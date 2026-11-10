¿Alguna vez sentiste que no eres del todo de aquí ni del todo de allá? Eso es justo lo que canta Sofia Monroy, cantautora sueco-mexicana de 27 años y nominada a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026. Habló con EFE desde Ciudad de México en una entrevista firmada por Ana Báez y publicada el lunes 9 de noviembre.

¿Quién es y qué quiere contar?

Monroy creció en Luleå, Suecia, y hace tres años se mudó a México para reconectar con sus raíces. Allí aprendió español desde cero. Su primer disco fue "Morena" (2025) y ahora presenta el segundo, "WO[E]MAN", con 11 canciones y un cortometraje dirigido por Jesús Soto Fuentes y Manuel Gómez González.

Según EFE, a ella no le interesa "seguir las reglas" de la industria, sino explorar su "dualidad" con temas en español y en inglés que desafían los roles de género. ¿De dónde sale esa idea? Ella misma lo explica: "Mi papá falleció cuando tenía once años y mi mamá se encargó de trabajar y de cuidar a cuatro hijos. Entonces, no crecí en un entorno con roles de género establecidos y este disco nace de eso, de la pregunta: ¿qué significa ser mujer?".

¿Qué significa "WO[E]MAN"?

El título juega con la palabra en inglés para mujer, y Monroy dice que significa "hombre triste". Así lo cuenta: "No soy ni mexicana ni sueca y este es el primer disco en el que abrazo esa dualidad. Además, me permito explorar el término WO[E]MAN, que significa 'hombre triste'. Me di cuenta de que dentro de mí hay un hombre triste que pone ciertas ideas en mi cabeza".

¿Por qué canta en español y no en sueco?

Escribe canciones en inglés desde hace diez años y ahora quiere pasarlas cada vez más al español, un idioma que le "estimula" por lo que representa el "ritmo latino" en el mundo. Y sobre el sueco, es directa: "Nunca he sido de seguir las reglas, así que nunca quise cantar en sueco. También es cierto que solo hay diez millones de personas que entienden el idioma".

Su oído tiene dos mundos. Por un lado, Luis Miguel y Alejandro Fernández, a quienes escuchaba su padre, de origen mexicano, en "Tapachula", el restaurante que tuvo en Suecia hasta su muerte. Por el otro, el pop sueco de ABBA, Robyn, Icona Pop y Zara Larsson.

¿Contra quién compite?