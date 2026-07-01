Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”
Publicado el01/07/2026 a las 09:56
- Alicia Machado rompe en llanto
- Responde a las críticas
- Defiende ayuda a Venezuela
La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado reaccionó entre lágrimas a las críticas que ha recibido en redes sociales y algunos medios de comunicación por asistir a un concierto de Carín León mientras continúa colaborando en acciones de ayuda para los afectados por los terremotos que golpearon a Venezuela.
En un video publicado en sus plataformas digitales, la también empresaria aseguró sentirse profundamente afectada por lo que considera una campaña constante para desacreditarla, al tiempo que defendió el trabajo humanitario que afirma haber realizado desde el primer día de la tragedia.
Según explicó, desde Miami ha colaborado con la organización Global Empowerment Mission para enviar ayuda a las comunidades más afectadas por el desastre.
Sus declaraciones surgieron días después de que diversas publicaciones cuestionaran su presencia en un evento musical durante el fin de semana.
Alicia Machado asegura que vive una campaña de desprestigio
Con evidente emoción, la venezolana confesó que el nivel de ataques que recibe ha comenzado a afectar tanto su vida profesional como su estabilidad emocional.
«Estoy muy triste porque el odio que hay, las ganas de algunos medios de comunicación de seguirme violentando mediáticamente construyendo campañas de odio en mi contra, posteando análisis sobre mi persona una y otra vez. Yo no sé de verdad qué fue lo que les hice para yo recibir tanto odio por cada cosa que hago. Es difícil», expresó sin poder contener las lágrimas.
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Machado sostuvo que no entiende por qué cada una de sus acciones termina siendo objeto de fuertes cuestionamientos públicos.
La artista insistió en que, mientras era señalada por asistir a un concierto, continuaba trabajando para apoyar a las víctimas del terremoto venezolano.
Las críticas comenzaron tras asistir al concierto de Carín León
La controversia tomó fuerza luego de que circularan imágenes de Alicia Machado disfrutando de una presentación del cantante Carín León.
Uno de los espacios que retomó las críticas fue El gordo y la flaca, que publicó en Instagram: “Alicia Machado fuertemente criticada por asistir al concierto de Carín León en medio del dolor y luto que se vive en Venezuela”.
Para la actriz, esa narrativa omitió completamente el trabajo solidario que asegura haber realizado desde el inicio de la emergencia.
“Qué necesidad, si ustedes tuvieran la mínima idea de lo que yo he estado trabajando desde que empezó esto, desde la hora 1”, manifestó mientras intentaba contener el llanto.
Confiesa que ha pensado alejarse del medio artístico
Durante su mensaje, Machado reveló que el desgaste provocado por los constantes ataques la llevó incluso a replantearse su permanencia en el medio del espectáculo.
“El año pasado cuando yo terminé Miss Universe Latina con Telemundo yo anuncié que quería tomarme un tiempo, quizás quería retirarme un poco, pero no porque esté cansada… De verdad que el peso de la opinión pública, las campañas de odio en mi contra, las campañas de desprestigio han mermado mi trabajo, han lastimado a mi familia, me han desequilibrado a mí, me han maltratado de muchas formas y ya no tengo muchas ganas de pasar por eso”, declaró.
La ex Miss Universo aseguró que el impacto de estas críticas ha ido más allá de las redes sociales y ha alcanzado a su entorno familiar.
También lamentó que algunas personas hayan puesto en duda su sensibilidad frente al sufrimiento que atraviesa Venezuela.
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Machado cuestiona directamente a El gordo y la flaca
En la parte final de su mensaje, la actriz dirigió un reclamo directo al programa El gordo y la flaca y a Univision por la cobertura que, según ella, han realizado sobre su persona.
“El gordo y la flaca, Univision, ¿qué pasa?, ¿por qué contra mí? ¿Por qué una y otra vez? ¿Qué les hice para que constantemente sean campañas de odiarme, de desprestigiarme? ¿Por qué? Porque no cedo, porque no me da la gana de ceder, porque soy correcta, porque soy trabajadora, porque soy honesta, porque siempre he hablado con la verdad. ¿Qué les molesta?”, cuestionó.
La empresaria reiteró que no considera justo que algunos medios intenten proyectar una imagen de falta de empatía cuando, asegura, ha estado colaborando activamente con iniciativas de ayuda desde el comienzo de la emergencia.
Sus declaraciones han reavivado el debate en redes sociales sobre los límites de la crítica pública hacia las figuras del entretenimiento y el impacto que ese tipo de señalamientos puede tener tanto en su vida personal como en su salud emocional.
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