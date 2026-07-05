Crimen sacude a Veracruz: hallan asesinada a periodista tras un mes desaparecida
Publicado el05/07/2026 a las 08:23
- Hallan a Roxana Guzmán
- Secuestro y crimen en Veracruz
- Policías implicados investigados
La periodista Roxana Guzmán fue localizada sin vida un mes después de haber sido secuestrada en su domicilio en Nanchital, Veracruz, en un caso que vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra comunicadores en México.
La Fiscalía estatal confirmó el hallazgo y detalló que al menos ocho personas están vinculadas con el crimen, entre ellas cuatro policías señalados como presuntos colaboradores del grupo responsable.
De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, la comunicadora habría sido asesinada en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, aunque hasta ahora no se ha informado el móvil del ataque.
El secuestro ocurrió el pasado 2 de junio y quedó registrado en video, donde se observa a hombres armados irrumpiendo en la vivienda mientras familiares suplican: “que se detengan”, en una escena que generó indignación pública.
Un caso que expone la violencia contra periodistas en Veracruz
La madre de la periodista relató que los agresores vestían como elementos de seguridad, lo que generó confusión en el momento del ataque y permitió que se llevaran a su hija sin resistencia inmediata.
Según su testimonio, los hombres aseguraron que trasladarían a Guzmán a “la comandancia”, lo que refuerza la línea de investigación sobre la posible participación de autoridades en el crimen.
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Las autoridades estatales no han dado detalles sobre el motivo del asesinato, pero confirmaron que el caso sigue en investigación y que los implicados ya fueron identificados en su mayoría.
Con este homicidio, Veracruz suma 34 periodistas asesinados y se mantiene como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en el país, con al menos tres comunicadores asesinados en lo que va de 2026, una cifra que continúa generando preocupación entre organizaciones y defensores de la libertad de expresión, señaló ‘El Universal‘.