Vadhir Derbez suma nueva denuncia por presunta violación: “Es un tema muy delicado”
Publicado el 08/11/2026 a las 06:00
El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano confirmó una segunda denuncia contra el actor. La investigación apenas comienza y sus representantes legales mantienen bajo reserva los detalles.
Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por presunta violación, según confirmó el despacho Vega Mac Gregor Arellano, que representa a la denunciante.
- Por qué importa: Se trata de una acusación distinta a la presentada en abril por una modelo estadounidense. Ambas denuncias deben investigarse por separado.
Vadhir Derbez enfrenta otra denuncia por violación
La Fiscalía de la CDMX confirmó que existe una orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez por el delito de violación, derivada de una denuncia por hechos ocurridos el pasado mes de abril. Sin embargo, debido a un juicio de amparo promovido por su defensa, la orden quedó sin efectos y el actor enfrentará el proceso en libertad. Las autoridades continúan con la investigación y señalaron que, hasta el momento, el investigado no ha respondido a los citatorios para comparecer ante la justicia.
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 7, 2026
El abogado Leopoldo Vega confirmó el 5 de noviembre que una segunda persona presentó una denuncia contra el hijo del comediante Eugenio Derbez.
“Es una nueva víctima y pues la investigación va a seguir en curso”, declaró el especialista durante una entrevista con medios como ¡Siéntese Quien Pueda!
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Vega pidió prudencia ante la gravedad de los señalamientos y evitó revelar información sobre la identidad de la denunciante o las circunstancias del presunto delito.
- El dato: El despacho confirmó mediante un comunicado del 4 de noviembre que la nueva denuncia señala a Derbez por el presunto delito de violación.
“Hay que ser muy respetuosos de esta investigación, es un tema muy delicado, muy sensible”, expresó el abogado al referirse al proceso.
Fiscalía dará seguimiento a la denuncia contra Vadhir Derbez
#Metrópoli | La Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez por el delito de violación, tras la denuncia de una modelo estadounidense. Debido a un juicio de amparo promovido por el investigado, la orden quedó inhabilitada, por lo que enfrentará el procedimiento en libertad. MP.
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— La Silla Rota (@lasillarota) November 7, 2026
Adrián Regino, también integrante del despacho, explicó en Ventaneando que el 5 de noviembre consiguieron que la Fiscalía General de la República diera seguimiento al expediente.
El abogado señaló que el siguiente paso consiste en integrar la carpeta de investigación, donde las autoridades deberán reunir información y elementos relacionados con la denuncia.
- El proceso: La presentación de una denuncia no significa que exista una acusación penal formal ante un juez ni que se haya demostrado responsabilidad.
Regino explicó que mantienen bajo reserva los detalles para proteger a su representada y respetar las investigaciones que actualmente se desarrollan.
“Lo que buscamos en este caso es que se esclarezca qué fue lo que sucedió”, indicó el abogado al explicar el objetivo del procedimiento.
También precisó que corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades legales.
¿Qué se sabe de la primera denuncia contra Vadhir Derbez?
⚖️ La Fiscalía de CDMX habría obtenido una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación.
Según el reporte, un amparo dejó sin efecto la orden, por lo que el actor podría enfrentar una audiencia inicial en libertad.
No hay sentencia condenatoria
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 6, 2026
La nueva acusación es independiente del procedimiento iniciado en abril, cuando una modelo estadounidense denunció al actor por presunta violación mediante violencia física o moral.
Hasta ahora, los abogados no han revelado cuándo habrían ocurrido los hechos relacionados con la segunda denuncia ni las circunstancias específicas del señalamiento.
- La diferencia: Aunque ambas denuncias mencionan un presunto delito sexual, corresponden a personas distintas y no deben considerarse pruebas una de la otra.
Tampoco se ha informado públicamente si existe alguna resolución judicial relacionada con los señalamientos descritos en ambos procedimientos.
La existencia de investigaciones no implica que los hechos denunciados estén comprobados. Derbez conserva su derecho a la presunción de inocencia.
¿Vadhir Derbez ya respondió a la nueva acusación?
Leopoldo Vega reconoció que desconoce si el actor ya recibió una notificación oficial sobre la nueva denuncia, presentada recientemente.
De acuerdo con la información proporcionada, Derbez no había emitido una respuesta pública a este segundo señalamiento hasta el momento de las declaraciones.
Los abogados tampoco anunciaron fechas para posibles comparecencias ni confirmaron que exista una orden judicial contra el intérprete.
- Lo que sigue: La Fiscalía deberá continuar la investigación y evaluar los elementos disponibles antes de determinar si corresponde avanzar hacia otras etapas legales.
Por ahora, permanecen pendientes tanto la respuesta del actor como las decisiones que puedan tomar las autoridades sobre esta nueva denuncia.
Fuente: Univision