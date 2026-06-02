Salvador Zerboni arremete contra Oriana Marzoli y se desahoga tras su histórico triunfo en el cine independiente

Salvador Zerboni se desahoga y abre su corazón: habla de su dolor familiar, el rechazo en el cine que le rompió el alma

Salvador Zerboni se desahoga y habla del éxito de taquilla con la película de fe Bendito Corazón.

El doloroso rechazo de Fernando Sariñana y su dura racha familiar.

Su faceta empresarial con el restaurante «Prehispanix» en Guadalajara. Salvador Zerboni se desahoga. En una reveladora y profunda entrevista concedida a Alonso Bañuelas para MundoNOW, el actor mexicano Salvador Zerboni abordó sin filtros diversos aspectos de su vida y de la industria del entretenimiento actual. Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, el histrión compartió su visión sobre la evolución de los contenidos en la pantalla chica, lanzando una dura crítica contra los niveles de violencia permitidos en los formatos de telerrealidad recientes, y contrastó estos tragos amargos con el gran momento profesional que vive en el cine gracias al éxito de la película independiente Bendito Corazón. Sin embargo, el encuentro también sirvió como una inesperada catarsis donde el actor expuso sus momentos más vulnerables, sus pérdidas familiares y su nuevo camino como empresario. Arremete contra Oriana: Salvador Zerboni se desahoga Al ser cuestionado sobre las dinámicas de convivencia y la polémica salida de la participante española Oriana Marzoli de un reciente proyecto de telerrealidad, Zerboni fue contundente al evaluar el impacto de este tipo de contenidos en la audiencia. Aunque aclaró que no mantiene una relación personal con ella, reprobó por completo el comportamiento exhibido ante las cámaras. “No me tocó conocerla, gracias a Dios. Yo salgo corriendo y mira que soy malo y villano, pero no, hombre. Todos somos perros, amigo, pero hay de razas a razas y esta no la manejo”, apuntó. Para el actor, la presencia de este tipo de personajes degrada la calidad de la televisión comercial. “No tengo nada bueno que decir, por lo tanto, no voy a hablar de una persona que no conozco, pero el trabajo que desempeñó dentro de la casa fue lo más grotesco y burdo que he visto en mi vida. Como ella a lo mejor es una muchacha espectacular, no me atrevo a hablar mal porque no tengo el gusto ni el disgusto de conocerla, pero sí su trabajo dentro del proyecto está para vomitar. No tengo nada más que decir”, manifestó, asegurando que el público se encuentra cansado de la violencia y de los gritos sin argumentos.

El éxito de «Bendito Corazón»: Un bálsamo para el cine mexicano Lejos de las controversias de la pantalla chica, Salvador Zerboni compartió su felicidad y se desahogó sobre el extraordinario rendimiento en taquilla de su más reciente proyecto cinematográfico, Bendito Corazón, una producción independiente que realizó una hazaña histórica al competir directamente contra los grandes éxitos millonarios de Hollywood en las salas comerciales. “Fue un apapacho al alma, ¿no? Fue un gran respiro. Fue como si un angelito me hiciera así de ‘¿ves? Todavía se puede’. Justamente lo que estoy despotricando ahorita contigo, que me estoy desahogando… esto fue un apapacho al alma porque sí, es creer en el cine”, confesó el actor con entusiasmo. Zerboni detalló el esfuerzo multifacético que requirió este largometraje, en el cual no solo participó frente a las cámaras: “Es una película que hicimos con muy bajo presupuesto, que apoyé en la dirección, que apoyé en el guion, que apoyé en la actuación, y salir de este proyecto tan burdo como Apostarías por mí… y ver la magnitud”. La respuesta del público en taquilla superó cualquier expectativa inicial de los realizadores. “Ver la magnitud de que se vendió en más de 400 salas, que estuvimos arriba de Avatar y Utopía siendo una película independiente mexicana con los millones y millones que pagan por hacer esas películas, al grado que se tuvo que ir a Estados Unidos y a Sudamérica. Wow. Yo dije: ‘¿Todavía se puede?’ Y claro que se puede”, rememoró con orgullo, destacando que el filme, de corte enfocado en la fe, logró mover masas y conectar profundamente con los espectadores.

«Me rompieron el alma»: Duelo, hospitalizaciones y un duro rechazo profesional: Salvador Zerboni se desahoga Detrás de la sonrisa que muestra ante las cámaras, Zerboni aprovechó el espacio con Bañuelas para liberar la pesada carga emocional que atraviesa fuera de los escenarios, reconociendo que no todo es fácil en la vida de una figura pública. «Igual y como ahorita estoy despotricando tanto porque sí me agarraron en curva… vengo con lo de mi hermano, mi mami está mal en el hospital, recibo una negativa de un gran director que tenía mil ganas de trabajar con él y a mi edad creo que hace tiempo que no me rompían el alma, güey», confesó de manera abierta. El actor reveló que el proyecto frustrado era con un director con el que siempre ha soñado colaborar y con el que estuvo a punto de concretar su contratación. «Era trabajar con el señor Sariñana, que es un gran anhelo que tengo yo, un gran gran sueño, si se puede decir así. Me encanta lo que hace ese señor, me encanta lo que trabaja… p*** madre, es que tengo 22 años viéndolo», explicó. Zerboni describió lo cerca que estuvo de quedarse con el papel: «Esta vez que hice directamente el callback con él y que me dijo: ‘Me encantó, te está perfecto’. Estaba yo en Japón y me dijo: ‘Regresa la semana que entra para verte otra cosita y ya está’. Entonces no hubo un ‘la cagaste’, por eso también estaba yo bien emocionado. Error mío, ya lo sé. Nunca vamos a aprender los actores… realmente me vi trabajando con él en mi gran anhelo». A pesar del trago amargo, Zerboni mantuvo su respeto absoluto hacia el cineasta: «Anhelo que algún día pasará, no pasa nada. Le deseo mucha m***** que les vaya increíble en su proyecto porque siempre lo ha hecho bien. No se me dio esta vez, pero seguiré haciendo cine».