Asesinato de Jonathan Meléndez: el crimen del tecladista de Camilo Séptimo, la inquietante alerta que dejó

Jonathan Meléndez Camilo Séptimo, crimen conmociona a México: su familia también fue víctima, hay dos detenidos

Jonathan Meléndez fue asesinado con su familia

Su hijo de seis años sobrevivió

Dos hombres permanecen bajo investigación. Jonathan Meléndez Camilo Séptimo. El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista, compositor, productor y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, conmocionó al mundo de la música en México por las circunstancias en que fueron encontrados él y varios integrantes de su familia dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de un miembro de la banda de indie rock Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Centro). El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, después de que vecinos de la torre residencial alertaran a la policía municipal tras escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego en el interior del departamento. Al ingresar en el inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida. Se salva hijo menor que se escondió Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meléndez Honas (@honasmelendez) En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física. Las detenciones de Diego Sebastián «N», identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo «N» se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México. Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián «N», identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meléndez Honas (@honasmelendez) Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo. Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía mexiquense procesa la escena para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@mia.barajas.12) Conocido como “Honas”, Jonathan Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México. En 2013 fundó Camilo Séptimo junto con Manuel Mendoza “Coe” y Erick Vázquez, convirtiéndose en una pieza importante en la identidad sonora de la agrupación. Meléndez estaba detrás de teclados, sintetizadores y elementos electrónicos, pero su participación iba más allá: también intervenía en la composición y producción. Paralelamente colaboraba con la agrupación Mangata, que había sido telonera de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes. Su trabajo ayudó a construir el sonido de una banda reconocida por combinar sintetizadores, guitarras y atmósferas electrónicas. En una entrevista con IndieRocks, Meléndez recordó que el proyecto comenzó sin grandes pretensiones: “No buscábamos algo serio, sino simplemente grabar y tocar con nuestros amigos”.

Filtran imágenes del presunto implicado subiendo al departamento ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Una de las piezas que ha llamado más la atención es un video de seguridad difundido por el periodista Carlos Jiménez. Las imágenes fueron captadas dentro de un elevador aproximadamente a las 17:24 horas del 1 de septiembre. En ellas aparece un hombre identificado como Diego Sebastián “N”, quien lleva gorra, lentes oscuros, chamarra negra y una mochila. Según la información difundida, habría utilizado el elevador para dirigirse al penthouse donde ocurrió el multihomicidio. Diego Sebastián “N” fue identificado por las autoridades como socio de Jonathan y probable responsable del homicidio múltiple. También fue detenido Gerardo “N”, investigado por su posible participación. La Fiscalía señaló que la relación de confianza habría permitido el ingreso al domicilio.

Temía por reunión con su socio: la alerta que dejó Jonathan EL ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU CÓMPLICE

Es Diego Sebastián Rosen socio de Jonatahan Meléndez.

Según Diego, Jonathan le iba a prestar $300 mil.

Al final discutieron y acabó matándolo, con su esposa embarazada, su niña de tres años y su empleada doméstica en su PH… pic.twitter.com/B1LRFxYHsL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026 Otro elemento especialmente inquietante surgió de información obtenida por Infobae México. De acuerdo con ese reporte, Jonathan habría contactado a un amigo antes de encontrarse con Diego Sebastián “N”. El músico le habría advertido que sostendría una reunión con su socio, con quien mantenía diferencias desde tiempo atrás, y le pidió que, si después del encuentro dejaba de tener noticias suyas, avisara a las autoridades. La FGJEM no ha establecido judicialmente un móvil definitivo. Los reportes señalan que Diego Sebastián “N” y Jonathan estaban relacionados con negocios de renta de propiedades mediante Airbnb; cualquier versión sobre una disputa económica permanece como una línea no confirmada oficialmente por la Fiscalía.

¿Qué negocios tenían Jonathan Meléndez y el socio señalado por el crimen? UN SOCIO de HONAS, DETENIDO por ASESINARLO con SU FAMILIA

La @FiscaliaEdomex tiene detenido al socio del tecladista de @CamiloVIImx Jonathan Meléndez Ochoa.

El y otro tipo están acusados de matarlo junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años, y su trabajadora doméstica en… pic.twitter.com/OrcjxNmfu9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026 Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen Ferlini, señalado por la Fiscalía del Estado de México como socio del músico y probable responsable del multihomicidio, habrían mantenido negocios relacionados con la renta de propiedades en Valle de Bravo mediante Airbnb. Sin embargo, la FGJEM únicamente ha confirmado oficialmente que existía una relación de sociedad entre ambos y no ha detallado la naturaleza de sus negocios. El periodista Antonio Nieto señaló que ambos administraban casas de hospedaje en Valle de Bravo y que su relación comercial habría terminado en un conflicto económico. Según su versión, “tuvieron una discusión por 300 mil pesos”, aunque no precisó si esa cantidad estaba relacionada directamente con el negocio de las rentas. ▶️ #ÚLTIMAHORA | Confirman la detención de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, probables responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, miembro de Camilo Séptimo; así como de su esposa embarazada e hija, en Atizapán, Edomex. 🔗 Más información: https://t.co/w9KqCXMBMD 📺… pic.twitter.com/sZBK3Jeidj — Telediario CdMx (@telediario) September 2, 2026 Por su parte, Carlos Jiménez reportó otra versión: que Jonathan presuntamente iba a prestarle 300 mil pesos a Rosen Ferlini y que una discusión relacionada con esa negociación habría precedido al crimen. Ambas versiones coinciden en la cantidad, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente como móvil por la Fiscalía, que indicó que dará a conocer las circunstancias del caso conforme avance el proceso. Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, fue detenido la mañana del 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa. El otro investigado, Gerardo Cisneros Bejarano, había sido detenido previamente en Tecámac. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Jonathan Meléndez Camilo Séptimo : Ataron hasta al perro de la familia La escena localizada dentro del departamento reveló la violencia del ataque. La Fiscalía indicó que dos de las víctimas adultas fueron encontradas maniatadas; esas dos personas y la niña de 3 años presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza, mientras la cuarta víctima tenía un disparo en la espalda. Incluso el perro de la familia fue encontrado maniatado y sin vida. El único sobreviviente fue el niño de 6 años, quien permanecía dentro del inmueble sin señales de haber sido agredido. Reportes citados por Infobae señalan que habría logrado ocultarse entre las cobijas.

Qué pasará con la gira de Camilo Séptimo MULTIHOMICIDIO en @GobAtizapan

TORTURAN, AMARRAN… y ASESINAN a UNA FAMILIA; UNA NIÑA de 3 AÑOS ENTRE LAS VÍCTIMAS

Dentro de este Pent House en Zona Esmeralda fueron asesinados un hombre, su esposa, su pequeña y su trabajadora doméstica.

Los dejaron atados en distintas zonas del… pic.twitter.com/289A4yjmzy — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026 La tragedia ocurrió cuando Camilo Séptimo se preparaba para retomar su actividad en vivo. El álbum Mapas II había llegado a plataformas digitales el 15 de mayo y la siguiente etapa de conciertos estaba prevista para comenzar el 19 de septiembre. Las presentaciones anunciadas incluían Ciudad Juárez el 19 de septiembre y Parque Naucalli el día 26. Hasta la información disponible la tarde del 2 de septiembre, esas fechas continuaban visibles en las redes oficiales de la banda, pero Camilo Séptimo no había confirmado si serían realizadas, pospuestas o canceladas.