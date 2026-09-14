Edwin Luna y Kimberly Flores ponen pausa a su matrimonio tras nueve años: “No buscamos culpables”

Edwin Luna Kimberly Flores confirma pausa tras nueve años

Edwin Luna descarta ruptura definitiva

Ambos piden privacidad para su familia.

Edwin Luna Kimberly Flores atraviesan un momento decisivo en su relación. Después de nueve años juntos, el cantante confirmó este 14 de septiembre que ambos acordaron hacer una pausa, aunque dejó claro que por ahora no están hablando de divorcio ni de una separación definitiva.

“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, informó el vocalista de La Trakalosa de Monterrey mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram, según reportaron Univision, López-Dóriga y Excélsior.

Edwin Luna y Kimberly Flores no hablan de divorcio

Uno de los puntos que Edwin Luna quiso aclarar desde el principio es que esta decisión no significa necesariamente el final de su historia con Kimberly Flores. La pareja pretende utilizar este tiempo para evaluar su relación sin presiones.

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva”, explicó el cantante. Según su mensaje, quieren darse “la oportunidad de volver a mirarnos como al principio” y descubrir si todavía pueden elegirse nuevamente como pareja.

Luna también enfatizó que continuarán presentes en la vida del otro. Los vínculos familiares construidos durante estos años, aseguró, seguirán siendo una prioridad independientemente de lo que ocurra con su matrimonio.

“Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, expresó.