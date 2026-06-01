Aleska Génesis responde a rumores con Caramelo: “No somos parejas”
Publicado el01/06/2026 a las 11:00
- Aleska Génesis sobre Caramelo
- Compartieron casa, no relación
- Prioriza proyectos profesionales
Aleska Génesis reapareció en televisión este domingo como invitada en el programa Pica y se extiende, donde habló sin filtros sobre su vida personal y los rumores que la han rodeado en los últimos meses.
Durante la entrevista con Carlos Adyan y Lourdes Stephen, la exhabitante de La casa de los famosos fue cuestionada de forma directa sobre su situación sentimental actual.
“¿Hay novio?”, le preguntó Stephen en plena transmisión, buscando aclarar las versiones que circulaban en redes sociales.
La modelo venezolana respondió sin titubeos: “No, yo no tengo tiempo para novio”, dejando clara su postura ante la especulación.
El nombre de Caramelo entra en escena
La conversación tomó otro giro cuando Carlos Adyan mencionó su reciente viaje a Cap Cana, en República Dominicana, donde fue vista junto a Caramelo, ganador de La casa de los famosos All-Stars.
“Cómo que no tienes novio si estabas con Caramelo en Cap Cana”, lanzó el conductor, insinuando que podría existir algo más que una amistad.
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Aleska confirmó que sí coincidió con él en el destino caribeño, pero rechazó que estén iniciando una relación sentimental.
“No somos parejas”, afirmó con firmeza ante las cámaras, intentando frenar la narrativa que los vincula como pareja.
“Dormíamos en la misma casa”
La explicación no terminó de convencer a los conductores, especialmente cuando salió a relucir que ambos compartieron alojamiento durante su estancia en República Dominicana.
“Pero dormían en la misma casa”, insistió Adyan, dejando entrever que tenía información detallada sobre el viaje.
“Claro que dormimos en la misma casa, pero [no nada más los dos]”, aclaró la empresaria, subrayando que no estaban solos.
Con esa puntualización, buscó desmontar la idea de que existiera un romance oculto detrás del encuentro.
Proyectos en común, no romance
Lejos de evadir el tema, Aleska explicó que su viaje tuvo un trasfondo profesional y no sentimental.
“Estoy en conversaciones con Caramelo y su mánager porque tenemos muchos proyectos ahorita en República Dominicana”, detalló ante la audiencia.
La modelo insistió en que su prioridad actual es el trabajo y que su vínculo con el cantante se limita al ámbito laboral y amistoso.
“Yo soy una mujer de negocios, pero amigos, simplemente amigos y nada más”, concluyó, cerrando así el capítulo de rumores que la acompañaron tras su paso por el reality.