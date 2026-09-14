¡Como a Mario Guevara! ICE detiene al periodista nicaragüense y en su país lo habían declarado «traidor a la patria» (FOTO)

ICE detiene Luis Galeano al periodista nicaragüense, crítico del Gobierno de Nicaragua y privado de su nacionalidad en 2023.

CE detuvo en Florida al periodista nicaragüense Luis Galeano

Galeano fue privado de la nacionalidad nicaragüense y declarado “traidor a la patria”

Organizaciones y opositores nicaragüenses han pedido que se considere su situación ICE detiene Luis Galeano. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo este lunes en Florida al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE«, publicó la plataforma Café con Voz, que dirige el comunicador con su esposa, Deykell Santamaría, desde el exilio en Miami. ¿No podrá regresar a su país? Fue declarado «traidor a la patria» La placa de YouTube que certifica que el saborcito de estar informados ha alcanzado los 100 mil suscriptores y que ha cumplido con los requisitos para merecerla. Gracias a Dios y a nuestros suscriptores, así como a la gente que ha confiado en nosotros. ¡Firmes y Dignos! pic.twitter.com/p8O6If6LsX — Café con Voz (@CafeconVozNi) October 25, 2024 Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado «traidor a la patria», privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023 junto a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, entre una lista de 94 personas. Su esposa confirmó a periodistas que Galeano se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido y que posteriormente la llamó desde una estación de policía en Orlando, Florida.

ICE detiene Luis Galeano: En 2018 abandonó su país #URGENTE

Periodista nicaragüense Luis Galeano ha sido retenido por ICE.#LaMesaRedonda #Nicaragua pic.twitter.com/3l7hFLTPgS — La Mesa Redonda (@lamesaredondan1) September 14, 2026 Galeano abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, según informó entonces, tras la orden de captura girada por un juez de Managua, en medio de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de ese año. El comunicador, que trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y que fue redactor de la delegación de Nicaragua de la Agencia EFE (2004-2006), transmitía su programa en el canal 100 % Noticias que fue allanado por la Policía Nacional, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, y posteriormente sus oficinas fueron decomisadas.

Solidaridad para el periodista #URGENTE #ALERTA | Líderes políticos opositores al régimen Ortega-Murillo piden a las autoridades de EE. UU. que el caso de Luis Galeano sea atendido tomando en cuenta su condición de perseguido olítico en Nicaragua. pic.twitter.com/OmxdWJ3qjW — DaríoMedios Internacional (@DarioMedios) September 14, 2026 Organizaciones políticas, periodistas y opositores en el exilio se han solidarizado con Galeano o abogado por su liberación. «Solicitamos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos valorar la situación en que se encuentra el periodista opositor Luis Galeano. Es un perseguido político por la dictadura sandinista de Murillo-Ortega en Nicaragua ¡Nuestra solidaridad con Luis!», publicó en sus redes sociales la Gran Confederación Opositora Nicaragüense El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro dijo en un audio enviado a los medios que Galeano «es un distinguido periodista nicaragüense que ha luchado por la libertad de expresión, por la verdad, por la justicia en Nicaragua», y advirtió de que «su vida correría extremo riesgo de ser deportado hacia Nicaragua». «Luis es un perseguido político y merece ser atendido en los Estados Unidos como un asilado político. Hacemos un llamado a las autoridades que tomen en consideración la lucha por la libertad de expresión de Luis Galeano, de su programa, por el bien de Nicaragua y también de su familia», abogó Chamorro.