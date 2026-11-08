El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano confirmó una segunda denuncia contra el actor. La investigación apenas comienza y sus representantes legales mantienen bajo reserva los detalles.

Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por presunta violación, según confirmó el despacho Vega Mac Gregor Arellano, que representa a la denunciante.

- Por qué importa: Se trata de una acusación distinta a la presentada en abril por una modelo estadounidense. Ambas denuncias deben investigarse por separado.

Vadhir Derbez enfrenta otra denuncia por violación

La Fiscalía de la CDMX confirmó que existe una orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez por el delito de violación, derivada de una denuncia por hechos ocurridos el pasado mes de abril. Sin embargo, debido a un juicio de amparo promovido por su defensa, la orden quedó sin efectos y el actor enfrentará el proceso en libertad. Las autoridades continúan con la investigación y señalaron que, hasta el momento, el investigado no ha respondido a los citatorios para comparecer ante la justicia. — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 7, 2026

El abogado Leopoldo Vega confirmó el 5 de noviembre que una segunda persona presentó una denuncia contra el hijo del comediante Eugenio Derbez.

“Es una nueva víctima y pues la investigación va a seguir en curso”, declaró el especialista durante una entrevista con medios como ¡Siéntese Quien Pueda!

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Vega pidió prudencia ante la gravedad de los señalamientos y evitó revelar información sobre la identidad de la denunciante o las circunstancias del presunto delito.

- El dato: El despacho confirmó mediante un comunicado del 4 de noviembre que la nueva denuncia señala a Derbez por el presunto delito de violación.

“Hay que ser muy respetuosos de esta investigación, es un tema muy delicado, muy sensible”, expresó el abogado al referirse al proceso.