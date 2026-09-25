Mar Bonelly cumple un sueño con “Tierra de amor y coraje”: “Los sueños sí se hacen realidad”

Mar Bonelly Tierra de amor y coraje, su llegada a México, los rechazos que marcaron su carrera y el sueño de trabajar con “El Güero” Castro

Mar Bonelly da vida a Adela

México transformó su carrera como actriz

Los rechazos fortalecieron su camino profesional. Mar Bonelly está viviendo uno de esos momentos que permiten mirar hacia atrás y entender por qué valieron la pena los sacrificios. La actriz dominicana interpreta a Adela en Tierra de amor y coraje, un personaje que llega cargado de amor, resentimiento y deseos de venganza. En entrevista con Alonso Bañuelas para MundoNow, Bonelly habló sobre este nuevo reto profesional, pero también abrió la puerta a episodios mucho más personales: desde dejar República Dominicana a los 18 años hasta enfrentar rechazos, problemas de alimentación y comenzar desde cero en México. Adela, una mujer dividida entre el amor y la venganza Mar Bonelly no intenta presentar a Adela simplemente como la villana de la historia. Para ella, entender al personaje requiere mirar lo que ocurrió con Jerónimo, interpretado por Brandon Peniche, y una relación que Adela nunca consiguió superar. “Te faltó la descripción que es una mujer despechada totalmente”, respondió entre risas cuando Alonso Bañuelas mencionó algunas de las características del personaje. Para Adela, explicó, Jerónimo era el hombre con quien imaginaba envejecer y formar una familia. Ese futuro no ocurrió y la ruptura dejó al personaje atrapado entre dos emociones. “Ella tiene pues los dos sentimientos más fuertes que para mí son el amor y el odio”, explicó Bonelly sobre el conflicto que mueve a Adela. Aunque sus acciones podrían provocar rechazo entre el público, la actriz espera que los espectadores también alcancen a comprender de dónde vienen. “Yo creo que la vamos a odiar y justificar al mismo tiempo”, aseguró.

Mar Bonelly revela cómo fue trabajar con Brandon Peniche El proyecto también representó para Bonelly la oportunidad de compartir escenas con un elenco nuevo. Según relató, realizó su casting junto a Sofía Castro y Brandon Peniche, una experiencia que desde el principio sintió natural y relajada. La actriz tuvo palabras especialmente afectuosas para Peniche, con quien compartió buena parte de su trabajo. Lo describió como un actor del que pudo aprender, pero destacó también su comportamiento detrás de cámaras y su generosidad como compañero. Bonelly aprovechó el tema para hablar de un cambio que percibe dentro de las producciones. “Ya siento que no está de moda el ser divo, ser prepotente, tratar mal a la gente, porque todo se sabe”, afirmó. Para ella, el talento ya no es suficiente: una producción también necesita personas capaces de convivir durante meses. “Aparte de obviamente ser un buen actor”, dijo, se valora “que seas un buen compañero”.

De mirar telenovelas a trabajar con “El Güero” Castro Uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando Bañuelas le recordó que aquella niña que creció viendo telenovelas ahora forma parte de una producción de José Alberto “El Güero” Castro. La conexión de Bonelly con las telenovelas viene incluso desde su nombre. Durante la entrevista reveló que se llama María del Mar por Marimar, un dato que sorprendió al propio entrevistador y que ella presentó como una primicia. Al hablar de lo que significa alcanzar este momento profesional, la actriz se emocionó. “Siento que los sueños sí se hacen realidad”, confesó antes de recordar que, cuando estudiaba en el CEA, trabajar con un productor como Castro era una de sus grandes aspiraciones. Bonelly definió la actuación como una carrera de “persistencia y resistencia”. Los “no”, señaló, forman parte inevitable del oficio y no necesariamente significan falta de talento, sino que una determinada oportunidad quizá todavía no corresponde a ese momento de la vida.

El rechazo que comenzó en un concurso de belleza Esa manera de entender el fracaso también tiene raíces en su juventud. A los 18 años participó en Miss República Dominicana y no consiguió la corona, pese a las expectativas que tenía alrededor de aquella experiencia. Con el tiempo, su interpretación de aquel resultado cambió. “A veces el resultado no tiene que ver con qué tanto hiciste para llegar a la meta, simplemente es que a veces no te toca a ti”, reflexionó. La actriz asegura que acumular negativas también le enseñó a valorar de otra manera las oportunidades. Cuando finalmente llega un “sí”, explicó, la respuesta es de agradecimiento y de intentar estar plenamente presente para disfrutarlo.

Mar Bonelly: Dejó República Dominicana a los 18 años para perseguir su sueño Bonelly tomó una decisión decisiva muy joven: dejar República Dominicana y mudarse a México. Su objetivo estaba claro desde niña, cuando veía telenovelas como Rosalinda, Rubí y producciones protagonizadas por Thalía, además del fenómeno de RBD. En los cortes comerciales veía promociones del CEA de Televisa y pensaba: “Yo quiero estar ahí, yo quiero hacer novelas”. A los 18 años envió su casting, fue aceptada y comenzó una nueva etapa de su vida en México. Contrario a lo que podría esperarse al emigrar tan joven, aseguró que nunca tuvo el impulso de regresar por sentirse sola. “México es un país que te abraza”, dijo al recordar cómo encontró amistades y una comunidad que la acompañó desde sus primeros años. La adaptación también tuvo un componente profesional. Bonelly trabajó para neutralizar su acento dominicano, algo que considera necesario para interpretar determinados personajes dentro de la televisión mexicana.

Mar Bonelly: Un problema de alimentación que terminó convirtiéndose en propósito La conversación también abordó una etapa más delicada. Bonelly confirmó que sí enfrentó problemas relacionados con la alimentación y recordó como fundamental el acompañamiento de su madre, quien buscó apoyo profesional para enseñarle a comer de manera balanceada. “Algo oscuro puede convertirse en un propósito”, reflexionó. De ese proceso personal terminaría naciendo De Fit Store, su negocio de comida saludable y, según explicó durante la entrevista, el único emprendimiento que mantiene actualmente. Su experiencia en los concursos de belleza, aclaró, tampoco fue algo que considere negativo. Aunque le habría gustado ganar y llegar a Miss Universo, utilizó aquella plataforma para darse a conocer en República Dominicana y posteriormente trabajar en televisión y radio.