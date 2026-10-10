Ángela Aguilar celebra sus 23 años de lujo en una fiesta que dio de qué hablar ¿qué sucedió?
Publicado el 09/10/2026 a las 21:10
- Ángela Aguilar celebró 23 años.
- Caviar y wagyu protagonizaron menú.
- Christian Nodal asistió al festejo.
El cumpleaños de Ángela Aguilar estuvo marcado por una celebración familiar en Zacatecas, donde el lujo también llegó hasta la mesa.
La cantante festejó sus 23 años el 8 de octubre, acompañada de su esposo, Christian Nodal, su hermano Leonardo Aguilar y otros seres queridos.
Sin embargo, uno de los detalles que más curiosidad despertó fue el exclusivo menú que los invitados disfrutaron durante la celebración.
Desde caviar hasta hamburguesas de wagyu, la selección gastronómica mostró una combinación de ingredientes premium y platillos populares con presentaciones sofisticadas.
El exclusivo menú del cumpleaños de Ángela Aguilar sorprende por sus ingredientes
¡Ángela Aguilar tiró la casa por la ventana con su gran fiesta de cumpleaños número 23, donde estuvo al lado de su familia y su esposo Christian Nodal! 💃🏻🎂🎆☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento #ÁngelaAguilar https://t.co/hc8luqlc9s
— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 10, 2026
Leonardo Aguilar compartió en redes sociales la carta del festejo, revelando nueve opciones gastronómicas preparadas para los asistentes a la fiesta.
Entre las propuestas destacó una barra de caviar, acompañada de cebollín, papas cambray y crujientes papas fritas para combinar diferentes sabores.
También hubo lobster rolls, pequeños panes brioche rellenos de langosta, preparados con mantequilla, mayonesa, limón, apio y cebollín.
La propuesta incluyó arroz crujiente con atún picante, aguacate y salsas asiáticas, además de yellowtail con jalapeño, cítricos y ponzu.
Hamburguesas de wagyu y papas con trufa: los otros lujos de la fiesta
Ángela Aguilar celebró sus 23 años en grande, acompañada de su familia y su esposo, Christian Nodal. 🎂 ¿Qué te pareció su fiesta? ✨
Fotos por: @nodal @leonardoaguilaroficial https://t.co/0w5ux0PDGs
— EstiloDF (@EstiloDF) October 9, 2026
Los amantes de la carne pudieron disfrutar pequeñas hamburguesas de wagyu, acompañadas de queso americano, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa especial.
Otra de las opciones fueron las papas fritas con parmesano y trufa, una combinación asociada frecuentemente con restaurantes de alta cocina.
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El menú también incorporó nuggets de pollo con diferentes aderezos y una ensalada César, ofreciendo alternativas más tradicionales para los invitados.
Para finalizar, los asistentes tuvieron acceso a una barra de postres, aunque la carta difundida no detalló las variedades disponibles.
Christian Nodal acompañó a Ángela Aguilar en su cumpleaños 23
La celebración se realizó en Zacatecas, en el rancho de la familia Aguilar, según información publicada por la revista ¡HOLA!
El rosa mexicano dominó la decoración, desde los arreglos hasta la iluminación, mientras una vajilla personalizada complementó los detalles de la reunión.
Entre los elementos más llamativos estuvieron las iniciales luminosas de Ángela Aguilar y una decoración alusiva a sus 23 años.
La velada también incluyó fuegos artificiales en tonos dorados y rosados, un espectáculo que Leonardo Aguilar mostró mediante sus redes sociales.
Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a su hija Ángela
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Antes del festejo, Pepe Aguilar utilizó sus redes sociales para felicitar públicamente a su hija con una fotografía de cuando era pequeña.
El cantante expresó su orgullo por acompañarla durante estos 23 años y compartió un mensaje cargado de cariño familiar.
“Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír”, escribió el intérprete.
Aunque no se difundió cuánto costó la celebración, el menú y la decoración dejaron ver una fiesta cuidadosamente organizada para la joven cantante.