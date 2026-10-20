Muere Carlos Miguel Suárez Soto, actor de Televisa que terminó vendiendo tacos tras sufrir un secuestro
Publicado el 20/10/2026 a las 15:05
- Roberto Tello confirmó la muerte del actor.
- Un secuestro cambió su vida profesional.
- Vendía tacos tras enfrentar dificultades económicas.
Muere Carlos Miguel Suárez. El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, recordado por interpretar a “El Poncho” en exitosas telenovelas de Televisa, murió este martes 20 de octubre de 2026, a los 67 años.
La noticia fue confirmada por su amigo y compañero de actuación Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en Instagram.
“Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió Tello junto a un video en el que aparecían ambos actores.
De acuerdo con información publicada por Infobae, El Financiero y El Universal, hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.
El secuestro que cambió la vida de Carlos Miguel Suárez Soto
Ver este video en su propia página →
Aunque alcanzó popularidad en la televisión mexicana, la vida del actor dio un giro en 2012, cuando fue víctima de un secuestro que se prolongó durante cuatro días.
En una entrevista con el programa De Primera Mano, Carlos Miguel recordó cómo lo que inicialmente parecía un secuestro exprés terminó convirtiéndose en una experiencia traumática.
“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, relató el intérprete al recordar su cautiverio.
Según su testimonio, durante esos días sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones en el rostro, pérdida de dientes y daños en los tendones.
Muere Carlos Miguel Suárez: ¿Por qué decidió no denunciar a sus secuestradores?
Ver este video en su propia página →
El actor explicó que sus agresores encontraron fotografías de sus hijas, situación que lo llevó a temer por la seguridad de su familia.
“No hubo… ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, declaró.
En otra entrevista, citada por El Financiero, aseguró que las consecuencias del ataque se hicieron más evidentes con el paso del tiempo.
Aunque continuó trabajando después del secuestro, señaló que los problemas físicos y los cambios en su apariencia afectaron sus oportunidades laborales.
De las telenovelas de Televisa a vender tacos
🚨 Luto en la televisión mexicana: fallece #CARLOSMIGUEL, “El Poncho” 🚨
La televisión mexicana está de luto tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de CARLOS MIGUEL SUÁREZ SOTO, conocido artísticamente como Carlos Miguel o “El Poncho”. La noticia fue compartida por #ROBERTOTELLO, quien se despidió con emotivas palabras de su inolvidable compañero, con quien hizo famosa a la entrañable pareja televisiva “Poncho y el Coreano”.
Carlos Miguel dejó huella en las telenovelas mexicanas, especialmente durante las décadas de los 80 y 90, con participaciones en producciones como Tú y yo, Volver a empezar, Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Amigas y rivales y Mujeres engañadas. Años después, también formó parte de proyectos como Libre para amarte y Golpe de Suerte.
Su vida estuvo marcada no solo por su trayectoria artística, sino también por su fortaleza para salir adelante. Tras sufrir un secuestro exprés que afectó profundamente su vida personal y económica, encontró en el emprendimiento una nueva oportunidad, dedicándose a la venta de tacos en la Ciudad de México, demostrando que ningún trabajo honrado resta dignidad.
Hoy, su recuerdo permanece en los personajes que interpretó, las risas que compartió con el público y la historia que construyó junto a sus compañeros.
🕊️ DESCANSA EN PAZ CARLOS MIGUEL 🕊️
— Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) October 20, 2026
Ante la disminución de sus participaciones en televisión, Carlos Miguel Suárez Soto encontró una nueva forma de obtener ingresos mediante la venta de comida.
Inicialmente ofrecía tacos de canasta y posteriormente emprendió un negocio conocido como La cochinita del tío Ferruco, donde preparaba tacos de cochinita pibil, tortas y burritos.
El actor atendía personalmente a sus clientes y hablaba abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrentó después de alejarse de los foros.
También consideraba que los cambios en la industria televisiva habían reducido las oportunidades para intérpretes acostumbrados a trabajar en telenovelas.
Las telenovelas que marcaron su carrera
🎭🖤 #Entretenimiento | Muere Carlos Miguel Suárez, recordado villano de telenovelas de los 90
El mundo de la televisión mexicana está de luto tras confirmarse el deceso del emblemático actor, famoso por sus icónicos papeles de antagónico en producciones que marcaron una época👇
🔗 https://t.co/3NyPiwWKrE
— Periódico e-consulta (@e_consulta) October 20, 2026
Carlos Miguel participó en producciones como Muchachitas, Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Tú y yo, Soñadoras y Amigas y rivales.
También apareció en Las vías del amor, Mujer de madera, Mi fortuna es amarte y Golpe de suerte, además de programas unitarios.
Su personaje de “El Poncho” y la dupla que formó con Roberto Tello permanecieron entre los trabajos más recordados de su trayectoria.
Aunque Infobae menciona Como dice el dicho como uno de sus últimos trabajos, El Financiero y El Universal señalan que participó posteriormente en Golpe de suerte, entre 2023 y 2024.
Su fallecimiento cierra una trayectoria marcada por la popularidad televisiva, las dificultades personales y su esfuerzo por salir adelante fuera de la actuación.