Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”

Alicia Machado rompe en llanto

Responde a las críticas

Defiende ayuda a Venezuela

La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado reaccionó entre lágrimas a las críticas que ha recibido en redes sociales y algunos medios de comunicación por asistir a un concierto de Carín León mientras continúa colaborando en acciones de ayuda para los afectados por los terremotos que golpearon a Venezuela.

En un video publicado en sus plataformas digitales, la también empresaria aseguró sentirse profundamente afectada por lo que considera una campaña constante para desacreditarla, al tiempo que defendió el trabajo humanitario que afirma haber realizado desde el primer día de la tragedia.

Según explicó, desde Miami ha colaborado con la organización Global Empowerment Mission para enviar ayuda a las comunidades más afectadas por el desastre.

Sus declaraciones surgieron días después de que diversas publicaciones cuestionaran su presencia en un evento musical durante el fin de semana.

Alicia Machado asegura que vive una campaña de desprestigio

Con evidente emoción, la venezolana confesó que el nivel de ataques que recibe ha comenzado a afectar tanto su vida profesional como su estabilidad emocional.

«Estoy muy triste porque el odio que hay, las ganas de algunos medios de comunicación de seguirme violentando mediáticamente construyendo campañas de odio en mi contra, posteando análisis sobre mi persona una y otra vez. Yo no sé de verdad qué fue lo que les hice para yo recibir tanto odio por cada cosa que hago. Es difícil», expresó sin poder contener las lágrimas.

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Machado sostuvo que no entiende por qué cada una de sus acciones termina siendo objeto de fuertes cuestionamientos públicos.

La artista insistió en que, mientras era señalada por asistir a un concierto, continuaba trabajando para apoyar a las víctimas del terremoto venezolano.