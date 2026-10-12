Ernesto Laguardia es tachado de tacaño por donar solo 55 dólares al Teletón y pedir más dinero a sus compañeros
Publicado el 12/10/2026 a las 14:13
- Laguardia donó 55 dólares al Teletón.
- Ese Pérez aportó unos 218 dólares
- Aldo Rendón aceptó donar 273 dólares
Llaman Ernesto Laguardia tacaño . El actor Ernesto Laguardia recibió críticas en redes sociales después de donar 1,000 pesos mexicanos (aproximadamente 55 dólares) durante el Teletón México 2026, mientras animaba a sus excompañeros de La Casa de los Famosos México a contribuir con cantidades superiores.
La controversia surgió porque Ese Pérez terminó aportando unos 218 dólares (4,000 pesos mexicanos), mientras que Aldo Rendón aceptó donar alrededor de 273 dólares (5,000 pesos mexicanos) durante una dinámica frente a las cámaras.
Aunque entre los tres sumaron 10,000 pesos (alrededor de 550 dólares), algunos internautas calificaron de “codo” al actor por pedir donativos mayores al suyo.
¿Por qué llamaron “codo” a Ernesto Laguardia?
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De acuerdo con Milenio, en una nota publicada el 11 de octubre por Karla Vázquez, los exhabitantes del reality participaron en una dinámica de recaudación durante el evento benéfico.
Laguardia pasó primero a realizar su donativo de 55 dólares (1,000 pesos mexicanos). Después llegó Ese Pérez, quien comentó que había preguntado cuánto dinero había entregado el actor.
El influencer anunció inicialmente una aportación de aproximadamente 82 dólares (1,500 pesos mexicanos), pero Laguardia lo retó a aumentar la cifra hasta unos 164 dólares (3,000 pesos mexicanos).
Ese Pérez aceptó primero donar alrededor de 109 dólares (2,000 pesos mexicanos). Sin embargo, tras la insistencia del actor, terminó anunciando una contribución de 218 dólares (4,000 pesos mexicanos).
Llaman Ernesto Laguardia tacaño y además también retó a Aldo Rendón[caption id="attachment_1696477" align="alignnone" width="768"] Ernesto Laguardia recibió críticas por donar aproximadamente 55 dólares (1,000 pesos mexicanos) al Teletón. Crédito: IG Ernesto Laguardia[/caption]
La dinámica continuó cuando Ernesto Laguardia se dirigió al estilista Aldo Rendón, quien se encontraba junto a ellos durante el evento.
“¿5 mil pesos?”, le preguntó el actor, proponiéndole una aportación equivalente a aproximadamente 273 dólares (5,000 pesos mexicanos).
Según Milenio, Rendón reaccionó entre risas y aceptó el reto. Así, las tres cantidades anunciadas sumaron 545 dólares (10,000 pesos mexicanos).
Las redes sociales cuestionan su donativo[caption id="attachment_1696476" align="alignnone" width="798"] Ese Pérez anunció una aportación de unos 218 dólares (4,000 pesos mexicanos) durante la dinámica. Captura IG Ernesto Laguardia[/caption]
En una publicación compartida por Laguardia sobre la dinámica, el actor escribió: “Aquí se dona porque se dona”, frase que acompañó las imágenes del encuentro.
Sin embargo, varios usuarios cuestionaron la diferencia entre las cantidades. “Mil y ¿qué es su quincena?”, comentó una seguidora, mientras otra escribió: “Sí, qué mal y qué codo se vio”.
También aparecieron comentarios como “Se vio miserable y muy vivo comprometiendo el dinero de los otros dos” y “Obligando a los demás a meterle más dinero cuando tú solo das mil”.
Las críticas se centraron principalmente en que Laguardia alentó a sus compañeros a aumentar sus aportaciones, aunque él había anunciado una cantidad menor.
Llaman Ernesto Laguardia tacaño y otros seguidores defienden a Ernesto Laguardia[caption id="attachment_1696475" align="alignnone" width="780"] Ernesto Laguardia recibió críticas por donar aproximadamente 55 dólares (1,000 pesos mexicanos) al Teletón. Captura IG Ernesto Laguardia[/caption]
No todos estuvieron de acuerdo con los señalamientos. Algunos usuarios consideraron que el actor consiguió motivar mayores contribuciones para una causa benéfica.
“Excelente que los hizo donar. Usted muy bien, Ernesto”, escribió una seguidora. Otra señaló: “Cada quien da lo que quiera, no es obligación competir”.
Una internauta también defendió que cualquier cantidad resulta valiosa: “Lo importante es donar, por eso nunca imponen una cantidad”.
Por ahora, las cifras conocidas corresponden a la dinámica difundida durante el evento. No hay información suficiente para establecer si Laguardia realizó otras aportaciones, por lo que no puede afirmarse que los 1,000 pesos representen todo su apoyo al Teletón.[caption id="attachment_1696472" align="alignnone" width="1200"] Ernesto Laguardia recibió críticas por donar aproximadamente 55 dólares (1,000 pesos mexicanos) al Teletón. Crédito: Mezcalent.[/caption]