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Premios Billboard de la Música Latina 2026: Fuerza Regida gana 8 y Bad Bunny 7
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Fuerza Regida arrasa con 8 premios y Bad Bunny gana 7 sin asistir. Mira la lista de ganadores.
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Rosalía, Rubén Blades, Cristian Castro y Fuerza Regida, homenajeados en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Foto Rosalía (arriba, izq.), Rubén Blades (centro), Cristian Castro (der.) y la banda Fuerza Regida (abajo), homenajeados en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en Miami. EFE/Telemundo

Publicado el 24/10/2026 a las 13:41

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvieron un gran protagonista: Fuerza Regida se llevó 8 premios, mientras que Bad Bunny ganó 7 sin asistir a la gala. La ceremonia se celebró el jueves 22 de octubre de 2026 en el James L. Knight Center de Miami, con Carmen Villalobos y Javier Poza como presentadores, y se transmitió por Telemundo y Peacock, según el comunicado de Telemundo/NBCUniversal del 23 de octubre.

  • Fuerza Regida fue el artista más premiado de la noche, con 8 galardones, entre ellos cuatro por "Marlboro Rojo" y el premio Billboard Vanguardia.
  • Bad Bunny ganó 7 premios, incluidos Artista del Año y Gira del Año, aunque no asistió.
  • Karol G, Peso Pluma, Romeo Santos y Rosalía también se llevaron premios importantes, y hubo homenajes a Cristian Castro, Rubén Blades y Juan Gabriel.

Por qué importa: la lista de ganadores reúne regional mexicano, pop, música tropical y los grandes nombres del género urbano en una sola noche. Eso muestra la variedad de sonidos que hoy lideran la música latina, según el reparto de premios de Billboard.

Fuerza Regida y Bad Bunny dominan la noche

Fuerza Regida convirtió "Marlboro Rojo" en la canción de la noche. El tema ganó Canción Hot Latin del Año, Canción Streaming, Canción Latina Global 200 y Canción Regional Mexicana. Además, el grupo recibió el premio Billboard Vanguardia. Su vocalista, JOP, lo resumió así: "son 10 años de trayectoria".

Bad Bunny, por su parte, sumó 7 premios sin estar presente en Miami. Entre ellos están Artista del Año y Gira del Año, dos de los reconocimientos más importantes de la ceremonia.

Más ganadores y homenajes

Karol G se llevó 4 premios. Ganó Canción Pop Latina por "Coleccionando heridas", con Marco Antonio Solís, y el nuevo premio Artista de los Fans, que se decidió por voto del público.

Peso Pluma y Tito Double P ganaron juntos con el álbum DINASTIA, que fue elegido Álbum Latino del Año y Álbum Regional Mexicano. Su tema "daño" ganó Colaboración Vocal.

Romeo Santos y Prince Royce se impusieron con "Lokita por mi", que ganó Canción Latin Airplay y Canción Tropical. También recibieron un premio por su álbum Better late than never.

Rosalía ganó Álbum Pop Latino por LUX y entró al Salón de la Fama. Puedes leer más en nuestro anuncio del Salón de la Fama de Rosalía.

La gala también rindió homenaje a figuras de la música. Cristian Castro recibió el premio a la Trayectoria Artística, y Rubén Blades, el premio Ícono. Además, hubo un homenaje a Juan Gabriel, a 10 años de su muerte.

Los más premiados

Artista Premios
Fuerza Regida 8
Bad Bunny 7
Karol G 4
Peso Pluma 4
Romeo Santos 4
Rosalía 3
Tito Double P 3
Prince Royce 3
Omar Courtz 2

Ganadores destacados

Categoría Ganador
Artista del Año Bad Bunny
Gira del Año Bad Bunny
Canción Hot Latin del Año "Marlboro Rojo", Fuerza Regida
Canción Streaming "Marlboro Rojo", Fuerza Regida
Canción Latina Global 200 "Marlboro Rojo", Fuerza Regida
Canción Regional Mexicana "Marlboro Rojo", Fuerza Regida
Billboard Vanguardia Fuerza Regida
Canción Pop Latina "Coleccionando heridas", Karol G con Marco Antonio Solís
Artista de los Fans Karol G
Álbum Latino del Año DINASTIA, Peso Pluma y Tito Double P
Álbum Regional Mexicano DINASTIA, Peso Pluma y Tito Double P
Colaboración Vocal "daño", Peso Pluma y Tito Double P
Canción Latin Airplay "Lokita por mi", Romeo Santos y Prince Royce
Canción Tropical "Lokita por mi", Romeo Santos y Prince Royce
Álbum Pop Latino LUX, Rosalía
Salón de la Fama Rosalía
Trayectoria Artística Cristian Castro
Ícono Rubén Blades

Qué puedes hacer

Si no viste la gala, consulta la programación de Telemundo y Peacock para saber si habrá retransmisión. También puedes escuchar "Marlboro Rojo", DINASTIA o LUX en tu plataforma de música favorita y armar tu propia lista con los ganadores de la noche.

Fuentes: Telemundo / NBCUniversal; Billboard. Datos consultados el 23 de octubre de 2026.

Foto principal: EFE/Telemundo.

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