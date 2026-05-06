Muere actriz de Rebelde

Luto en Televisa

Mensaje en redes sociales

La industria de las telenovelas mexicanas atraviesa un nuevo momento de duelo tras confirmarse la muerte de la actriz Xóchitl Vigil.

La intérprete formó parte del elenco de la exitosa producción juvenil “Rebelde”, uno de los proyectos más emblemáticos de Televisa en los años 2000.

Dicha noticia fue difundida a través de redes sociales por personas cercanas a la actriz, generando reacciones inmediatas entre colegas y seguidores.

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su partida.

Colegas confirman la noticia

La cantante Margarita Batiz fue una de las primeras en pronunciarse públicamente sobre el deceso.