Pablo Lyle de luto: muere su padre Jorge Lyle mientras el actor está en prisión

Pablo Lyle de luto

Fallece padre del actor

Permiso fue negado

El padre del actor mexicano Pablo Lyle murió este 13 de junio a los 77 años, luego de varios días en estado delicado tras sufrir una caída. Además, el deceso ocurrió después de que su salud se complicara significativamente en una casa de reposo donde recibía atención especializada.

Diversos reportes indican que el accidente doméstico agravó su condición, ya debilitada por una enfermedad previa. El hombre vivía bajo cuidados permanentes debido al Alzheimer que enfrentaba desde hace tiempo.

Medios como Revista Fama y otros portales confirmaron que el deterioro fue rápido tras la caída. La combinación de la enfermedad y el accidente resultó determinante en el desenlace.

El caso ha generado atención debido al contexto familiar que rodea al actor. La noticia se difundió ampliamente en redes y medios durante el fin de semana.

Intento fallido de despedida

En los días previos al fallecimiento, surgió la posibilidad de que Pablo Lyle pudiera visitar a su padre. Se habló de un permiso especial contemplado en la legislación de Florida.

La periodista Inés Moreno había señalado que existía esa opción legal para casos humanitarios. Sin embargo, la autorización nunca se concretó.

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El periodista Raúl Gutiérrez confirmó la negativa y el desenlace poco después. «Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle… el actor intentaba obtener un permiso humanitario», escribió en redes.

«Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido y… se confirmó el fallecimiento», añadió en su mensaje. La noticia dejó en evidencia la imposibilidad de un último encuentro entre padre e hijo.