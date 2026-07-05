Crimen sacude a Veracruz: hallan asesinada a periodista tras un mes desaparecida

Hallan a Roxana Guzmán

Secuestro y crimen en Veracruz

Policías implicados investigados

La periodista Roxana Guzmán fue localizada sin vida un mes después de haber sido secuestrada en su domicilio en Nanchital, Veracruz, en un caso que vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra comunicadores en México.

La Fiscalía estatal confirmó el hallazgo y detalló que al menos ocho personas están vinculadas con el crimen, entre ellas cuatro policías señalados como presuntos colaboradores del grupo responsable.

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, la comunicadora habría sido asesinada en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, aunque hasta ahora no se ha informado el móvil del ataque.

El secuestro ocurrió el pasado 2 de junio y quedó registrado en video, donde se observa a hombres armados irrumpiendo en la vivienda mientras familiares suplican: “que se detengan”, en una escena que generó indignación pública.

Un caso que expone la violencia contra periodistas en Veracruz

La madre de la periodista relató que los agresores vestían como elementos de seguridad, lo que generó confusión en el momento del ataque y permitió que se llevaran a su hija sin resistencia inmediata.

Según su testimonio, los hombres aseguraron que trasladarían a Guzmán a “la comandancia”, lo que refuerza la línea de investigación sobre la posible participación de autoridades en el crimen.

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