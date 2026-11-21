Pablo Lyle podría salir de prisión en diciembre: ¿qué pasará con el actor mexicano?
Publicado el 21/11/2026 a las 14:46
El actor mexicano Pablo Lyle podría recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre de 2026, según los registros del Departamento de Correcciones de Florida.
Sin embargo, la fecha todavía no es definitiva. Las autoridades penitenciarias advierten que está sujeta a revisión y podría modificarse antes de su liberación.
Lyle cumple una condena por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que falleció después de un enfrentamiento vial ocurrido en Miami en 2019.
Su posible salida de prisión abre nuevas interrogantes sobre su futuro en Estados Unidos, especialmente ante la incertidumbre de un eventual procedimiento migratorio.
¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de prisión en Florida?
Pablo Lyle podría salir de prisión a finales de diciembre: qué pasará con él tras cumplir su condena
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El 29 de diciembre aparece como la fecha prevista para la liberación del actor, de acuerdo con la información penitenciaria proporcionada sobre su caso.
No obstante, este registro no constituye una garantía de que Lyle abandone la cárcel ese día, pues las autoridades pueden actualizar su situación.
La posible liberación se produciría casi cuatro años después de que un tribunal de Florida le impusiera una sentencia de cinco años de prisión.
Además de la pena carcelaria, el actor recibió ocho años de libertad condicional, una disposición judicial que seguirá siendo relevante después de su encarcelamiento.
¿Por qué fue condenado Pablo Lyle en Miami?
Las autoridades de Florida han revelado el día exacto en el que Pablo Lyle saldrá de prisión, sin embargo no quedará en libertad por completo, pues deberá seguir su proceso migratorio https://t.co/dyB4SIJleI
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El caso comenzó en marzo de 2019, cuando Lyle protagonizó una discusión de tránsito con Juan Ricardo Hernández en una vía de Miami.
Durante el altercado, el actor golpeó al hombre de 63 años, quien sufrió lesiones graves y falleció cuatro días después en un hospital.
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El incidente dio origen a un proceso penal que atrajo atención tanto en México como en Estados Unidos por la trayectoria televisiva del acusado.
En febrero de 2023, Lyle fue sentenciado por homicidio involuntario, delito por el que recibió cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional.
¿Pablo Lyle podría enfrentar problemas migratorios al salir?
Una de las principales dudas es si el actor mexicano enfrentará algún procedimiento ante las autoridades migratorias estadounidenses cuando termine su estancia en prisión.
Hasta ahora, la información disponible no confirma que exista una orden de deportación ni que se haya iniciado un procedimiento migratorio relacionado con su liberación.
En Estados Unidos, determinadas condenas penales pueden tener consecuencias migratorias para ciudadanos extranjeros, aunque estas dependen de las circunstancias legales de cada persona.
Por ello, no sería correcto afirmar que Lyle será deportado automáticamente después de salir de prisión, sin una confirmación oficial sobre su situación migratoria.
Lo que sigue para Pablo Lyle tras su posible liberación
La próxima fecha clave será el 29 de diciembre, siempre que el Departamento de Correcciones de Florida mantenga sin cambios el registro de liberación.
También quedará pendiente conocer cómo se aplicarán las condiciones de libertad condicional y si las autoridades migratorias adoptarán alguna medida en su caso.
Por ahora, la posible salida de Pablo Lyle representa un avance hacia el cumplimiento de su condena, pero no resuelve todas las preguntas sobre su futuro.
Fuente: Telemundo