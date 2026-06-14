Pablo Lyle de luto: muere su padre Jorge Lyle mientras el actor está en prisión
Publicado el14/06/2026 a las 09:40
- Pablo Lyle de luto
- Fallece padre del actor
- Permiso fue negado
El padre del actor mexicano Pablo Lyle murió este 13 de junio a los 77 años, luego de varios días en estado delicado tras sufrir una caída. Además, el deceso ocurrió después de que su salud se complicara significativamente en una casa de reposo donde recibía atención especializada.
Diversos reportes indican que el accidente doméstico agravó su condición, ya debilitada por una enfermedad previa. El hombre vivía bajo cuidados permanentes debido al Alzheimer que enfrentaba desde hace tiempo.
Medios como Revista Fama y otros portales confirmaron que el deterioro fue rápido tras la caída. La combinación de la enfermedad y el accidente resultó determinante en el desenlace.
El caso ha generado atención debido al contexto familiar que rodea al actor. La noticia se difundió ampliamente en redes y medios durante el fin de semana.
Intento fallido de despedida
En los días previos al fallecimiento, surgió la posibilidad de que Pablo Lyle pudiera visitar a su padre. Se habló de un permiso especial contemplado en la legislación de Florida.
La periodista Inés Moreno había señalado que existía esa opción legal para casos humanitarios. Sin embargo, la autorización nunca se concretó.
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El periodista Raúl Gutiérrez confirmó la negativa y el desenlace poco después. «Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle… el actor intentaba obtener un permiso humanitario», escribió en redes.
«Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido y… se confirmó el fallecimiento», añadió en su mensaje. La noticia dejó en evidencia la imposibilidad de un último encuentro entre padre e hijo.
Una enfermedad que marcó sus últimos años
Jorge Lyle enfrentaba desde hacía al menos dos años un diagnóstico de Alzheimer. Por esta razón, su familia optó por trasladarlo a un centro especializado.
El lugar le brindaba atención constante, considerando el avance de la enfermedad. Su estado requería vigilancia permanente y asistencia médica continua.
El accidente dentro de la institución fue un punto crítico en su condición. Tras la caída, su salud se deterioró rápidamente en cuestión de días.
La situación evidenció la fragilidad en la que se encontraba en sus últimos meses. Su entorno ya estaba marcado por una condición progresiva y compleja.
Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente.
Sin… pic.twitter.com/BZMrtLUZWs
— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 14, 2026
Un adiós en medio de la condena
La muerte ocurre mientras Pablo Lyle permanece en prisión en Estados Unidos. El actor cumple una sentencia tras ser declarado culpable en 2023.
El caso por el que fue condenado está relacionado con la muerte de Juan Hernández. Desde entonces, su situación legal ha limitado su contacto con el exterior.
El fallecimiento de su padre añade un capítulo personal difícil en ese contexto. La imposibilidad de despedirse ha sido uno de los aspectos más comentados.
El caso refleja el impacto de las circunstancias legales en momentos familiares críticos. Un desenlace que deja una despedida marcada por la distancia y la ausencia, señaló ‘Univisión‘.