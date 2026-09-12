Pamela Silva devastada por muerte de amigo: “Han sido días de incredulidad y profundo dolor”
Publicado el11/09/2026 a las 22:02
- Pamela Silva despide a Roger Duarte
- Helicóptero se accidentó durante viaje turístico
- Siete personas murieron en Kenia
Pamela Silva atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Roger Duarte, empresario gastronómico de Miami que falleció el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.
La periodista decidió romper el silencio con un extenso y emotivo mensaje en Instagram, donde reveló la cercanía que mantenía con la familia de Duarte y lo difícil que ha sido asimilar la tragedia. “Han sido días de incredulidad y de un profundo dolor”, escribió Silva.
Pamela Silva recuerda la historia de amor de Roger y Nicole
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El mensaje de Pamela estuvo especialmente dedicado a Nicole Valls, esposa de Roger, y al hijo de ambos, el pequeño Roger. La conductora explicó que su relación con Nicole y su familia trasciende una amistad convencional.
“Nicole y su familia forman parte de mi vida de una manera que va mucho más allá de la amistad”, expresó. Silva recordó además que estuvo presente cuando Roger y Nicole se casaron y fue testigo de la relación que construyeron.
“Roger amaba la vida”, aseguró Pamela, quien también describió la forma en que el empresario hacía sentir especial a su esposa. Para ella, la pareja había construido una historia de amor que ahora familiares y amigos desean mantener viva para su hijo.
La periodista prometió permanecer cerca de Nicole y del niño para que, con el paso de los años, pueda conocer más sobre su padre. “Porque aunque el dolor sea inmenso, también lo es el amor que queda”, concluyó.
Pamela Silva Roger Duarte ¿Cómo murió Roger Duarte?
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De acuerdo con información de Miami Herald, NBC Miami y medios locales citados en el material proporcionado, Duarte murió cuando el helicóptero Eurocopter EC130 B4 en el que viajaba se estrelló contra el monte Ololokwe, en el condado de Samburu, Kenia.
El grupo realizaba un vuelo turístico desde la Reserva Natural de Loisaba hacia Ewaso Nyiro. El accidente dejó siete personas fallecidas, entre ellas cinco ciudadanos estadounidenses y dos ecuatorianos.
Entre las víctimas también se encontraba José Alberto Suárez, presidente y gerente general de un grupo de estaciones de Telemundo en Florida, incluidas las de Orlando, Tampa y Fort Myers.
Telemundo también perdió a uno de sus ejecutivos
🚁🇰🇪 SIETE MU3RTOS EN ACCIDENTE DE HELICÓPTERO TURÍSTICO EN KENIA: ESTO ES LO QUE SE SABE
💥 Un helicóptero Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, se estrelló este miércoles 19 de agosto de 2026, cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte de Kenia. El… pic.twitter.com/ypjFSScyF9
— Tiempo Real (@TiempoRealEC) August 19, 2026
Telemundo 51 informó sobre la tragedia y las víctimas del accidente. Además de Duarte y Suárez, entre los fallecidos identificados estaban Mikel Sensi Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador; su esposa, la diseñadora Stephanie Hollyhan; Adam Martin Labarti y Henry Parra, además del piloto.
La tragedia golpeó así a varias familias vinculadas con Florida y a la comunidad de Miami, donde Roger había construido buena parte de su trayectoria profesional.
¿Quién era Roger Duarte?
Helicopter crashes in Kenya with an American millionaire on board
Roger Duarte was killed in the crash near Mount Ololokwe. The helicopter was flying from the Loisaba Conservancy toward the Ewaso Nyiro River.
Duarte founded George Stone Crab, a company specializing in the sale… pic.twitter.com/Twg3Lw74av
— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2026
Roger Duarte tenía 42 años y era conocido dentro del sector gastronómico del sur de Florida. Fundó la distribuidora de mariscos George Stone Crab y fue cofundador de la cadena My Ceviche, según Miami Herald y NBC Miami.
Su trayectoria empresarial también le permitió formar parte de la lista Forbes 30 Under 30 en 2016. Duarte estaba casado con Nicole Valls, integrante de la familia propietaria de los reconocidos restaurantes Versailles y La Carreta de Miami.
El mensaje de Pamela Silva provocó numerosas muestras de solidaridad. “Qué tristeza por Dios”, escribió una persona, mientras otra comentó: “Mucha fuerza para Nicole y Roger Felipe”.
Para Silva, sin embargo, el objetivo de compartir públicamente su dolor fue dejar constancia del legado de Roger y de una historia familiar que, como escribió en su despedida, merece seguir siendo contada.