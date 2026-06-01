Aleska Génesis responde a rumores con Caramelo: “No somos parejas”

Aleska Génesis sobre Caramelo

Compartieron casa, no relación

Prioriza proyectos profesionales

Aleska Génesis reapareció en televisión este domingo como invitada en el programa Pica y se extiende, donde habló sin filtros sobre su vida personal y los rumores que la han rodeado en los últimos meses.

Durante la entrevista con Carlos Adyan y Lourdes Stephen, la exhabitante de La casa de los famosos fue cuestionada de forma directa sobre su situación sentimental actual.

“¿Hay novio?”, le preguntó Stephen en plena transmisión, buscando aclarar las versiones que circulaban en redes sociales.

La modelo venezolana respondió sin titubeos: “No, yo no tengo tiempo para novio”, dejando clara su postura ante la especulación.

El nombre de Caramelo entra en escena

La conversación tomó otro giro cuando Carlos Adyan mencionó su reciente viaje a Cap Cana, en República Dominicana, donde fue vista junto a Caramelo, ganador de La casa de los famosos All-Stars.

“Cómo que no tienes novio si estabas con Caramelo en Cap Cana”, lanzó el conductor, insinuando que podría existir algo más que una amistad.

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Aleska confirmó que sí coincidió con él en el destino caribeño, pero rechazó que estén iniciando una relación sentimental.

“No somos parejas”, afirmó con firmeza ante las cámaras, intentando frenar la narrativa que los vincula como pareja.