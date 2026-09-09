Presunto asesino de Jonathan Meléndez habría buscado tacos tras matar al músico y su familia

Presunto responsable habría buscado tacos

Criptomonedas, principal línea de investigación

Un niño y mascota sobrevivieron

Presunto asesino de Jonathan Meléndez. Tras el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo y varios integrantes de su familia, uno de los detalles más estremecedores de la investigación apunta a lo que habría hecho Diego Sebastián “N” pocas horas después. El hombre, señalado por las autoridades como probable responsable, presuntamente intentó ir a cenar tacos en la Ciudad de México.

De acuerdo con información atribuida por ViveUSA al periodista Carlos Jiménez, el sospechoso habría salido de Atizapán de Zaragoza y se dirigió hacia Mixcoac para buscar comida en un restaurante, pero encontró el establecimiento cerrado porque ya había pasado la medianoche. Después habría continuado hacia la colonia Del Valle.

“Después de haber matado a toda una familia, se fue al Charco de las Ranas de Mixcoac. Pero ya pasaba de la medianoche y el lugar ya estaba cerrado”, informó Jiménez, aunque se precisó que ese detalle específico no había sido confirmado directamente por la Fiscalía mexiquense.

Cómo habría escapado del lugar del crimen presunto asesino de Jonathan Meléndez

The Attorney General’s Office of the State of Mexico (FGJEM) has revealed more details about the multiple murder of musician Jonathan Meléndez and his family, with Argentine national Diego Sebastián Rosen Ferlini (51), a business partner of the victim, as the main suspect.… https://t.co/ZbkAPwBBYQ pic.twitter.com/gscEIlJ8M0 — BowTiedMara (@BowTiedMara) September 9, 2026

Según El Heraldo de México, citando información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Diego Sebastián “N” habría salido del inmueble alrededor de las 7:41 de la noche y minutos después abandonó el lugar en un vehículo en compañía de Gerardo “N”, otro de los detenidos.

Durante la salida, personal de seguridad habría intentado detenerlos. La investigación señala que Diego Sebastián “N” supuestamente mostró un arma de fuego y amenazó a los guardias para conseguir que le permitieran abandonar el complejo.

Las autoridades detuvieron posteriormente a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Sin embargo, es importante precisar que el primero continúa señalado como probable responsable y no existe, hasta ahora, una sentencia definitiva que lo declare culpable.

Criptomonedas aparecen como posible móvil

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Una de las principales líneas de investigación está relacionada con dinero en criptomonedas. La Fiscalía sostiene que los sospechosos creían que Jonathan Meléndez tenía una cantidad considerable de activos digitales almacenados en una denominada “caja fría”.

El Heraldo de México publicó parte del comunicado oficial, según el cual los investigados buscaban una supuesta fortuna en bitcoins y Diego Sebastián “N” habría prometido a Gerardo “N” dos millones de pesos por ayudarlo.

ViveUSA también señala que Jonathan y Diego mantenían previamente una relación de negocios vinculada con la renta de inmuebles para turistas. Esa relación de confianza habría facilitado el acceso del sospechoso al domicilio de la familia.