intercambiar palabras de reconocimiento, provocando aplausos entre los asistentes.
Christian Nodal Pepe Aguilar agradece frente al público
😂 ¡Pero qué bonita familia, qué bonita familia!, diría el mismísimo Pompín Iglesias. Y es que la de Pepe Aguilar, sus hijos y su yerno, Christian Nodal, dieron tremendo show anoche en Aguascalientes. 🤭🎤
Y a la hora de las presentaciones entre Pepe y Christian, o sea, suegro y yerno, ¡nombre!, se desvivieron en halagos, flores y palabras bonitas. 🌹🥰 ¡Puras muestras de cariño y una relación familiar que parece estar de maravilla! 👏
¡Qué bonita familia! ❤️
— Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 7, 2026
Durante el espectáculo, Pepe Aguilar elogió la trayectoria musical de su yerno, a quien describió como uno de los mejores intérpretes que ha conocido.
“Sinceramente, de verdad, de los mejores artistas que he conocido”, expresó el cantante, de acuerdo con la cobertura publicada por Eje Central.
Nodal respondió con un mensaje que combinó humor y agradecimiento, destacando la calidad humana de Pepe más allá de su trayectoria artística.
“Se habla mucho de Pepe Jones, que está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón”, expresó ante los asistentes, según la versión difundida por El Universal.
El intérprete también manifestó su orgullo por formar parte de la familia Aguilar y reconoció los más de 30 años de carrera de su suegro.
Pepe Aguilar sorprende a Nodal con un beso
🎤Christian Nodal dedica emotivo mensaje a Pepe Aguilar durante concierto en Aguascalientes
Tras compartir el escenario en un concierto sinfónico, Nodal agradeció a su suegro por sus palabras de reconocimiento y aseguró sentirse orgulloso de pertenecer a la familia Aguilar.
https://t.co/JObwzw39nD
— El Universal (@El_Universal_Mx) November 8, 2026
Después de las declaraciones, Pepe Aguilar tomó cariñosamente la cabeza de Christian Nodal y le dio un beso en la frente.
El gesto quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la presentación.
“Gracias, Pepe, es un orgullo, es un honor estar aquí en Aguascalientes, gracias por la invitación”, expresó Nodal durante el encuentro.
“Te quiero, te quiero”, respondió Pepe Aguilar, según la crónica publicada por Eje Central el 8 de noviembre.
El mensaje de Nodal que emocionó a sus seguidores
El reconocimiento no terminó sobre el escenario. Posteriormente, Christian Nodal publicó en Instagram una dedicatoria en la que agradeció el respaldo familiar de Pepe Aguilar.
“No sé cómo separar el cariño de la admiración. Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes”, escribió el cantante.
Nodal también destacó la importancia que ha tenido su suegro en su vida personal desde que se integró a la familia tras su matrimonio con Ángela Aguilar.
“Gracias por todo Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. Gracias por tanto”, añadió.
Ángela y Leonardo Aguilar también participaron.... Christian Nodal Pepe Aguilar
Para los que tanto han atacado injustamente: aquí está la realidad. Un padre que ama a su familia, que ha arropado a su yerno como un hijo más y un núcleo familiar que se ha fortalecido ante tanta campaña de desprestigio. Un gran ejemplo de apoyo incondicional. 👏🏼🇲🇽 @PepeAguilar https://t.co/PtfkpHLTZt
— LucyLu (@Hi2LucyLu) November 7, 2026
La celebración reunió a otros integrantes de la dinastía Aguilar, entre ellos Ángela y Leonardo, quienes compartieron distintos momentos musicales durante la noche.
Ángela interpretó “Qué agonía” y abrazó a su padre sobre el escenario. También fue captada intercambiando besos con su esposo, Christian Nodal, detrás del escenario.
Por su parte, Leonardo Aguilar compartió una interpretación musical con su cuñado, completando una presentación marcada por la convivencia familiar.
El concierto dejó imágenes de abrazos, agradecimientos y muestras de afecto entre los artistas, además del reconocimiento público de Nodal hacia Pepe Aguilar.