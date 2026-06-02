Salvador Zerboni destapa la verdad de Apostarías por mí y arremete contra el favoritismo de Arath de la Torre

Salvador Zerboni se confiesa y destapa el peligroso fraude de "Apostarías por mí y el favoritismo de Arath de la Torre

Salvador Zerboni se confiesa: Fraude y manipulación de votos en el reality show.

Falta de seguridad extrema que puso en riesgo a los participantes.

Arath de la Torre acusado de falta de profesionalismo y despotismo. Salvador Zerboni se confiesa. El reconocido actor Salvador Zerboni, famoso por sus icónicos papeles de villano en la televisión mexicana, se desahogó en una entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNOW. Durante la conversación, el histrión rompió el silencio tras concluir sus compromisos contractuales y expuso de manera contundente las preocupantes anomalías, la manipulación y los riesgos físicos que vivió en su última participación televisiva, el reality show Apostarías por mí, una coproducción de Televisa y Univision. Lejos de guardar silencio, Zerboni decidió alzar la voz para defender al público y exhibir las costuras de un proyecto que calificó como el peor organizado de toda su trayectoria profesional. ¿Manipulación en Apostarías por Mí?: Salvador Zerboni se confiesa A pesar de que el formato le permitió consolidar y validar la relación con su pareja en un entorno competitivo, la experiencia detrás de cámaras resultó ser una auténtica pesadilla debido a la nula planeación y la falta de garantías básicas para el talento. “Yo nunca había estado o nunca había participado en un reality, y vaya que llevo varios, tan triste, tan mal organizado, tan peligroso”, confesó Zerboni con evidente indignación. El actor detalló que la producción carecía por completo de noción sobre cómo ejecutar los concursos, llevando la situación a extremos que atentaban contra la integridad física de los concursantes: “No tenían ni idea de lo que hacían en los concursos, no había elementos de seguridad, no había una persona que te hablara en español que te pudiera explicar. Se rompían cosas en los juegos. Te puedes matar, hermano. Yo ya no estoy jugando con esto, y yo se los dije y no me hicieron caso”.

Manipulación de votos y engaño a la audiencia: Salvador Zerboni se confiesa Uno de los puntos más graves señalados por el actor fue la ausencia de interventores legales que dieran certeza al desarrollo de la competencia, acusando directamente a la producción de alterar los resultados a su conveniencia para proteger los niveles de audiencia en lugar de respetar la decisión de los televidentes. “El robarle al público su dinero, cambiando los votos, decidiendo qué van a hacer un día y luego al día siguiente ya no. Hubo muchas, muchas, muchas, muchas cosas que no tienen validez y que me dio mucha tristeza”, reveló. De acuerdo con el testimonio de Zerboni, el programa carecía de los filtros de legalidad habituales en este tipo de formatos internacionales. “Si desde un principio tú mueves los votos a tu antojo y no hay una legalidad en los votos… En todas La Casa de los Famosos hay una empresa que valida los votos. Y fíjate que en Apostarías por mí no había nada ni nadie que pudiera legalizar los votos, y nos dimos cuenta de eso”, sentenció. El actor criticó la arbitrariedad con la que se manejaban las eliminaciones: “A un público les dicen: ‘Vamos a votar’. Y ya un día antes de la votación, ya que votaron, les dicen: ‘Ahora mejor voy a cambiar y ya no va a salir nadie. Yo voy a decidir por mis pantalones que mejor no, porque me conviene que se vaya a Zerboni, porque sube el rating y entonces el otro se queda’”.