Jennifer Barreto conquista Miss Universo 2026

República Dominicana obtiene el segundo lugar.

Venezuela completa el podio del certamen

¡Puerto Rico celebra una nueva corona! Jennifer Barreto se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2026 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La representante puertorriqueña conquistó el título de la edición número 75 del certamen, imponiéndose a Melissa Núñez, de República Dominicana, quien obtuvo el segundo lugar después de llegar a la última etapa de la competencia.

De acuerdo con la cobertura en vivo de TV Azteca, Barreto fue anunciada como la nueva Miss Universo después de una noche marcada por el protagonismo de las representantes latinoamericanas.

La actualización de la transmisión confirmó: “Jennifer Barreto se corona esta noche como Miss Universo 2026”, mientras República Dominicana consiguió la posición de primera finalista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

¿Cómo quedó el Top 5 de Miss Universo 2026?

Tres representantes de Latinoamérica y el Caribe ocuparon las primeras posiciones del concurso, mientras Filipinas y Nueva Zelanda completaron el grupo de cinco finalistas.

El resultado definitivo, según TV Azteca, fue el siguiente:

1. Puerto Rico: Jennifer Barreto, ganadora de Miss Universo 2026.

2. República Dominicana: Melissa Núñez, segundo lugar.

3. Venezuela: Clara Vegas, tercer lugar.

4. Filipinas: Bea Millan-Windorski, cuarto lugar.

5. Nueva Zelanda: Georgia Waddington, quinto lugar.

El triunfo de Barreto tuvo un significado especial porque Puerto Rico fue también el país anfitrión de la ceremonia.

¿Qué dijo Jennifer Barreto durante la final?

Antes de recibir la corona, Jennifer Barreto participó en la ronda de preguntas, una etapa en la que las cinco finalistas debieron responder ante el jurado.

La representante de Puerto Rico habló sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y señaló que esta tecnología llegó para quedarse, por lo que resulta fundamental aprender a utilizarla sin perder los valores humanos.

En otra intervención, las participantes respondieron qué necesita el mundo de sus líderes. Entre los temas mencionados destacaron la responsabilidad, la educación, la empatía y la capacidad de escuchar a las comunidades.

República Dominicana y Venezuela también destacan

Melissa Núñez consiguió el segundo lugar para República Dominicana. Durante la competencia, la candidata habló sobre la importancia de inculcar valores desde la infancia para que los jóvenes aprendan a expresar sus ideas.

Por su parte, Clara Vegas, de Venezuela, terminó en la tercera posición. En la ronda de preguntas destacó la autenticidad como una cualidad que permitiría inspirar a otras mujeres a valorarse.

Las tres representantes latinoamericanas consiguieron superar las etapas de traje de baño y vestido de noche antes de llegar a la definición del certamen.

Fátima Bosch entrega la corona y México queda fuera

La mexicana Fátima Bosch realizó su última pasarela como Miss Universo antes de entregar la corona a su sucesora. Durante su aparición utilizó una banda con la leyenda “Viva Cristo Rey”.

México, representado por María Vargas, había quedado eliminado previamente al no conseguir un lugar entre las 12 semifinalistas.

La ceremonia también incluyó un homenaje a antiguas reinas fallecidas y el anuncio de que Costa Rica será la próxima sede de Miss Universo.

¿Quiénes son las cinco finalistas de Miss Universo 2026?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

¡Latinoamérica tiene tres representantes entre las cinco mujeres que buscan la corona de Miss Universo 2026! Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana consiguieron avanzar al Top 5 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Las representantes Clara Vegas, Jennifer Barreto y Melissa Núñez lograron superar la ronda de vestidos de noche y continúan en la competencia junto con las candidatas de Filipinas y Nueva Zelanda.

De acuerdo con la cobertura en vivo de TV Azteca, las cinco finalistas fueron anunciadas en el siguiente orden:

1. Filipinas: Bea Millan-Windorski.

2. Nueva Zelanda: Georgia Waddington.

3. Venezuela: Clara Vegas.

4. República Dominicana: Melissa Núñez.

5. Puerto Rico: Jennifer Barreto.

Las cinco participantes disputan el título de la edición número 75 del certamen, cuya sede es el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana destacan entre las finalistas

Venezuela consiguió uno de los lugares más importantes de la noche con Clara Vegas, quien desfiló ante el jurado con un vestido de corte sirena en tonalidad plateada.

La representante venezolana había logrado superar previamente la ronda de traje de baño, asegurando su participación entre las 12 semifinalistas antes de avanzar al grupo definitivo de cinco candidatas.

Por su parte, Melissa Núñez, de República Dominicana, consiguió el cuarto lugar en el orden de anuncios del Top 5. Durante la pasarela de vestidos de noche lució un diseño blanco.

Jennifer Barreto completó la lista de finalistas y mantiene a Puerto Rico en la competencia por la corona. La representante anfitriona desfiló con un vestido beige adornado con aplicaciones y pedrería plateada.

Filipinas y Nueva Zelanda también buscan el título

Las otras dos finalistas son Bea Millan-Windorski, de Filipinas, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, quienes consiguieron superar las diferentes etapas de evaluación.

La representante filipina destacó durante la ronda de vestidos de noche con un diseño blanco que incluía transparencias y detalles de vuelo en el mismo tono.

Nueva Zelanda, por su parte, estuvo representada por Georgia Waddington, quien apareció en la pasarela con un vestido rojo antes de asegurar su clasificación.

México queda eliminado de Miss Universo 2026

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

México se quedó sin posibilidades de conquistar su quinta corona de Miss Universo. María Vargas, representante mexicana en Miss Universo 2026, no consiguió avanzar al Top 12 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La concursante, originaria de Copalita, Zapopan, Jalisco, había logrado colocarse entre las 30 semifinalistas, pero su participación terminó después de la ronda de traje de baño, una de las etapas decisivas del certamen.

De acuerdo con la cobertura en vivo de Dulce Olvera y la información difundida por TV Azteca, la mexicana fue una de las participantes más aplaudidas, aunque no obtuvo los votos necesarios del jurado para continuar.

La actualización del certamen confirmó: “María Vargas NO logra asegurar su lugar en el top de las 12 finalistas”.