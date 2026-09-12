Pamela Silva devastada por muerte de amigo: “Han sido días de incredulidad y profundo dolor”

Pamela Silva despide a Roger Duarte

Helicóptero se accidentó durante viaje turístico

Siete personas murieron en Kenia

Pamela Silva atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Roger Duarte, empresario gastronómico de Miami que falleció el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

La periodista decidió romper el silencio con un extenso y emotivo mensaje en Instagram, donde reveló la cercanía que mantenía con la familia de Duarte y lo difícil que ha sido asimilar la tragedia. “Han sido días de incredulidad y de un profundo dolor”, escribió Silva.

Pamela Silva recuerda la historia de amor de Roger y Nicole

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El mensaje de Pamela estuvo especialmente dedicado a Nicole Valls, esposa de Roger, y al hijo de ambos, el pequeño Roger. La conductora explicó que su relación con Nicole y su familia trasciende una amistad convencional.

“Nicole y su familia forman parte de mi vida de una manera que va mucho más allá de la amistad”, expresó. Silva recordó además que estuvo presente cuando Roger y Nicole se casaron y fue testigo de la relación que construyeron.

“Roger amaba la vida”, aseguró Pamela, quien también describió la forma en que el empresario hacía sentir especial a su esposa. Para ella, la pareja había construido una historia de amor que ahora familiares y amigos desean mantener viva para su hijo.

La periodista prometió permanecer cerca de Nicole y del niño para que, con el paso de los años, pueda conocer más sobre su padre. “Porque aunque el dolor sea inmenso, también lo es el amor que queda”, concluyó.