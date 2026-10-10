Octubre se enciende con conciertos latinos en EEUU: Karol G, Chayanne y Don Omar lideran la agenda

Karol G cantará en Texas.

Chayanne recorrerá cinco ciudades estadounidenses.

Don Omar anuncia siete conciertos.

La música latina tendrá un octubre lleno de espectáculos en Estados Unidos, con artistas que recorrerán escenarios de Texas, Florida, California y otras ciudades.

Desde el reguetón hasta las baladas románticas, el calendario reúne propuestas para distintas generaciones de hispanos que buscan disfrutar de sus artistas favoritos.

Karol G, Chayanne y Don Omar figuran entre los nombres destacados de una programación que también incluye música regional mexicana, rock y mariachi.

Los conciertos están anunciados en estadios, arenas y teatros, aunque los asistentes deberán confirmar las fechas y la disponibilidad de entradas.

Conciertos latinos en EEUU octubre 2026

Mañana será bonito. ✨ Karol G brings Tropitour to AT&T Stadium on Oct. 15. Make the night yours and Rally there with SAVE10 for 10% off your ride. 💗 #KarolG #Tropitour #Rally https://t.co/4uVGi9RY6t — Rally (@RallyBus) October 8, 2026

Karol G tiene anunciada una presentación para el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, dentro de su gira internacional.

Chayanne continuará su recorrido el 16 de octubre en Las Vegas, el 18 en Glendale, el 24 en Miami, el 30 en Tampa y el 31 en Orlando.

Don Omar también prepara una serie de conciertos que comenzará el 15 de octubre en Washington D.C. y continuará por distintas ciudades estadounidenses.

Su calendario contempla Atlanta, San Antonio, Houston, El Paso, Ontario y Las Vegas, con presentaciones anunciadas hasta el 30 de octubre.