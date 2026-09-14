Edwin Luna y Kimberly Flores ponen pausa a su matrimonio tras nueve años: “No buscamos culpables”
Publicado el14/09/2026 a las 14:59
- Edwin Luna Kimberly Flores confirma pausa tras nueve años
- Edwin Luna descarta ruptura definitiva
- Ambos piden privacidad para su familia.
Edwin Luna Kimberly Flores atraviesan un momento decisivo en su relación. Después de nueve años juntos, el cantante confirmó este 14 de septiembre que ambos acordaron hacer una pausa, aunque dejó claro que por ahora no están hablando de divorcio ni de una separación definitiva.
“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, informó el vocalista de La Trakalosa de Monterrey mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram, según reportaron Univision, López-Dóriga y Excélsior.
Edwin Luna y Kimberly Flores no hablan de divorcio
Uno de los puntos que Edwin Luna quiso aclarar desde el principio es que esta decisión no significa necesariamente el final de su historia con Kimberly Flores. La pareja pretende utilizar este tiempo para evaluar su relación sin presiones.
“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva”, explicó el cantante. Según su mensaje, quieren darse “la oportunidad de volver a mirarnos como al principio” y descubrir si todavía pueden elegirse nuevamente como pareja.
Luna también enfatizó que continuarán presentes en la vida del otro. Los vínculos familiares construidos durante estos años, aseguró, seguirán siendo una prioridad independientemente de lo que ocurra con su matrimonio.
“Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, expresó.
Edwin Luna Kimberly Flores: “No buscamos culpables”
Ver esta publicación en Instagram
El cantante también pidió evitar especulaciones sobre las razones detrás de la pausa. Hasta el momento, ni Edwin Luna ni Kimberly Flores han revelado un problema específico que haya provocado su decisión.
“No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”, señaló Luna. Además, pidió que las versiones ajenas a ellos sean tomadas con prudencia mientras atraviesan este proceso en privado.
Otra de sus principales preocupaciones son sus hijos. El intérprete explicó que ambos están tratando de tomar las mejores decisiones procurando que sus hijos y demás seres queridos resulten “lo menos afectados posibles”.
Una relación que comenzó en 2017
Ver esta publicación en Instagram
De acuerdo con Univision, López-Dóriga y Excélsior, Edwin Luna y Kimberly Flores iniciaron su relación en 2017. En julio de 2018 dieron la bienvenida a Gianna, su hija en común, aunque los dos ya tenían hijos de relaciones anteriores.
La pareja contrajo matrimonio en 2019. Su ceremonia religiosa se celebró el 27 de julio de ese año en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y fue transmitida por televisión.
En 2023 volvieron a celebrar su unión con una renovación de votos durante un viaje a Las Vegas, según recordó Univision al informar sobre la actual pausa matrimonial.
La pareja ya había enfrentado una crisis
Esta no es la primera ocasión en que Edwin Luna y Kimberly Flores atraviesan públicamente dificultades como pareja. Excélsior recordó que en 2021 vivieron una crisis después de la participación de Kimberly en La Casa de los Famosos.
Posteriormente, ambos hablaron de una reconciliación y de haber recurrido a terapia de pareja. Ahora, cinco años después de aquel episodio, prefieren detenerse nuevamente para determinar cuál será el siguiente capítulo de su relación.
Por el momento, no existe un anuncio de divorcio, tampoco se ha informado cuánto durará esta pausa. La única versión pública es la compartida por Edwin Luna: quieren tiempo, privacidad y la oportunidad de saber si pueden “volver a elegirse”.
Fuentes: Univision, López-Dóriga y Excélsior.