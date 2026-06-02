Salvador Zerboni destapa la verdad de Apostarías por mí y arremete contra el favoritismo de Arath de la Torre
Publicado el01/06/2026 a las 18:19
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Salvador Zerboni se confiesa: Fraude y manipulación de votos en el reality show.
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Falta de seguridad extrema que puso en riesgo a los participantes.
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Arath de la Torre acusado de falta de profesionalismo y despotismo.
Salvador Zerboni se confiesa. El reconocido actor Salvador Zerboni, famoso por sus icónicos papeles de villano en la televisión mexicana, se desahogó en una entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNOW.
Durante la conversación, el histrión rompió el silencio tras concluir sus compromisos contractuales y expuso de manera contundente las preocupantes anomalías, la manipulación y los riesgos físicos que vivió en su última participación televisiva, el reality show Apostarías por mí, una coproducción de Televisa y Univision.
Lejos de guardar silencio, Zerboni decidió alzar la voz para defender al público y exhibir las costuras de un proyecto que calificó como el peor organizado de toda su trayectoria profesional.
¿Manipulación en Apostarías por Mí?: Salvador Zerboni se confiesa
A pesar de que el formato le permitió consolidar y validar la relación con su pareja en un entorno competitivo, la experiencia detrás de cámaras resultó ser una auténtica pesadilla debido a la nula planeación y la falta de garantías básicas para el talento.
“Yo nunca había estado o nunca había participado en un reality, y vaya que llevo varios, tan triste, tan mal organizado, tan peligroso”, confesó Zerboni con evidente indignación.
El actor detalló que la producción carecía por completo de noción sobre cómo ejecutar los concursos, llevando la situación a extremos que atentaban contra la integridad física de los concursantes:
“No tenían ni idea de lo que hacían en los concursos, no había elementos de seguridad, no había una persona que te hablara en español que te pudiera explicar. Se rompían cosas en los juegos. Te puedes matar, hermano. Yo ya no estoy jugando con esto, y yo se los dije y no me hicieron caso”.
Manipulación de votos y engaño a la audiencia: Salvador Zerboni se confiesa
Uno de los puntos más graves señalados por el actor fue la ausencia de interventores legales que dieran certeza al desarrollo de la competencia, acusando directamente a la producción de alterar los resultados a su conveniencia para proteger los niveles de audiencia en lugar de respetar la decisión de los televidentes.
“El robarle al público su dinero, cambiando los votos, decidiendo qué van a hacer un día y luego al día siguiente ya no. Hubo muchas, muchas, muchas, muchas cosas que no tienen validez y que me dio mucha tristeza”, reveló.
De acuerdo con el testimonio de Zerboni, el programa carecía de los filtros de legalidad habituales en este tipo de formatos internacionales. “Si desde un principio tú mueves los votos a tu antojo y no hay una legalidad en los votos… En todas La Casa de los Famosos hay una empresa que valida los votos. Y fíjate que en Apostarías por mí no había nada ni nadie que pudiera legalizar los votos, y nos dimos cuenta de eso”, sentenció.
El actor criticó la arbitrariedad con la que se manejaban las eliminaciones: “A un público les dicen: ‘Vamos a votar’. Y ya un día antes de la votación, ya que votaron, les dicen: ‘Ahora mejor voy a cambiar y ya no va a salir nadie. Yo voy a decidir por mis pantalones que mejor no, porque me conviene que se vaya a Zerboni, porque sube el rating y entonces el otro se queda’”.
Un duro dardo contra el despotismo de Arath de la Torre por defender a Mayito
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La molestia de Salvador Zerboni no se limitó a las decisiones de la producción, sino que se extendió hacia las actitudes de ciertas figuras de la conducción que, según sus palabras, utilizan su posición para ejercer un favoritismo desmedido y proteger a sus allegados, rompiendo con toda ética periodística. En este sentido, el actor puso como ejemplo directo al conductor Arath de la Torre, criticando severamente su comportamiento durante una intervención televisiva en vivo.
“Este señor, De la Torre… He visto mucho cómo maneja ese favoritismo con él. Hace poco que yo estuve en otro reality, vi cómo estando en un proyecto en una entrevista en vivo conmigo, se inclinó demasiado a cuidar a otra persona (Mario Bezárez), no me dejaba contestar. Fue demasiado inverosímil y cero profesional y antipático, en realidad”, disparó Zerboni.
Para el actor, la actitud del conductor demostró una total falta de respeto hacia el invitado y el oficio: “Si me vas a entrevistar a mí, no estés defendiendo a tu amiguito. Ya pasó su proyecto, qué bueno que se enamoraron, qué bueno que se encantaron y que se ayudaron, pero ya acabó. Cuando tú estás como conductor, como reportero, como cualquier otro puesto, pues no puedes mostrar un favoritismo o por lo menos no muestres un antagonismo, cabrón. No seas este déspota y no seas este cero profesional”.
Finalmente, Zerboni aclaró que esta clase de conductas provienen de los individuos y no de las empresas, señalando la complicidad que existe entre ciertos personajes del medio para evitar que la audiencia conozca la realidad de lo que ocurre en las producciones. “Es el señor el que lo hizo, no la producción. Se defienden entre ellos y está mal que hagan este favoritismo… para que Zerboni no hable mal porque Zerboni tiene razón, y entonces no quieren que se los toque, que les digan la verdad al público de estos personajes burdos”, concluyó de forma tajante.