Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvieron un gran protagonista: Fuerza Regida se llevó 8 premios, mientras que Bad Bunny ganó 7 sin asistir a la gala. La ceremonia se celebró el jueves 22 de octubre de 2026 en el James L. Knight Center de Miami, con Carmen Villalobos y Javier Poza como presentadores, y se transmitió por Telemundo y Peacock, según el comunicado de Telemundo/NBCUniversal del 23 de octubre.

Fuerza Regida fue el artista más premiado de la noche, con 8 galardones, entre ellos cuatro por "Marlboro Rojo" y el premio Billboard Vanguardia.

fue el artista más premiado de la noche, con 8 galardones, entre ellos cuatro por "Marlboro Rojo" y el premio Billboard Vanguardia. Bad Bunny ganó 7 premios, incluidos Artista del Año y Gira del Año, aunque no asistió.

ganó 7 premios, incluidos Artista del Año y Gira del Año, aunque no asistió. Karol G, Peso Pluma, Romeo Santos y Rosalía también se llevaron premios importantes, y hubo homenajes a Cristian Castro, Rubén Blades y Juan Gabriel.

Por qué importa: la lista de ganadores reúne regional mexicano, pop, música tropical y los grandes nombres del género urbano en una sola noche. Eso muestra la variedad de sonidos que hoy lideran la música latina, según el reparto de premios de Billboard.

Fuerza Regida y Bad Bunny dominan la noche

Fuerza Regida convirtió "Marlboro Rojo" en la canción de la noche. El tema ganó Canción Hot Latin del Año, Canción Streaming, Canción Latina Global 200 y Canción Regional Mexicana. Además, el grupo recibió el premio Billboard Vanguardia. Su vocalista, JOP, lo resumió así: "son 10 años de trayectoria".

Bad Bunny, por su parte, sumó 7 premios sin estar presente en Miami. Entre ellos están Artista del Año y Gira del Año, dos de los reconocimientos más importantes de la ceremonia.

Más ganadores y homenajes

Karol G se llevó 4 premios. Ganó Canción Pop Latina por "Coleccionando heridas", con Marco Antonio Solís, y el nuevo premio Artista de los Fans, que se decidió por voto del público.

Peso Pluma y Tito Double P ganaron juntos con el álbum DINASTIA, que fue elegido Álbum Latino del Año y Álbum Regional Mexicano. Su tema "daño" ganó Colaboración Vocal.

Romeo Santos y Prince Royce se impusieron con "Lokita por mi", que ganó Canción Latin Airplay y Canción Tropical. También recibieron un premio por su álbum Better late than never.