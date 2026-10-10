Octubre se enciende con conciertos latinos en EEUU: Karol G, Chayanne y Don Omar lideran la agenda
Publicado el 10/10/2026 a las 17:28
- Karol G cantará en Texas.
- Chayanne recorrerá cinco ciudades estadounidenses.
- Don Omar anuncia siete conciertos.
La música latina tendrá un octubre lleno de espectáculos en Estados Unidos, con artistas que recorrerán escenarios de Texas, Florida, California y otras ciudades.
Desde el reguetón hasta las baladas románticas, el calendario reúne propuestas para distintas generaciones de hispanos que buscan disfrutar de sus artistas favoritos.
Karol G, Chayanne y Don Omar figuran entre los nombres destacados de una programación que también incluye música regional mexicana, rock y mariachi.
Los conciertos están anunciados en estadios, arenas y teatros, aunque los asistentes deberán confirmar las fechas y la disponibilidad de entradas.
Conciertos latinos en EEUU octubre 2026
Mañana será bonito. ✨ Karol G brings Tropitour to AT&T Stadium on Oct. 15. Make the night yours and Rally there with SAVE10 for 10% off your ride. 💗 #KarolG #Tropitour #Rally https://t.co/4uVGi9RY6t
— Rally (@RallyBus) October 8, 2026
Karol G tiene anunciada una presentación para el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, dentro de su gira internacional.
Chayanne continuará su recorrido el 16 de octubre en Las Vegas, el 18 en Glendale, el 24 en Miami, el 30 en Tampa y el 31 en Orlando.
Don Omar también prepara una serie de conciertos que comenzará el 15 de octubre en Washington D.C. y continuará por distintas ciudades estadounidenses.
Su calendario contempla Atlanta, San Antonio, Houston, El Paso, Ontario y Las Vegas, con presentaciones anunciadas hasta el 30 de octubre.
Los Tigres del Norte, Mon Laferte y Young Miko[caption id="attachment_1696264" align="alignnone" width="1200"] Conciertos latinos en EEUU octubre 2026. Foto Mezcalent[/caption]
Texas concentra varias actuaciones, incluida la presentación de Los Tigres del Norte el 10 de octubre en el Smart Financial Centre de Sugar Land.
Mon Laferte llegará al mismo recinto el 16 de octubre con su gira Femme Fatale Tour, acompañada por la cantautora Silvana Estrada.
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Ese día, Houston también recibirá al Mariachi Vargas de Tecalitlán y al Mariachi Nuevo Tecalitlán en el Arena Theatre.
Young Miko tiene previsto actuar el 24 de octubre en el Toyota Center de Houston, mientras Cristian Castro cantará en Sugar Land.
Arcángel y otros artistas latinos completan la agenda musical[caption id="attachment_1696263" align="alignnone" width="1200"] Foto Mezcalent[/caption]
Arcángel tiene anunciada una presentación para el 21 de octubre en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia, como parte de su gira mundial.
Juanes también figura en la programación de octubre, con una actuación anunciada para el día 4 en Sugar Land, Texas.
La variedad de géneros refleja el alcance de la música latina entre distintas generaciones y comunidades que residen en Estados Unidos.
Antes de comprar boletos, conviene revisar los sitios oficiales de artistas y recintos, pues los horarios, precios y presentaciones pueden modificarse.
Fuente: UNO TV.