Ángela Aguilar celebra sus 23 años de lujo en una fiesta que dio de qué hablar ¿qué sucedió?

Ángela Aguilar celebró 23 años.

Caviar y wagyu protagonizaron menú.

Christian Nodal asistió al festejo.

El cumpleaños de Ángela Aguilar estuvo marcado por una celebración familiar en Zacatecas, donde el lujo también llegó hasta la mesa.

La cantante festejó sus 23 años el 8 de octubre, acompañada de su esposo, Christian Nodal, su hermano Leonardo Aguilar y otros seres queridos.

Sin embargo, uno de los detalles que más curiosidad despertó fue el exclusivo menú que los invitados disfrutaron durante la celebración.

Desde caviar hasta hamburguesas de wagyu, la selección gastronómica mostró una combinación de ingredientes premium y platillos populares con presentaciones sofisticadas.

El exclusivo menú del cumpleaños de Ángela Aguilar sorprende por sus ingredientes

¡Ángela Aguilar tiró la casa por la ventana con su gran fiesta de cumpleaños número 23, donde estuvo al lado de su familia y su esposo Christian Nodal! 💃🏻🎂🎆☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento #ÁngelaAguilar https://t.co/hc8luqlc9s — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 10, 2026

Leonardo Aguilar compartió en redes sociales la carta del festejo, revelando nueve opciones gastronómicas preparadas para los asistentes a la fiesta.

Entre las propuestas destacó una barra de caviar, acompañada de cebollín, papas cambray y crujientes papas fritas para combinar diferentes sabores.

También hubo lobster rolls, pequeños panes brioche rellenos de langosta, preparados con mantequilla, mayonesa, limón, apio y cebollín.

La propuesta incluyó arroz crujiente con atún picante, aguacate y salsas asiáticas, además de yellowtail con jalapeño, cítricos y ponzu.