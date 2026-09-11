Asesinato de El Piturris: influencer mexicano muere a tiros mientras trabajaba en una taquería

El Piturris tenía 37 años

Fue atacado en Ciudad Obregón

Fiscalía de Sonora investiga homicidio.

Asesinato de El Piturris. José Luis Esparza, conocido en redes sociales como “El Piturris”, murió este jueves 10 de septiembre después de ser atacado con arma de fuego en Ciudad Obregón, Sonora. El creador de contenido tenía 37 años y se encontraba en un establecimiento de la colonia Reforma cuando ocurrió la agresión.

De acuerdo con CNN en Español, que cita un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, un hombre disparó contra Esparza y posteriormente escapó del lugar junto con otra persona a bordo de una motocicleta.

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Las autoridades localizaron dos casquillos calibre .40 en la escena, los cuales serán sometidos a análisis periciales. La Fiscalía señaló que las investigaciones buscan “establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio”.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas por el ataque.

Asesinato de El Piturris; ¿Quién era “El Piturris”?

#Urgente 🚨 I El taquero y creador de contenido digital José Luis “N”, conocido popularmente como “El Piturris”, fue asesinado a balazos mientras laboraba en su establecimiento ubicado en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, #Sonora. De acuerdo con informes de la Fiscalía… pic.twitter.com/RJ6mrVCe75 — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 10, 2026

José Luis Esparza había conseguido una importante presencia en redes sociales gracias a su contenido humorístico y cotidiano. CNN en Español señala que sus cuentas de Facebook e Instagram acumulaban, en conjunto, más de 116,000 seguidores.

Sus publicaciones frecuentemente lo mostraban en plazas, gimnasios, estadios de béisbol y otros sitios públicos. También compartía contenido relacionado con reuniones, fiestas y música regional.

La Razón informó que Esparza no había abandonado el oficio familiar de taquero pese al crecimiento de su popularidad en internet. El medio señala que trabajaba en Los Güichos, negocio dedicado a los tacos de cabeza de res y ligado a una tradición iniciada por su abuelo.

El Financiero también reportó que el ataque ocurrió mientras el influencer se encontraba trabajando en una taquería de Ciudad Obregón. La Fiscalía confirmó que la agresión ocurrió en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Reforma.