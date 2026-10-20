Muere Carlos Miguel Suárez Soto, actor de Televisa que terminó vendiendo tacos tras sufrir un secuestro

Roberto Tello confirmó la muerte del actor.

Un secuestro cambió su vida profesional.

Vendía tacos tras enfrentar dificultades económicas.

Muere Carlos Miguel Suárez. El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, recordado por interpretar a “El Poncho” en exitosas telenovelas de Televisa, murió este martes 20 de octubre de 2026, a los 67 años.

La noticia fue confirmada por su amigo y compañero de actuación Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en Instagram.

“Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió Tello junto a un video en el que aparecían ambos actores.

De acuerdo con información publicada por Infobae, El Financiero y El Universal, hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

El secuestro que cambió la vida de Carlos Miguel Suárez Soto

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Aunque alcanzó popularidad en la televisión mexicana, la vida del actor dio un giro en 2012, cuando fue víctima de un secuestro que se prolongó durante cuatro días.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Carlos Miguel recordó cómo lo que inicialmente parecía un secuestro exprés terminó convirtiéndose en una experiencia traumática.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, relató el intérprete al recordar su cautiverio.

Según su testimonio, durante esos días sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones en el rostro, pérdida de dientes y daños en los tendones.