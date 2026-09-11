Asesinato de El Piturris: influencer mexicano muere a tiros mientras trabajaba en una taquería
Publicado el11/09/2026 a las 10:52
- El Piturris tenía 37 años
- Fue atacado en Ciudad Obregón
- Fiscalía de Sonora investiga homicidio.
Asesinato de El Piturris. José Luis Esparza, conocido en redes sociales como “El Piturris”, murió este jueves 10 de septiembre después de ser atacado con arma de fuego en Ciudad Obregón, Sonora. El creador de contenido tenía 37 años y se encontraba en un establecimiento de la colonia Reforma cuando ocurrió la agresión.
De acuerdo con CNN en Español, que cita un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, un hombre disparó contra Esparza y posteriormente escapó del lugar junto con otra persona a bordo de una motocicleta.
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Las autoridades localizaron dos casquillos calibre .40 en la escena, los cuales serán sometidos a análisis periciales. La Fiscalía señaló que las investigaciones buscan “establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio”.
Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas por el ataque.
Asesinato de El Piturris; ¿Quién era “El Piturris”?
#Urgente 🚨 I El taquero y creador de contenido digital José Luis “N”, conocido popularmente como “El Piturris”, fue asesinado a balazos mientras laboraba en su establecimiento ubicado en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, #Sonora.
De acuerdo con informes de la Fiscalía… pic.twitter.com/RJ6mrVCe75
— Josue Aguilar (@josuealeexis) September 10, 2026
José Luis Esparza había conseguido una importante presencia en redes sociales gracias a su contenido humorístico y cotidiano. CNN en Español señala que sus cuentas de Facebook e Instagram acumulaban, en conjunto, más de 116,000 seguidores.
Sus publicaciones frecuentemente lo mostraban en plazas, gimnasios, estadios de béisbol y otros sitios públicos. También compartía contenido relacionado con reuniones, fiestas y música regional.
La Razón informó que Esparza no había abandonado el oficio familiar de taquero pese al crecimiento de su popularidad en internet. El medio señala que trabajaba en Los Güichos, negocio dedicado a los tacos de cabeza de res y ligado a una tradición iniciada por su abuelo.
El Financiero también reportó que el ataque ocurrió mientras el influencer se encontraba trabajando en una taquería de Ciudad Obregón. La Fiscalía confirmó que la agresión ocurrió en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Reforma.
Asesinato de El Piturris: Su participación en el pódcast La Guarida
El influencer José Luis Esparza, conocido como «El Piturris» o «El Wichito» fue atacado a balazos mientras atendía su taquería en Ciudad Obregón, Sonora. Según testigos, un sujeto llegó al negocio, ordenó y tras recibir su comida, le disparó en al menos dos ocasiones. pic.twitter.com/f18HWQWzn5
— Nacho Lozano (@nacholozano) September 11, 2026
“El Piturris” también colaboraba con el proyecto digital Desde la O y participaba en el pódcast La Guarida. Tras conocerse su muerte, el equipo expresó públicamente el dolor por la pérdida de su compañero.
“Nuestro corazón está roto en mil pedazos”, escribió Desde la O en Facebook después del ataque. En otra publicación señalaron que su amigo había sido “víctima de un ataque directo”.
Según CNN en Español, su última colaboración con el proyecto había sido publicada apenas un día antes de su asesinato. El episodio disponible en YouTube se acercaba a las 9,000 reproducciones.
Violencia contra influencers en México
🚨 Asesinan al creador de contenido “El Piturris” en Ciudad Obregón 🕊️
José Luis, conocido en redes como “El Piturris” o “El Wichito”, fue atacado a balazos mientras se encontraba atendiendo una taquería ubicada en el fraccionamiento Reforma, en el cruce de las calles Chihuahua… pic.twitter.com/lLWQZOhmjR
— Insurgente MX (@InsurgenteMX_) September 11, 2026
El asesinato de Esparza se suma a otros ataques recientes contra creadores de contenido en México. CNN recordó el caso de César Gastélum, asesinado el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo afuera de un restaurante en Culiacán, Sinaloa.
El medio también documentó que nueve influencers habían sido asesinados en Sinaloa durante los últimos dos años, en un periodo marcado por un aumento de la violencia relacionado con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Otro caso que generó conmoción fue el de Valeria Márquez, influencer de belleza asesinada durante una transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.
En el caso de “El Piturris”, las autoridades de Sonora mantienen abierta la investigación y, hasta ahora, no han establecido públicamente qué motivó el ataque.