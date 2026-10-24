Premios Billboard de la Música Latina 2026: Fuerza Regida gana 8 y Bad Bunny 7
Publicado el 24/10/2026 a las 13:41
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvieron un gran protagonista: Fuerza Regida se llevó 8 premios, mientras que Bad Bunny ganó 7 sin asistir a la gala. La ceremonia se celebró el jueves 22 de octubre de 2026 en el James L. Knight Center de Miami, con Carmen Villalobos y Javier Poza como presentadores, y se transmitió por Telemundo y Peacock, según el comunicado de Telemundo/NBCUniversal del 23 de octubre.
- Fuerza Regida fue el artista más premiado de la noche, con 8 galardones, entre ellos cuatro por "Marlboro Rojo" y el premio Billboard Vanguardia.
- Bad Bunny ganó 7 premios, incluidos Artista del Año y Gira del Año, aunque no asistió.
- Karol G, Peso Pluma, Romeo Santos y Rosalía también se llevaron premios importantes, y hubo homenajes a Cristian Castro, Rubén Blades y Juan Gabriel.
Por qué importa: la lista de ganadores reúne regional mexicano, pop, música tropical y los grandes nombres del género urbano en una sola noche. Eso muestra la variedad de sonidos que hoy lideran la música latina, según el reparto de premios de Billboard.
Fuerza Regida y Bad Bunny dominan la noche
Fuerza Regida convirtió "Marlboro Rojo" en la canción de la noche. El tema ganó Canción Hot Latin del Año, Canción Streaming, Canción Latina Global 200 y Canción Regional Mexicana. Además, el grupo recibió el premio Billboard Vanguardia. Su vocalista, JOP, lo resumió así: "son 10 años de trayectoria".
Bad Bunny, por su parte, sumó 7 premios sin estar presente en Miami. Entre ellos están Artista del Año y Gira del Año, dos de los reconocimientos más importantes de la ceremonia.
Más ganadores y homenajes
Karol G se llevó 4 premios. Ganó Canción Pop Latina por "Coleccionando heridas", con Marco Antonio Solís, y el nuevo premio Artista de los Fans, que se decidió por voto del público.
Peso Pluma y Tito Double P ganaron juntos con el álbum DINASTIA, que fue elegido Álbum Latino del Año y Álbum Regional Mexicano. Su tema "daño" ganó Colaboración Vocal.
Romeo Santos y Prince Royce se impusieron con "Lokita por mi", que ganó Canción Latin Airplay y Canción Tropical. También recibieron un premio por su álbum Better late than never.
Rosalía ganó Álbum Pop Latino por LUX y entró al Salón de la Fama. Puedes leer más en nuestro anuncio del Salón de la Fama de Rosalía.
La gala también rindió homenaje a figuras de la música. Cristian Castro recibió el premio a la Trayectoria Artística, y Rubén Blades, el premio Ícono. Además, hubo un homenaje a Juan Gabriel, a 10 años de su muerte.
Los más premiados
|Artista
|Premios
|Fuerza Regida
|8
|Bad Bunny
|7
|Karol G
|4
|Peso Pluma
|4
|Romeo Santos
|4
|Rosalía
|3
|Tito Double P
|3
|Prince Royce
|3
|Omar Courtz
|2
Ganadores destacados
|Categoría
|Ganador
|Artista del Año
|Bad Bunny
|Gira del Año
|Bad Bunny
|Canción Hot Latin del Año
|"Marlboro Rojo", Fuerza Regida
|Canción Streaming
|"Marlboro Rojo", Fuerza Regida
|Canción Latina Global 200
|"Marlboro Rojo", Fuerza Regida
|Canción Regional Mexicana
|"Marlboro Rojo", Fuerza Regida
|Billboard Vanguardia
|Fuerza Regida
|Canción Pop Latina
|"Coleccionando heridas", Karol G con Marco Antonio Solís
|Artista de los Fans
|Karol G
|Álbum Latino del Año
|DINASTIA, Peso Pluma y Tito Double P
|Álbum Regional Mexicano
|DINASTIA, Peso Pluma y Tito Double P
|Colaboración Vocal
|"daño", Peso Pluma y Tito Double P
|Canción Latin Airplay
|"Lokita por mi", Romeo Santos y Prince Royce
|Canción Tropical
|"Lokita por mi", Romeo Santos y Prince Royce
|Álbum Pop Latino
|LUX, Rosalía
|Salón de la Fama
|Rosalía
|Trayectoria Artística
|Cristian Castro
|Ícono
|Rubén Blades
Qué puedes hacer
Si no viste la gala, consulta la programación de Telemundo y Peacock para saber si habrá retransmisión. También puedes escuchar "Marlboro Rojo", DINASTIA o LUX en tu plataforma de música favorita y armar tu propia lista con los ganadores de la noche.
Fuentes: Telemundo / NBCUniversal; Billboard. Datos consultados el 23 de octubre de 2026.
Foto principal: EFE/Telemundo.