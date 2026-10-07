Muere Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, a los 47 años

Martha Elena murió a los 47 años

Autoridades de Alto Lucero confirmaron fallecimiento.

Exmánager habló de posible paro cardiorrespiratorio

Paquita la del Barrio . La familia de Paquita la del Barrio enfrenta una nueva pérdida. Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva y sobrina biológica de la recordada cantante mexicana, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 47 años en Veracruz.

El fallecimiento fue confirmado por el Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, que publicó una esquela y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena.

“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, señaló el Ayuntamiento, de acuerdo con la información retomada por El Financiero.

¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?

Fallece Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio; Ayuntamiento de Alto Lucero confirma la noticia. https://t.co/Z4TNEl8hsy https://t.co/t2CJviEUfE — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 7, 2026



Aunque las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento, Paquito Torres, exmánager de Paquita la del Barrio, habló sobre las primeras versiones que recibió acerca de lo ocurrido.

En entrevista con Ventaneando, citada por El Financiero, Torres señaló que, según la información que le hicieron llegar, Martha Elena aparentemente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

El exmánager describió la muerte como inesperada y explicó que Martha Elena se encontraba con sus hijas en Veracruz. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa del deceso.

De acuerdo con El Gráfico, los restos de Martha Elena serán velados en Bosques del Recuerdo, en Xalapa, Veracruz.