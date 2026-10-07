Muere Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, a los 47 años
Publicado el 07/10/2026 a las 18:55
- Martha Elena murió a los 47 años
- Autoridades de Alto Lucero confirmaron fallecimiento.
- Exmánager habló de posible paro cardiorrespiratorio
Paquita la del Barrio . La familia de Paquita la del Barrio enfrenta una nueva pérdida. Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva y sobrina biológica de la recordada cantante mexicana, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 47 años en Veracruz.
El fallecimiento fue confirmado por el Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, que publicó una esquela y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena.
“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, señaló el Ayuntamiento, de acuerdo con la información retomada por El Financiero.
¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?
Fallece Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio; Ayuntamiento de Alto Lucero confirma la noticia. https://t.co/Z4TNEl8hsy https://t.co/t2CJviEUfE
— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 7, 2026
Aunque las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento, Paquito Torres, exmánager de Paquita la del Barrio, habló sobre las primeras versiones que recibió acerca de lo ocurrido.
En entrevista con Ventaneando, citada por El Financiero, Torres señaló que, según la información que le hicieron llegar, Martha Elena aparentemente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.
El exmánager describió la muerte como inesperada y explicó que Martha Elena se encontraba con sus hijas en Veracruz. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa del deceso.
De acuerdo con El Gráfico, los restos de Martha Elena serán velados en Bosques del Recuerdo, en Xalapa, Veracruz.
Paquita la del Barrio : Era hija adoptiva y sobrina de Paquita
Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva y sobrina biológica de Paquita la del Barrio, falleció a los 47 años en Veracruz, debido a un paro cardiorrespiratorio, presuntamente derivado de un infarto fulminante. 🕊️QDEP.
Foto por: RRSS https://t.co/5Di8LjYNoS
— EstiloDF (@EstiloDF) October 7, 2026
La historia entre Martha Elena y Paquita la del Barrio comenzó cuando la fallecida tenía apenas unos meses. Nacida en 1979, era hija biológica de uno de los hermanos de la intérprete.
Según la información publicada por El Financiero, Paquita regresó aquel año a su pueblo natal y encontró enferma a la pequeña, quien tenía alrededor de cinco meses. La cantante pidió entonces autorización a su hermano y cuñada para llevársela y cuidarla.
Con el consentimiento de sus padres biológicos, Paquita y su entonces esposo, Alfonso Martínez, la registraron con sus apellidos y la criaron como una hija.
Martha Elena mantuvo una vida considerablemente más discreta que la de su famosa madre. Vivía en Xalapa y, según El Financiero, era madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen.
Acompañó a Paquita durante sus últimos años
DESCANSE EN PAZ MARTHA ELENA MARTÍNEZ 🕊️🖤 Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la Sra. Martha Elena Martínez Viveros, querida hija de nuestra admirada Paquita la del Barrio. https://t.co/1B8gsd2vx1
— Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2026
Aunque permaneció alejada de los reflectores, Martha Elena acompañó a Paquita en diferentes viajes y presentaciones durante la última etapa de su carrera.
Paquito Torres recordó la relación que existía entre ambas. “Paquita siempre era esa madre protectora, que aunque ella pareciera que íbamos a cuidarla a ella, pues ella se preocupaba por ella”, relató.
Tras la muerte de la cantante, Martha Elena también participó en homenajes y habló públicamente sobre el legado artístico que dejó su madre, incluido material musical que permanecía inédito.
Además, fue identificada como una de las legatarias del testamento que Paquita otorgó el 3 de agosto de 2024, según un aviso publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz citado por El Financiero.
Una nueva pérdida tras la muerte de Paquita
Paquita la del Barrio murió el 17 de febrero de 2025, a los 77 años, en Veracruz. Su hija falleció aproximadamente un año y ocho meses después.
La intérprete de “Rata de dos patas” dejó una extensa trayectoria dentro de la música mexicana y una familia que ahora vuelve a atravesar un momento de duelo con la inesperada muerte de Martha Elena.