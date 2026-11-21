El actor mexicano Pablo Lyle podría recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre de 2026, según los registros del Departamento de Correcciones de Florida.

Sin embargo, la fecha todavía no es definitiva. Las autoridades penitenciarias advierten que está sujeta a revisión y podría modificarse antes de su liberación.

Lyle cumple una condena por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que falleció después de un enfrentamiento vial ocurrido en Miami en 2019.

Su posible salida de prisión abre nuevas interrogantes sobre su futuro en Estados Unidos, especialmente ante la incertidumbre de un eventual procedimiento migratorio.

¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de prisión en Florida?

Pablo Lyle podría salir de prisión a finales de diciembre: qué pasará con él tras cumplir su condena Más información en el primer comentario 👇 https://t.co/c3LWPhhUHl — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) November 19, 2026

El 29 de diciembre aparece como la fecha prevista para la liberación del actor, de acuerdo con la información penitenciaria proporcionada sobre su caso.

No obstante, este registro no constituye una garantía de que Lyle abandone la cárcel ese día, pues las autoridades pueden actualizar su situación.

La posible liberación se produciría casi cuatro años después de que un tribunal de Florida le impusiera una sentencia de cinco años de prisión.

Además de la pena carcelaria, el actor recibió ocho años de libertad condicional, una disposición judicial que seguirá siendo relevante después de su encarcelamiento.