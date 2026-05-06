Luto en Televisa: Muere actriz que dio vida a la madre de Lupita en “Rebelde”
Muere actriz de Rebelde Luto en Televisa Mensaje en redes sociales La industria de las telenovelas mexicanas atraviesa un nuevo momento de duelo tras confirmarse la muerte de la actriz Xóchitl Vigil. La intérprete formó parte del elenco de la exitosa producción juvenil “Rebelde”, uno de los proyectos más emblemáticos de Televisa en los años […]
Publicado el06/05/2026 a las 09:44
- Muere actriz de Rebelde
- Luto en Televisa
- Mensaje en redes sociales
La industria de las telenovelas mexicanas atraviesa un nuevo momento de duelo tras confirmarse la muerte de la actriz Xóchitl Vigil.
La intérprete formó parte del elenco de la exitosa producción juvenil “Rebelde”, uno de los proyectos más emblemáticos de Televisa en los años 2000.
Dicha noticia fue difundida a través de redes sociales por personas cercanas a la actriz, generando reacciones inmediatas entre colegas y seguidores.
Hasta ahora no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su partida.
Colegas confirman la noticia
La cantante Margarita Batiz fue una de las primeras en pronunciarse públicamente sobre el deceso.
En su mensaje, se despidió de la actriz con palabras emotivas al referirse a ella como su “querida amiga”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo”
Poco después, el primer actor César Bono, ex esposo de Vigil, también confirmó la noticia.
Ninguno de los dos ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.
Su papel en “Rebelde” marcó a una generación
Xóchitl Vigil interpretó a “Rosa Fernández” en la telenovela juvenil que se convirtió en un fenómeno internacional.
Su personaje era la madre de “Lupita”, interpretada por Maite Perroni, una de las protagonistas centrales de la historia.
Aunque su papel no era el principal, su presencia aportó fuerza a las tramas familiares dentro de la producción.
Tras conocerse la noticia, seguidores de la serie recordaron escenas y momentos en los que participó dentro del proyecto.
Ver esta publicación en Instagram
Trayectoria en televisión
Además de “Rebelde”, la actriz participó en otras producciones de Televisa que dejaron huella en la pantalla chica.
Entre ellas se encuentran “Clase 406”, “Mujer, casos de la vida real” y “Hogar dulce hogar”.
Su carrera estuvo ligada principalmente a la televisión, donde construyó una trayectoria constante a lo largo de los años.
Su trabajo la consolidó como un rostro conocido dentro del universo de las telenovelas mexicanas.
Vida personal y legado
En el ámbito personal, Xóchitl Vigil estuvo casada con César Bono, con quien tuvo dos hijas.
La relación entre ambos fue parte de su historia pública, especialmente por la trayectoria del actor en teatro y televisión.
La noticia de su muerte fue confirmada a inicios de esta semana, el pasado 4 de mayo.
Con su partida, el medio artístico despide a una actriz que formó parte de producciones que marcaron a toda una generación de espectadores, señaló ‘El Heraldo de México‘.